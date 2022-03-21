Главных экспертов по российскому ПО будут увольнять за прогулы
Минцифры хочет поменять принципы работы экспертного совета по отечественному ПО. Его членов в будущем начнут увольнять за два прогула подряд, а также за нерасторопность. Помимо этого, министерство резко сокращает время рассмотрения советом заявок на внесение программ в реестр российского ПО – с 15 рабочих дней до одного.
Членам экспертного совета грозит отчисление
В России может появиться новая норма, согласно которой любой член экспертного совета по отечественному программному обеспечению может быть исключен из его состава за прогулы. Об этом говорится в проекте приказа «Об утверждении положения об экспертном совете по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России».
Данный экспертный совет занимается рассмотрением заявок о включении той или иной программы в реестр отечественного ПО.
Документ подготовлен российским Минцифры. В настоящее время он находится на стадии общественного обсуждения, которое продлится до 4 апреля 2022 г.
Как лишиться членства в экспертном совете
Чтобы остаться без места в экспертном совете, нужно пропустить более двух его заседаний подряд без уважительной на то причины, указано в пояснительной записке к приказу. Однако прогулы – не единственная причина увольнения члена экспертного совета, говорится в приказе. Также он может лишиться должности за «несоблюдение сроков проведения экспертизы».
Решение об отстранении того или иного участника экспертного совета, согласно пояснительной записке, принимает непосредственно Минцифры.
Совету срочно нужно ускориться
Подготовленный Минцифры проект приказа также рассматривает и основополагающие принципы работы экспертного совета. Документ, помимо прочего, обязывает его работать значительно быстрее.
В июле 2021 г. по решению российского Правительства время на рассмотрение заявок на внесение ПО в реестр было сокращено с прежних 30 рабочих дней (около полутора календарных месяцев) до 15. также был сокращен до 30 рабочих дней срок подачи заявителем недостающих сведений, если таковые были выявлены советом в процессе рассмотрения заявки.
Проект нового приказа Минцифры предписывает совету тратить на рассмотрение заявки не более одного рабочего дня. У заявителя, в свою очередь, остается лишь 20 рабочих дней вместо прежних 30 на предоставление совету недостающей информации о его продукте.
Запрос заявителю на подготовку таких сведений совет должен подготовить в течение трех дней – здесь все осталось без изменений. Также Минцифры сократило и другие сроки, касающиеся работы экспертного совета.
Кадровые перестановки
Новый приказ Минцифры направлен также и на изменение кадрового состава экспертного совета. Он по-прежнему будет состоять из представителей власти и российской ИТ-индустрии, но теперь в несколько иных пропорциях.
В настоящее время на представителей власти в совете приходится не более 40%. В совет входят представители ФОИВов (федеральных органов исполнительной власти), Совета Федерации, Госдумы и Европейской экономической комиссии. После вступления приказа в силу таковых в составе экспертного совета по российскому ПО останется не более 20%.
Помимо прочего, меняется и принцип формирования кадрового состава совета. Если раньше кандидатуры не менее половины членов утверждались по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, то после вступления приказа в силу доля таковых будет составлять не менее 70%.
Почему все меняется
Минцифры не уточняет, что является причиной готовящихся изменений в работе экспертного совета по российскому ПО, и почему его члены могут быть изгнаны за два прогула подряд.
Напомним, что Россия оказалась под гнетом санкций, в свете которых из страны стали уходить многие зарубежные компании, включая разработчиков ПО: американские Microsoft и Oracle, немецкая SAP, а также Acronis (у нее и вовсе российские корни) и др.
Многие ведомства до сих пор пользуются ПО иностранных разработчиков. Тем не менее, Россия еще несколько лет назад взяла курс на импортозамещение в сфере программного обеспечения, и в настоящее время многие популярные в стране программы как для обычных, так и для корпоративных пользователей имеют российские аналоги. Сокращение времени на рассмотрение заявок на внесение программ в реестр отечественного ПО может заметно ускорить рост их числа.