Разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» отлучили от западных денег и технологий

Основные российские разработчики процессоров оказались фигурантами списка компаний, непосредственно подпадающих под новые санкции Евросоюза. Что именно для них это означает, чипмейкеры пока обсуждать не готовы.

Разработчики чипов под санкциями

Как выяснил CNews, главные разработчики российских микропроцессоров попали под санкции Евросоюза (ЕС). Четвертый пакет этих санкций был согласован постоянными представителями стран — членов ЕС в Брюсселе 15 марта 2022 г.

В документе сообщается, что ввиду «серьезности ситуации» на Украине в отношении России целесообразно ввести дальнейшие ограничительные меры. В частности вводится запрет на все сделки с «определенными государственными компаниями». Также еврочиновникам представляется уместным запретить оказание всем российским физическим или юридическим лица предоставление любых услуг по оценке их кредитоспособности, что часто является необходимым условием для привлечения заемных средств.

«Кроме того, целесообразно ужесточить экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, и расширить список лиц, связанных с оборонной и промышленной базой России, на которых распространяются эти ограничения, — указывают официальные представители ЕС. — Кроме того, целесообразно запретить новые инвестиции в российский энергетический сектор и ввести всеобъемлющее ограничение экспорта оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли в России, за исключением атомной промышленности и сектора транспортировки энергии».

Разработчики российских процессоров попали под санкции ЕС

Документ написан крайне бюрократическим языком — с изобилием перекрестных отсылок к собственным пунктам и подпунктам, а также с указаниями на некоторые исключения из общих устанавливаемых правил.

Тем не менее, в нем упоминаются ограничения в отношении товаров, которые «могут иметь конечное венное назначение», а также запрет на техническую и финансовую помощь субъектам авиационной и космической промышленности, энергетического сектора.

Все опрошенные CNews разработчики отечественных процессоров прокомментировать CNews новые санкции Евросоюза отказались. Одна из организаций ограничилась указанием на то, что она пока разбирается в ситуации.

Кто непосредственно упомянут в санкционном списке

К документу Евросоюза приложен список из почти сотни конкретных российских юридических и физических лиц, имеющих, с точки зрения еврочиновников, непосредственное отношение к обороне или упомянутым выше отраслям экономики.

Большая часть списка опубликована единым массивом в алфавитном порядке, поэтому определить, к какому сектору ЕС относит ту или иную российскую организацию или определенного человека, невозможно.

Среди представленных компаний можно обнаружить упоминание Baikal Electronics, MCST Lebedev и Research Center Module. Очевидно, что в первом случае речь идет о компании «Байкал электроникс» — разработчике линейки чипов «Байкал».

Во втором случае подразумевается компания МЦСТ — разработчик линейки процессоров «Эльбрус». Фамилия «Лебедев» по всей видимости приклеилась к названию организации по той причине, что у ее истоков стоял Институт точной механики и вычислительной техники им. С. А. Лебедева РАН.

В последнем случае чиновники ЕС указывают на научно-технический центр «Модуль», известный своими разработками нейропроцессоров.

К микроэлектронной отрасли в списке также напрямую относятся, например, компании «НМ-тех» и «Крокус наноэлектроника» — совместное предприятие «Роснано» и компании Crocus Technology.

Стоит отметить, что в санкционном списке присутствуют далеко не все российские разработчики чипов. Связано ли это с тем, что оказавшиеся за рамками перечня компании в ЕС считают дочерними структурами более крупных структур, также попавших сейчас под санкции (например, «Ростеха»), или с тем, что европарламентарии не вполне представляют себе российский рынок, сказать сложно. Так или иначе, упоминать названия «компаний-счастливчиков» в рамках данного материала редакция CNews по понятным причинам не станет.

В чем были ограничены разработчики чипов раньше

До появления рассматриваемого четвертого пакета ограничительных мер ЕС российские разработчики процессоров фигурировали в санкционной новостной повестке только в связи с сообщениями о работе тайваньской фабрики TSMC. Это крупнейший мировой производитель чипов, и именно у него размещают заказы на выпуск своей продукции все чипмейкеры из России. В нашей стране собственных мощностей для выпуска процессоров малого нанометража на данный момент нет.

В частности, 27 февраля 2022 г., через три дня после начала российской спецоперации на Украине CNews писал, что TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию, о чем сообщило Центральное информационное агентство Тайваня. По данным местных СМИ, тайваньский вендор присоединился к антироссийским санкциям других государств.

На тот момент поставки были прекращены временно, а TSMC изучала уже введенные против России, а также готовящиеся санкции, чтобы соответствовать их требованиям. Об этом The Washington Post сообщил неназванный источник, приближенный к компании.

Редакция CNews тогда обратилась к представителям МЦСТ с вопросом о прогнозах компании относительно того, как все будет развиваться дальше. «Мы пока изучаем изменившуюся ситуацию. Прогнозов еще нет. Наша компетенция по разработке российских ядер и процессоров сохраняется с нами в любом случае», — заявили они CNews.

«Мы изучаем опубликованные документы и вырабатываем план дальнейших действий. Официального уведомления о разрыве контракта мы от TSMC пока не получали», — тогда же сообщили CNews представители «Байкал электроникс».