Крупнейший госзаказчик «железа» на «Эльбрусах» решил, что лучше всех знает цены, и остался без серверов

Повторная закупка МВД 133 серверов на «Эльбрусах» для масштабной ИТ-системы видеофиксации нарушений ПДД, как и предсказывал рынок, не состоялась. После провала первой процедуры министерство повысило начальную цену контракта на 58 млн руб. до 539 млн руб., но рынок в один голос утверждал, что сумма остается неадекватной. МВД никого слушать не стало, на тендер снова никто не пришел.

Провал закупки серверов на «Эльбрусах»

Как выяснил CNews, МВД повторно не смогло приобрести 133 сервера на российских процессорах «Эльбрус» для ИТ-системы видеофиксации дорожных происшествий «Паутина». Желающих поставить министерству «железо» на 539 млн руб. не оказалось — на проблемный тендер никто не пришел.

Один раз эта закупка уже не состоялась по этой же причине, но тогда начальная цена договора в объявленном 27 декабря 2021 г. тендере равнялась 481 млн руб. После перезапуска процедуры 15 февраля 2022 г. министерство не захотело прислушаться к заверениям многочисленных участников рынка, которые в один голос утверждали, что повысившаяся на 58 млн руб. цена договора все также остается неадекватной и существенно заниженной.

Печальный итог закупки CNews в начале второй декады февраля предсказали шесть собеседников, в той или иной степени имеющих отношение к проекту.

МВД не послушало рынок и осталось без серверов на « Эльбрусах

Редакция ожидает от МВД комментариев относительно того, что министерство намерено предпринять в сложившейся ситуации: будет ли тендер снова перезапущен и на каких условиях. Напомним, министерство последние несколько лет является крупнейшим госзаказчиком «железа» на российских процессорах.

Опрошенные CNews четыре участника рынка, близкие к проекту, спрогнозировать дальнейший ход событий затруднились.

Проблема ценообразования в МВД

Заниженные, с точки зрения рынка, начальные цены МВД сформировало на основании собственных расчетов. То есть в стандартной процедуре определения цены лота (НМЦК) МВД по сути выступило в одном ряду с поставщиками — выставляло свое «предложение» и на него же в итоге ориентировалось как на наиболее «привлекательное».

Анализ сайта госзакупок показывает, что министерство в последних крупных серверных тендерах никогда не применяло такой подход, когда закупалось «железом» на зарубежных чипах, но всегда использовало именно его при закупках техники на «Эльбрусах» для «Паутины». Последняя из таких закупок на 298 серверов в апреле 2021 г., по утверждению двух представителей рынка, состоялась чуть ли не случайно — даже после увеличения НМЦК с 938,3 млн руб. до 1,156 млрд руб. поставщик («Новый ай ти проект»; бренд 3logic) пошел на огромный риск, хотя и сумел в итоге исполнить контракт.

Как ранее выяснил CNews, в сложившейся ситуации часть рынка уже начинала склоняться к мысли о намеренном саботаже МВД закупок техники на отечественных чипах, хотя другие эксперты версию о «теории заговора» полностью отвергают, объясняя пробуксовку проекта причинами иного («бытового») характера.

На сколько именно занижена цена

Предыдущий свой разбор ситуации CNews делал 22 февраля 2022 г., то есть за два неполных дня до начала спецоперации российских войск на Украине. С тех пор подорожала вся техника, поэтому расчеты ниже приведены лишь для общего понимания читателей того, насколько расходились расчеты рынка и МВД в спокойный для экономики период времени.

Как ранее отметили в разговоре с CNews представители 3logic (поставщик по прошлой состоявшейся закупке), изначально при формировании НМЦК первого из несостоявшихся тендеров МВД получило четыре предварительных оценки участников рынка с разбросом от 5,52 млн руб. до 7,3 млн руб. за один сервер. Но стартовая цена аукциона была сформирована согласно расчету заказчика и составила 3,62 млн руб. за один сервер, что на 52% меньше минимальной цены из всех предоставленных коммерческих предложений.

После признания закупки несостоявшейся и перезапуске тендера с начальной ценой за один сервер в 4,05 млн руб., МВД при формировании НМЦК получило две рыночные оценки в 5,09 млн руб. и 7,23 млн руб. за один сервер. То есть собственные расчеты МВД оказались на 26% ниже минимальной цены среди предоставленных предложений.

«Заказчик производил расчет стоимости серверов, вероятно, нерыночным способом, при котором не был учтен ряд факторов», — отмечали представители 3logic. Среди этих факторов компания приводила данные, в соответствии с которыми стоимость работ по установке специального ПО «Паутина» по сравнению с началом 2021 г. выросла на 56% в расчете на один сервер.

«Мировой кризис в полупроводниковой отрасли привел к удорожанию стоимости комплектующих на 10-25%, — продолжали собеседники CNews. — В частности, материнские платы на базе микропроцессоров «Эльбрус» производства ИНЭУМ подорожали на 21%. — С момента прошлогодней закупки 298 серверов курс доллара США увеличился на 10% и достигал 80 руб.».

«Себестоимость необходимого количества стендов для отладки и тестирования составляет 25 млн. руб., — заключали собеседники CNews. — Считаем необходимым учесть перечисленные выше факторы для корректного формирования цены контракта».

Рынок бил тревогу

По данным CNews, ситуация с занижением цен на важном для отрасли тендере МВД в какой-то момент дошла до Минпромторга. В частности, 8 февраля 2022 г. (то есть после отмены первой закупки, но еще до запуска второй) в министерство на имя замглавы ведомства Василия Шпака направила письмо компания МЦСТ — разработчик «Эльбрусов» (копия имеется в распоряжении CNews).

В письме были изложены аргументы, аналогичные 3logic, а завершалось оно просьбой учесть их в методе расчета НМЦК «для создания возможности участникам рынка провести экономически обоснованную поставку в интересах МВД».

Также, по данным CNews, с письмом в МВД 14 февраля 2022 г. (за день до перезапуска тендера) обратился консорциум «Вычислительная техника», учредителями которого выступают «Аквариус», «Деловой офис» (iRu), «Депо», «Крафтвэй», «КНС групп» (Yadro), «Национальные технологии» (на 51% принадлежит ростеховскому концерну «Автоматика», на 49% — структуре, подконтрольной «Ростелекому»), «Булат», «Элемент».

В обращении на имя Василия Шпака организация призвала Минпромторг обсудить с МВД адекватный подход к формированиюНМЦК. После объявления нового тендера консорциум 22 февраля направил в Минпромторг второе письмо, указав, что новая цена все равно является заниженной. (Копии обоих писем имеются в распоряжении редакции.)

«Минпромторг совместно с МВД в рабочем порядке провели ряд переговоров, а также запланировали совещание по вопросу указанной закупки, — рассказали CNews представители министерства 19 февраля 2022 г. — Мировой кризис в полупроводниковой отрасли действительно привел к удорожанию стоимости комплектующих, по оценкам экспертов, на 10-25%».