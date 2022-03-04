Из России сбежала Microsoft. Россияне остались без Windows, MS Office и Azure

Microsoft свернула все операции в России на неопределенный срок, сославшись на американские санкции против России из-за ситуации на Украине. Россияне лишатся доступа к ее облачным сервисам, а также, возможно, к игровым приставкам и обновлениям Windows и Office.

Microsoft удаляется из России

Американская корпорация Microsoft приняла решение о приостановке своей деятельности на территории России. Об этом CNews сообщили представители компании.

Решение об уходе, пусть и временном, с российского рынка, Microsoft приняла в качестве ответа на военную спецоперацию России на Украине.

Со слов президента Microsoft Брэда Смита (Brad Smith), компания свернула все без исключения продажи продуктов и услуг в России. Однако он не уточнил, смогут ли пользователи, купившие ее лицензионную продукцию, рассчитывать на получение обновлений. Представители российского офиса Microsoft на вопрос CNews об этом ответить не смогли.

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Следует отметить, что в конце весны 2019 г. Microsoft была готова лишить китайскую компанию Huawei доступ к обновлениям Windows. Тогда же появилась вероятность отзыва и лицензии на использование самой операционной системы. После этого правительство Китая на языке прямых угроз объяснило Microsoft, что дальнейший прессинг с ее стороны приведет к неким «последствиям».

Чего лишатся россияне

Microsoft известна по всему миру в первую очередь благодаря двум своим продуктам – операционной системе Windows и пакету офисных программ Office. По всей видимости, в первую очередь ограничения коснутся именно их, но в данном случае пострадают, в основном, именно российские компании.

Еще один популярный продукт Microsoft – это облачный сервис Azure. Он пользуется стабильно высоким спросом во всем мире, занимая на глобальном облачном рынке второе место с долей 21% после Amazon Web Services с его 32% (статистика Statista.com за III квартал 2021 г.). Вероятно, пользоваться им россияне больше не смогут.

Пока до конца не понятна судьба игровых приставок Xbox Series X и Series S. Возможно, они тоже уйдут из России, и здесь вероятность такого исхода крайне высока. В их основе лежат процессоры компании AMD, которая на пару с Intel объявила о прекращении операций в России за пару часов до Microsoft.

Многим пользователям, судя по всему, придется искать альтернативу Windows и другим продуктам Microsoft

Что будет с российским сегментом рынка видеоигр – тоже большой вопрос. За последние полтора года Microsoft подмяла под себя большую часть этого рынка, купив нескольких крупнейших издателей и разработчиков.

Остается еще сервис Microsoft 365, ранее известный как Office 365. Он представляет собой веб-версию обычного Microsoft Office с расширенными возможностями одновременной работы нескольких людей над одним документом. Возможно, россияне больше не смогут пользоваться им, но, в отличие от Azure, у которого нет достойного российского аналога, Microsoft 365 имеет массу отечественных конкурентов.

После ухода Microsoft ее российские бизнес-клиенты наверняка лишатся поддержки ее фирменной системы управления базами данных MS SQL. Но это, возможно, лишь ускорит их переход на отечественное ПО в рамках политики импортозамещения. К примеру, в августе 2021 г. от MS SQL в пользу российского решения отказалась государственная группа «Русгидро», а в декабре 2020 г. аналогичный шаг сделал «Росатом».

Судьба российского представительства под вопросом

На момент публикации материала не было известно, как Microsoft планирует поступить со своим российским офисом и с его сотрудниками. На этот вопрос CNews представители Microsoft ответить не смогли.

Между тем, еще в июне 2021 г. CNews писал о резком сокращении числа работников в российском подразделении Microsoft. На тот момент их насчитывалось около 300 человек, хотя в 2016 г. в офисе работало 500 человек, а еще двумя годами ранее – 1000. Как много людей оставалось в подразделении на начало марта 2022 г. – неизвестно.