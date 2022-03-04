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Autodesk уходит из России

Разработчик софта для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России. В 2020 г. компания занимала третье место среди зарубежных поставщиков систем автоматизированного проектирования в нашей стране. Сумма, на которую продукцию компании приобрели на госзакупках, составила 320 млн руб. Накануне о своем временном уходе из России также сообщили SAP и Oracle.

Autodesk уходит из России

Американский разработчик систем автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и машиностроения Autodesk уходит изРоссии. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность вРоссии и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции, — сообщают в компании. — Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и по мере развития ситуации».

В 2020 г. Autodesk занимала третье место в России среди зарубежных компаний по поставкам САПР. Доля в общем объеме продаж составляла 8,9% (320 млн руб.). Первое место занимала Siemens Digital Industries Software, а второе — Ansys. Об этом говорится в аналитическом отчете компании «Аскон» — крупнейшего российского разработчика САПР.

Не в первый раз

В августе 2014 г. после воссоединения Крыма и России компания Autodesk также запретила своим российским партнерам продавать продукты и услуги отечественным компаниям, попавшим в санкционный список Минфина США.

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Autodesk снова сворачивает бизнес в России

В своем письме к российским партнерам Autodesk отметила, что является компанией со штаб-квартирой в США, а потому подпадает под американские правила контроля над экспортом. В сообщении также содержался список российских компаний, попавших под санкции. Среди них — банк «Россия», «дочка» аэропортаШереметьево «Авиа Групп», занимающаяся развитием проекта бизнес-авиации, концерн «Калашников», концерн «Созвездие» и пр.

Вслед за другими

Помимо Autodesk, в России на время приостанавливают работу многие зарубежные компании. К ним относится и немецкий разработчик ERP-системSAP. На данный момент не известна дальнейшая судьба российского представительства компании и его сотрудников. «Приостановлены циклы продаж клиентам, и текущие переговоры поставлены на паузу. Остановка бизнеса касается санкционных списков», — заявили CNews представители компании.

За несколько часов до SAP аналогичное решение приняла компания Oracle. В России по итогам 2020 г. выручка Oracle составила 6,26 млрд руб. Ее продукцию используют или использовали многие крупные российские компании, даже те, в числе акционеров которых есть российское государство. Например, Сбербанк, который в 2016 г. закупил техподдержку Oracle на 428 млн руб., а в 2015 г. — заключил соглашение на поставку серверов Oracle на сумму 5,84 млрд руб.

Позиция, а не предписание

Из-за военной спецоперации России на Украине администрация президента США Джо Байдена (Joseph Biden) объявила новые санкции против России. Они предписывают ограничить ввоз компьютеров, телекоммуникационного оборудования, компонентов для самолетов, а также морского оборудования на территорию России. Ограничения действуют в том случае, если при производстве техники использовался американский софт или оборудование, а также если товары поставляются непосредственно в оборонный или госсектор.

Однако Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США сделало исключение для «потребительских коммуникационных устройств» (компьютеров, мобильных телефонов). Но европейские и американские корпорации стали уходить с российского рынка из-за своего самостоятельного решения. Например, после Apple о прекращении поставок своей продукции в Россию объявили Intel и AMD. Таким образом, эти действия уже затронули не только госсектор, но и простых российских пользователей.

Кристина Холупова

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