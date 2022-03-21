Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами

Власти рассматривают возможность включить разработчиков российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус» в перечень системообразующих предприятий. Этот статус сулит всевозможные преференции, включая субсидии, госгарантии по кредитам, отсрочки по уплате налогов и т. д. Такой шаг может быть также направлен на то, чтобы перевести производство российских процессоров с тайваньской TSMC, которая отказалась от их производства из-за санкций, на китайские фабрики.

Помощь разработчикам процессоров

Правительство может признать компании «Байкал электроникс» (разрабатывает процессоры «Байкал») и МЦСТ (разработчик «Эльбрусов») системообразующими предприятиями. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке радиоэлектроники.

Такая мера необходима для того, чтобы помочь предприятиям перевести на китайские фабрики непосредственное производство чипов с тайваньской TSMC, где до сих пор осуществлялся выпуск «Байкалов» и «Эльбрусов», пояснил собеседник РБК. Напомним, в конце февраля 2022 г. из-за санкций компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию.



Системообразующие предприятия — это компании, которые оказывают существенное влияние на развитие экономики страны. Такие предприятия обеспечивают наибольшую занятость в своих отраслях и являются крупнейшими налогоплательщиками. Среди них из ИТ-отрасли — «1С», «Аскон», «Ланит», «Лаборатория Касперского», «Яндекс» и др.

Удержание сотрудников в отрасли

Среди других предложений, помимо включения в перечень стратегических предприятий дизайн-центров, источник РБК упомянул возврат системы целевого распределения в вузы, которые выпускают специалистов в области радиоэлектроники. «Сейчас только 5-10% выпускников специализированных вузов работают по специальности, нужно стимулировать их оставаться в профессии: со второго, а, возможно, даже первого курса делать кооперацию с производственными предприятиями, отправлять студентов на практику на конкретные производства, чтобы они учились работать на конкретном оборудовании», — пояснил собеседник РБК.

Представитель аппарата Чернышенко сообщил РБК, что основные меры поддержки отрасли будут представлены на рассмотрение Правительству для включения в план первоочередных действий по развитию российской экономики в апреле 2022 г.

Системообразующие предприятия

Системообразующие предприятия могут рассчитывать на субсидии для возмещения затрат, связанных с производством товаров, работ или услуг. Также им будут обеспечены отсрочка по уплате налогов и государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, говорится на сайте Правительства.

Такие меры поддержки были приняты для системообразующих организаций в качестве антикризисных и действовали в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. В начале марта 2022 г. Правительство возобновило свою программу поддержки. В новой версии она рассчитана не только на те компании, которые пострадали от коронавируса, но и на те, кто попал под влияние недружественных действий и санкций иностранных государств, говорится в постановлении Правительства от 6 марта 2022 г.

На данный момент, чтобы попасть в список системообразующих предприятий, компания должна быть градообразующим предприятием, оказывающим существенное влияние на развитие региона. Достаточным условием для включения станет и то, что предприятие является главным исполнителем по гособоронзаказу или оно заниматься эксплуатацией критической инфраструктуры, обеспечивает информационную безопасность, разрабатывает государственные информационные системы и т. д.

Нужна ли эта мера дизайн-центрам

О необходимости при любых условиях напрямую поддержать дизайн-центры заявил РБК замгендиректора по маркетингу МЦСТ и гендиректор консорциума «Отечественные микропроцессоры и платформы» Константин Трушкин. По его мнению, такие предприятия необходимо включить в официальный список ИТ-компаний, ввести кредитные каникулы, сохранить приоритет при госзакупках для продукции, произведенной на базе российских микросхем, а также поддерживать совместимое с российскими процессорами программное обеспечение и развивать его ассортимент.

Максим Копосов, директор компании «Промобит» (производитель серверов и систем хранения данных Bitblaze на процессорах «Эльбрус») отмечает, что подобные меры должны касаться не только разработчиков процессоров, но и продукции на их базе. «Технологии, которыми занимаются такие компании, бесспорно являются критически важными для развития всех отраслей российской экономики. По факту они являются системообразующими, хотя и могут не соответствовать принятым сейчас критериям по численности сотрудников и выручке», — говорит он.

Другой собеседник РБК отметил, что включение в список системообразующих компаний может облегчить иностранным государствам введение санкций против них. «За списком важных для государства предприятий внимательно наблюдают из-за рубежа. То есть государство само помогает таким образом формировать и актуализировать санкционные перечни», — рассуждает он. С ним согласен источник РБК из радиоэлектронной отрасли. По его словам, правильнее было бы, наоборот, дистанцировать дизайн-центры от связи с любыми государственными списками и делать их системообразующими предприятиями только после стабилизации ситуации.

Представители «Байкал электроникс», «Аквариуса», «КНС групп», НПЦ «Элвис» и GS Group отказались от комментариев для РБК.