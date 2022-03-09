Концерн «Автоматика» и университет Минцифры создадут отечественные криптопроцессоры

Российские криптопроцессоры на старте

Госкорпорация «Ростех», подведомственный Минцифры Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и компания «Каскад» совместно разработают линейку защищенных криптопроцессоров для интернета вещей. Об этом сообщили участники проекта.

Они отмечают, что эти чипы для шифрования информации позволят обезопасить данные и защитить устройства интернета вещей от несанкционированного проникновения злоумышленников.

В терминологии разработчиков, криптопроцессор — это отдельная система на кристалле, «компьютер в компьютере». Он преобразует данные таким способом, что они могут быть расшифрованы только на исходном компьютере, под управлением того же программного обеспечения, которое применялось первоначально. За счет этого обеспечивается максимальный уровень безопасности и невозможность несанкционированного доступа к информации извне.

В России под эгидой «Ростеха» будет разработана линейка криптопроцессоров

«Наличие криптопроцессора устраняет необходимость дополнительного использования физических средств защиты системы», — уверены участники проекта.

На момент публикации данного материала стороны проекта не смогли рассказать CNews Ростех, ни о каких технических характеристиках будущих чипов. Отметим, что с учетом потока западных санкций в связи с событиями на Украине сейчас весьма принципиально, например, какая у чипов будет архитектура и топология. В частности от последнего из этих параметров может зависеть, смогут ли он производиться в России. Напомним, фабрики для выпуска процессоров малого нанометража в нашей стране сейчас нет.

Как распределены роли в проекте

По словам гендиректора концерна «Автоматика» (входит в «Ростех»)Андрея Моторко, соглашение о партнерстве в рамках проекта стороны уже подписали.

Из официального сообщения участников следует, что инженеры МТУСИ разрабатывают ПО и обеспечивают интеграцию криптоалгоритмов. Роль «Автоматики» — проведение тематических исследований, сертификация семейства чипов, а также продвижение и продажа готовых изделий.

«Каскад», в свою очередь, разрабатывает топологии криптопроцессоров, тестирует продукцию и проводит финальную настройку.

«Разработка линейки чипов сопровождается экспертами в области информационной безопасности, — говорится в коллективном заявлении сторон. — В ходе совместной деятельности специалисты учитывают и исправляют недостатки уже существующих на рынке криптопроцессоров, что позволяет максимально расширить потенциальный рынок применения разрабатываемых чипов.

Для каких устройств подойдут чипы

Разработчики отмечают, что криптопроцессоры используются в производстве интеллектуальных сенсоров для нефтедобывающей, горнодобывающей и других видов промышленности.

«Также изделия могут применяться в датчиках управления двигателями автомобилей или самолетов, для создания оборудования критической инфраструктуры», — поясняют они.

Кто еще в России занимается криптопроцессорами

Новые криптопроцессоры, по все видимости, не станут первыми отечественными устройствами этого типа.

В частности, в январе 2018 г. CNews стало известно о том, что криптографический сопроцессор с подсистемой хранения ключей был создан научно-техническим центром «Атлас» — подведомственная структурой Минцифры, ранее входившей в контур управления ФСБ.

Разработка была осуществлена за 240 млн руб. по заказу Минпромторга. Тогда министерством утверждалось, что российский продукт может быть использован для импортозамещения системы на кристалле P2020NSN2 и криптографического сопроцессора С291.

Производство первого из упомянутых зарубежных чипов предположительно стартовало в 2011 г., второго — в начале 2013 г. Что касается отечественной новинки, то ее разработка по заказу министерства началась в ноябре 2015 г. и завершилась в ноябре 2017 г.

Не исключено, что детище «Атласа» — не единственный российский криптопроцессор. По данным источника CNews, подобного рода разработки существуют у научно-технического центра «Модуль». Эта организация известна своими нейропроцессорами на собственной архитектуре.

В «Модуле» от комментариев для CNews отказались.