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Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России

Американский ИТ-аутсорсер EPAM, созданный выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным, прекращает работу с российскими клиентами. Судьба имеющихся у компании российских центров разработки, в которых работает 9 тыс. человек, остается неясной.

EPAM остается без России

Американская ИТ-компания EPAM Systems объявила о прекращении работы с российскими клиентами в связи с российской военной спецоперацией на Украине.

Компания собирается обеспечить своим российским клиентам поддержку перехода сервисов к другим поставщикам. При этом государственных клиентов в России у компании нет.

Помощь Украине от EPAM

Гендиректор и основатель EPAM Аркадий Добкин отметил, что сотрудники компании по всему миру делают все возможное для поддержки украинского персонала компании и членов их семей.

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Аркадий Добкин, основатель EPAM Systems

В офисах EPAM на Украине работает 14 тыс. человек, из которых 13 тыс. является ИТ-специалистами. Для их поддержки компания выделяет $100 млн.

Присутствие EPAM на Украине, в России и в Белоруссии

EPAM занимается заказной разработкой ПО. Компания зарегистрирована в США, в 2012 г. она провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Основатель компании - выходец из Белоруссии Аркадий Добкин.

В 2006 г. EPAM поглотила российского конкурента - компанию Vested Development. Сейчас основные центры разработки EPAM находятся на Украине, в Белоруссии и в России.

В Белоруссии у компании работает 9,5 тыс. ИТ-специалистов, в России 9 тыс. человек работают в 13 городах. Пресс-служба EPAM не ответила на вопрос CNews о том, что будет дальше с российскими центрами разработки.

EPAM владеет большим офисом в Киеве и является резидентом созданного в 2006 г. Парка высоких технологий в Минске.

У компании были проблемы на родине: в 2021 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил его в финансировании протестных акций (сам Добкин это отрицал).

В 2021 г. выручка EPAM в макрорегионе Центральная и Восточная Европа, включающим Россию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Грузию, составила $168 млн. Это 4,5% от общей выручки компании. На счетах EPAM в банках России, Украины и Белоруссии на конец 2021 г. хранилось $232 млн, что составляет 16% от общего объема имеющихся у компании денежных средств.

Стоимость имеющихся у компании капитальных активов на Украине составляет $78 млн, в Белоруссии - $75 млн, в России - $16 млн.

Игорь Королев

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