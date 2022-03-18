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Мишустин подписал: ИТ-компании получат сотни миллионов на доработку своих продуктов для крупного бизнеса

Правительство утвердило правила предоставления грантов российским технологическим компаниям. Такие компании смогут получить до 250 млн руб. на доработку своей продукции. Проекты, на которые выделяются средства, должны реализовываться с использованием искусственного интеллекта, сетей 5G, новых поколений микроэлектроники и пр. Гранты будут выделяться в рамках федпроекта «Взлет от стартапа до IPO».

Гранты технологическим компаниям

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление Правительства, которое утверждает правила предоставления субсидии технологическим компаниям. Согласно документу, такие компании смогут получить гранты на доработку своей продукции под требования крупных корпораций-заказчиков.

Максимальный размер гранта может составить 250 млн руб. сроком до трех лет. При этом период реализации проекта не должен превышать шести лет после получения финансирования. Гранты смогут получить российские компании, которые «способны предложить крупнейшим корпорациям конкурентоспособные технические решения», говорится в сообщении Правительства.

Проекты, на которые выделяются средства, должны реализовываться с использованием приоритетных технологий. Среди них — искусственный интеллект, сети 5G, квантовые сенсоры, технологии новых материалов и веществ, новые поколения микроэлектроники, технологии создания современного промышленного оборудования и пр.

Стоит отметить, что данная инициатива не относится к экстренным мерам поддержки ИТ-отрасли в связи с известными новыми технологическими санкциями в отношении России. Правила были разработаны Минэкономики еще в декабре 2021 г. В министерстве рассчитывают, что проект увеличит число публичных технологических компаний в России. Согласно проекту, из бюджета в ближайшие три года может быть выделено 10 млрд руб. — по 3 млрд руб. в 2022-2023 гг. и 4 млрд руб. в 2024 г. Гранты будут выделяться согласно механизму доращивания технологических компаний, который запускается в рамках федпроекта «Взлет от стартапа до IPO».

Кто может рассчитывать на поддержку

Претендентам на господдержку предстоит пройти конкурсный отбор. Победителей определит специальный грантовый комитет, состав которого будет утвержден Правительством.

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Мишустин подписал правила выдачи грантов технологическим компаниям

Технологическая компания, претендующая на поддержку, не должна быть аффилирована с корпорацией-заказчиком. Выручка такой компании не должна быть менее 500 млн руб. и более 10 млрд руб. в год.

Помимо этого, претендент должен иметь документально подтвержденный успешный опыт реализации аналогичных проектов. Сам проект должен быть направлен на внедрение импортозамещающих и иных экономически эффективных технологических продуктов, говорится в постановлении Правительства.

Выделяемые средства можно направить на расходы оплаты труда работников, на аренду и содержание помещений, а также приобретение новых технологий или программного обеспечения и пр.

«Взлет от стартапа до IPO»

Цель инициативы «Взлет от стартапа до IPO» состоит в поддержке стартапов на всех атапах: от идеи до первичного размещения акций компании. Она предполагает, в том числе, льготное кредитование и гранты, а также субсидии.

Поддержка должна быть запущена в 2022 г. и завершится в 2030 г. По замыслу Правительства, первые стартапы выйдут на IPO уже в 2023 г. К 2024 г. число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати.

Кристина Холупова

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