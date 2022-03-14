«ТрансТелеКом» подготовил антикризисный пакет ПО для бизнеса

Компания «ТрансТелеКом», провайдер цифровых сервисов, представляет комплексную услугу для бизнеса на основе отечественного программного обеспечения. Пакет продуктов позволяет обеспечить защищенное хранение, безопасную передачу информации и организовать платформу для коммуникаций, как внутри корпоративной сети компании-клиента, так и за ее пределами.



Комплексное решение

Пакет продуктов от «ТрансТелеКом» предназначен для хранения и передачи информации, а также позволяет развернуть платформу для коммуникаций. Комплексное решение включает в себя базовый набор услуг — защиту от DDoS-атак, облачное хранилище данных (ВЦОД) и платформу для проведения ВКС. Все они реализованы на основе российского ПО и позволяют организовать работу клиентов оптимальным образом, снижая риски кибератак.



Виртуальный ЦОД

Сервис «Виртуальный ЦОД» отличается высоким уровнем надежности и отказоустойчивости. Дата-центры, в которых размещены кластеры «Виртуального ЦОД», соответствуют требованиям категории TIER III (Uptime Institute). Инфраструктура имеет несколько геораспределенных локаций на территорииРоссийской Федерации. При подключении услуги заказчик получает доступ к широкому перечню возможностей без необходимости в дополнительных затратах на содержание и обслуживание своей инфраструктуры. «Виртуальный ЦОД» ТТК имеет удобный личный кабинет для управления вычислительными ресурсами, различные дополнительные услуги и сервисы.

Услуга видеоконференцсвязи от компании « ТрансТелеКом » также реализована на основе российских технологических решений.

Защита от DDoS-атак

«Защита от DDoS-атак» — это многоуровневая система фильтрации входящего трафика, которая включает в себя защиту интернет-каналов, сетевого оборудования и веб-ресурсов. Сервис реализован на основе исключительнороссийских технологических решений. «Защита от DDoS-атак» позволяет обнаруживать и блокировать нелегитимный трафик на уровнях от L3 до L4 с производительностью более 160 Гбит/с. Это дает возможность обеспечить непрерывную работу интернет-сервисов в условиях DDoS-атаки. Поддерживаются режимы защиты от атак с непрерывной очисткой трафика особо критичных клиентских сервисов, либо c перенаправлением трафика после обнаружения угрозы.

ВКС и вебинар

Услуга видеоконференцсвязи от компании «ТрансТелеКом» также реализована на основе российских технологических решений и включает в себя широкий спектр наиболее востребованных опций, перечень которых постоянно обновляется. Клиенты могут использовать сервис как в режиме ВКС, так и в формате вебинара. Среди возможностей продукта также корпоративный мессенджер, функции визуализации, опросов и голосований, режим совместной работы с документами. Для того чтобы присоединиться к конференции, пользователи могут использовать любое устройство – как мобильный телефон, так и десктоп. Большое внимание уделено обеспечению информационной безопасности клиентов. Видеоконференции проходят в изолированном виртуальном пространстве с применением специальных средств шифрования и соблюдением требований российского законодательства.

«Компания ТрансТелеКом предлагает широкий спектр услуг, реализует комплексные интеграционные проекты, оказывает консалтинговую помощь, проявляя максимальное внимание к потребностям клиентов. Мы видим свою миссию в том, чтобы наши партнеры и клиенты, в свою очередь, могли спокойно и эффективно выполнять задачи своих организаций», — подчеркнул Сергей Козерод, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании «ТрансТелеКом».

Узнать подробнее об услугах «ТрансТелеКом» для бизнеса и государства можно на специальном сайте компании.