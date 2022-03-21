Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы

Минцифры хочет поменять принципы работы экспертного совета по отечественному ПО. Его членов в будущем начнут увольнять за два прогула подряд, а также за нерасторопность. Помимо этого, министерство резко сокращает время рассмотрения советом заявок на внесение программ в реестр российского ПО – с 15 рабочих дней до одного.

Членам экспертного совета грозит отчисление

В России может появиться новая норма, согласно которой любой член экспертного совета по отечественному программному обеспечению может быть исключен из его состава за прогулы. Об этом говорится в проекте приказа «Об утверждении положения об экспертном совете по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России».

Данный экспертный совет занимается рассмотрением заявок о включении той или иной программы в реестр отечественного ПО.

Документ подготовлен российским Минцифры. В настоящее время он находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 4 апреля 2022 г.

Как лишиться членства в экспертном совете

Чтобы остаться без места в экспертном совете, нужно пропустить более двух его заседаний подряд без уважительной на то причины, указано в пояснительной записке к приказу. Однако прогулы – не единственная причина увольнения члена экспертного совета, говорится в приказе. Также он может лишиться должности за «несоблюдение сроков проведения экспертизы».

Экспертный совет начнет быстрее обрабатывать заявки российских разработчиков на внесение их ПО в реестр

Решение об отстранении того или иного участника экспертного совета, согласно пояснительной записке, принимает непосредственно Минцифры.

Совету срочно нужно ускориться

Подготовленный Минцифры проект приказа также рассматривает и основополагающие принципы работы экспертного совета. Документ, помимо прочего, обязывает его работать значительно быстрее.

В июле 2021 г. по решению российского Правительства время на рассмотрение заявок на внесение ПО в реестр было сокращено с прежних 30 рабочих дней (около полутора календарных месяцев) до 15. также был сокращен до 30 рабочих дней срок подачи заявителем недостающих сведений, если таковые были выявлены советом в процессе рассмотрения заявки.

Проект нового приказа Минцифры предписывает совету тратить на рассмотрение заявки не более одного рабочего дня. У заявителя, в свою очередь, остается лишь 20 рабочих дней вместо прежних 30 на предоставление совету недостающей информации о его продукте.

Запрос заявителю на подготовку таких сведений совет должен подготовить в течение трех дней – здесь все осталось без изменений. Также Минцифры сократило и другие сроки, касающиеся работы экспертного совета.

Кадровые перестановки

Новый приказ Минцифры направлен также и на изменение кадрового состава экспертного совета. Он по-прежнему будет состоять из представителей власти и российской ИТ-индустрии, но теперь в несколько иных пропорциях.

В настоящее время на представителей власти в совете приходится не более 40%. В совет входят представители ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти), Совета Федерации, Госдумы и Европейской экономической комиссии. После вступления приказа в силу таковых в составе экспертного совета по российскому ПО останется не более 20%.

Помимо прочего, меняется и принцип формирования кадрового состава совета. Если раньше кандидатуры не менее половины членов утверждались по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, то после вступления приказа в силу доля таковых будет составлять не менее 70%.

Почему все меняется

Минцифры не уточняет, что является причиной готовящихся изменений в работе экспертного совета по российскому ПО, и почему его члены могут быть изгнаны за два прогула подряд.

Напомним, что Россия оказалась под гнетом санкций, в свете которых из страны стали уходить многие зарубежные компании, включая разработчиков ПО: американские Microsoft и Oracle, немецкая SAP, а также Acronis (у нее и вовсе российские корни) и др.

Многие ведомства до сих пор пользуются ПО иностранных разработчиков. Тем не менее, Россия еще несколько лет назад взяла курс на импортозамещение в сфере программного обеспечения, и в настоящее время многие популярные в стране программы как для обычных, так и для корпоративных пользователей имеют российские аналоги. Сокращение времени на рассмотрение заявок на внесение программ в реестр отечественного ПО может заметно ускорить рост их числа.