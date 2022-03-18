Разработчик самой популярной российской ОС многократно увеличивает штат. Начался набор тысяч программистов

Разработчики отечественной ОС Astra Linux столкнулись со скачкообразным ростом интереса рынка к своим решениям и для его удовлетворения решили значительно нарастить штат. В течение двух лет он может увеличиться с 500 до 5 тыс. человек.

Набор кадров в «Астру»

Как стало известно CNews, разработчик российской ОС Astra Linux — одноименная группа компаний (ООО «Русбитех-Астра») — планирует в несколько раз увеличить штат своих специалистов. Об этом редакции рассказали представители организации.

За последние три года штат «Астры» уже увеличился почти втрое, достигнув примерно 500 человек. В марте 2022 г. на фоне западных санкций, введенных после начала российской военной спецоперации на Украине, спрос на отечественные программные решения сильно возрос, поэтому в компании началось новое масштабное расширение коллектива.

«Сейчас у нас открыты вакансии по всем направлениям, — сообщил CNews гендиректор “Астры” Илья Сивцев. — Количество задач, которые мы должны решить в ближайшей перспективе, увеличилось в три раза. Для их реализации число наших разработчиков должно как минимум утроиться, а это значит, до конца года нам необходимо усилить команду: найти на рынке 1 тыс. квалифицированных сотрудников, а в горизонте двух лет — 3-5 тыс.».

На момент выхода данного материала в разделе «Вакансии» на собственном сайте компании было опубликовано 63 предложения о работе.

Описания некоторых вакансий завершаются ободряющим призывом. «Судьба отрасли — в наших руках. Мы уже сейчас лидеры индустрии, но продолжаем быстро расти: создаем экосистему, на которую у других ушли десятилетия. Если хочешь быть соавтором громкого российского и международного успеха — тебе сюда», — заверяет работодатель.

Отметим, что в ходе интервью CNews в ноябре 2021 г. Сивцев оценивал позицию своей компании на рынке госзаказа (а другого почти и не было) как лидерские среди конкурентов. «У нас есть своя аналитика; по открытым данным госзакупок отечественных ОС (без учета мобильных решений), в сегменте госорганизаций на конец 2020 г. наша доля составляла порядка 63%», — сказал он.

Кто именно требуется компании

Директор по персоналу «Астры» Марина Яловега уточнила в разговоре с CNews, что прямо сейчас компания ищет разработчиков С/С++, C#, Python, Javascript, php, Android, iOS, инженеров Linux и Devops, инженеров по внедрению, специалистов в области серверной виртуализации, виртуализации рабочих мест и облачных решений.

Также требуются инженеры технической поддержки первой, второй и третьей линий, тестировщики (автоматизированное, функциональное и нагрузочное тестирование), технические presale-менеджеры, архитекторы в различные направления, технические писатели, системные, бизнес- и UX-аналитики, технические руководители проектов, ИТ-рекрутеры.

«В России было довольно много организованных коллективов, работающих на иностранных вендоров и западные рынки, — говорит Илья Сивцев. — Сейчас многие оказались в сложной ситуации. И мы приглашаем к сотрудничеству тех, кто готов остаться и работать здесь. Приоритетные уровни — специалисты уровня midldle и senior, “тимлиды”, отдельные команды по проектам или направлениям под конкретные задачи».

При этом «Астра» также рассматривает кандидатуры начинающих сотрудников и приглашает студентов профильных вузов на стажировку, добавляет Яловега.

Для чего «Астре» новые кадры

На сегодняшний день одной из своих ключевых задач «Астра» видит в максимальном ускорении импортозамещения в российских организациях, в результате которого они бы смогли сохранить работоспособность, а экономика страны в целом — продолжить развиваться.

«Нашими программными продуктами — операционной системой, виртуализацией, средствами резервного копирования, VDI, корпоративной почтой и мобильными рабочими местами — пользуется много заказчиков, и их количество быстро растет, — говорит Илия Сивцев. — Одновременно с этим мы стали еще активнее, чем раньше, работать над развитием линейки своих ИТ-решений, так как нам важно, чтобы они удовлетворяли все запросы рынка».

Сложности перехода

Представители компании рассказали CNews, что с потоком новых санкций в конце февраля 2022 г. у потенциальных заказчиков «Астры» резко возрос интерес к ее решениям. «Некоторые организации, которые еще месяц назад не готовы были всерьез приступить к миграции, теперь сами являются инициаторами конкретных действий, причем не только из госсектора, но с корпоративного рынка, — отмечают в компании. — Теперь заказчики явно разглядели те риски, которые раньше казались ничтожно малы».

Собеседники CNews добавляют, что на ИТ-рынке сейчас значительно возрос спрос на специалистов в области технологий миграции и интеграции российских решений. «Для того чтобы перейти с одной ОС на другую, мало просто переустановить ПО, — поясняют представители “Астры”. — Нужно перестроить архитектуру информационных систем с учетом всего стека используемого ПО. Любую ИС на сегодняшний день можно пересобрать на базе российских программных продуктов таким образом, что она будет работать не хуже текущей реализации на иностранном ПО. Но это большая системная работа, требующая специалистов различного профиля. Поэтому возникла потребность не только в разработчиках операционных систем, но и в сотрудниках, специализирующихся на прикладном ПО, миграции, и конечно же, создании архитектур».

Территориальная экспансия

В новых условиях «Астра» также решила ускорить свою территориальную экспансию внутри России. Во многом это связано с тем, что бизнес-процессы сейчас резко ускорились, поэтому существовать с заказчиками в разных часовых поясах стало гораздо сложнее.

«Мы нацелены на серьезное расширение географии присутствия, которая на данный момент охватывает более 20 городов нашей страны, — отмечают представители компании. — Во Владивостоке и Иннополисе уже есть обособленные подразделения. В этом году планируем открытие филиалов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле и Екатеринбурге».

Консалтинг силами «Астры»

Напомним, что в начале марта «Астра» сообщила о запуске проекта «Астра консалтинг», который был запланирован еще до ужесточения западных санкций. Одноименное юрлицо новой компании было зарегистрировано 28 февраля 2022 г.

Проект нацелен на внедрение отечественных ИТ-решений и сопровождение заказчиков при миграции на импортонезависимое ПО. Отдельно в нем выделяется направление, занимающееся реализацией миграции текущих серверных и клиент-серверных приложений заказчиков в микросервисную архитектуру. Это должно позволить значительно экономить ресурсы, а также обеспечивать масштабируемость и отказоустойчивость ИТ-систем.