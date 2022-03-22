Онлайн-конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2022» состоится 12 апреля

12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».

12 апреля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Электронный документооборот и управление контентом 2022».

Системы электронного документооборота планомерно развивались в течение многих лет и постепенно завоевывали признание среди компаний. Так было до 2020 г., когда в связи с пандемией и массовым переходом на удаленную работу СЭД в том или ином виде внедрили огромное число заказчиков.

Постепенно бизнес приходит к идее, что системы ЭДО являются одним из обязательных видов ПО в компании любого масштаба. Понимая это, поставщики создают обычные и коробочные решения как для крупных компаний, так и для сегмента СМБ.

На смену СЭД приходят ECM — системы, способные управлять всеми видами контента. Главное отличие ECM от СЭД — это разделение всей информации на две категории: сам документ и его содержание (контент). В обиход вводятся мета-теги, позволяющие обозначать значимую для предприятия информацию. А ECM системам доверяют управление бизнес-процессами в организациях.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок ЭДО

Как меняется российский рынок электронного документооборота?

Какие тренды, сформировавшиеся на фоне пандемии, оказывают на него влияние до сих пор?

Во всех ли компаниях автоматизирован внутренний документооборот?

Кого пандемия заставила перейти на электронный обмен документами?

Какие проблемы возникают при использовании электронной подписи?

Как правильно организовать хранилище электронных документов?

Технологии

Идеальный электронный архив: какой он?

Как извлечь максимум данных их электронных документов?

Могут ли роботы работать с документами?

Искусственный интеллект и машинное обучение в сфере обработки документов.

Когда вместо BPMS лучше использовать ECM?

Возможно ли модернизировать устаревшие СЭД?

Импортозамещение в сфере управления контентом?

Практический опыт

Как полностью отказаться от бумаги внутри компании.

Электронное взаимодействие с контрагентами: практический опыт.

Какие сложности возникают при использовании электронной подписи?

Взаимодействие с удаленными сотрудниками.

Интеграция СЭД с внутренними и внешними ИТ-системами.

От отдельных решений к единой платформе управления документами и процессами.

Как обеспечить безопасность при электронном документообороте?

С докладами выступят:

Андрей Клопотовский, генеральный директор, Сервисный центр «Феско»;

Николай Галкин, ИТ-директор, Itella;

Алексей Рыжий, директор по информационным технологиям, «Нанолек»;

Елена Долматова, руководитель отдела документооборота, «Почта России»;

Анастасия Рыбакова, начальник отдела развития бизнес-процессов направления контроллинг, «Алроса»;

Владимир Лебедев, руководитель проекта, Департамент развития технологий внутренних процессов подразделений, Московский кредитный банк;

Оксана Андреева, руководитель сектора развития СЭД, «Магнит»;

представитель банка «Зенит»;

представитель компании PepsiCo.



Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.