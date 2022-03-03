После публикации CNews «Газпром» отменил свою грандиозную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК

Через 20 часов после публикации материала CNews, просмотренного на тот момент примерно 100 тыс. читателей, «Газпром» отменил семь тендеров на закупку «железа» общей суммой свыше 12 млрд руб.

Отмена мегазакупки «Газпрома»

Как установил CNews, менее чем через сутки после публикации редакционного материала «”Газпром” объявил колоссальную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК» углеводородный госмонополист свернул все семь тендеров, о которых шла речь в статье.

Редакционный материал был выпущен 1 марта 2022 г. в районе 19 часов по Москве. Извещения об отмене тендеров заказчик опубликовал на сайте госзакупок на следующий день в районе 15 часов. На тот момент со статьей успело ознакомиться порядка 100 тыс. читателей.

Источник CNews близкий к «Газпрому» сообщил в разговоре с редакцией, что это была «обычная закупка на 2022 г.», то есть она была запланирована задолго до начала известных украинских событии с последующими западными санкциями. С точки зрения собеседника CNews, закупка была обречена — рано или поздно ее «и так бы зарезали».

Напомним, что рассматриваемый комплекс тендеров был запущен «Газпромом» в восьмом часу вечера 28 февраля 2022 г. в формате открытого конкурентного отбора. Заявки от претендентов принимались до 16 марта. Подведение итогов было намечено на 23 марта. Подписанные по итогам тендеров договоры должны были действовать до 31 декабря 2024 г., то есть примерно один год и девять месяцев.

«Газпром» свернул мегазакупку зарубежного «железа» после публикации CNews

Компания была готова потратить до 12,29 млрд руб. на приобретение компьютеров, офисной и оргтехники, серверов, расходных материалов и запасных частей к ним.

В частности, для компании «Газпром информ» предполагалось приобретение техники и коплектующих на сумму 1,98 млрд руб. Для «Газпром межрегионгаза» — 1,86 млрд руб., для структур монополии в Приволжском федеральном округе и в компании «Газпром ПХГ» (от «подземное хранение газа») — 1,85 млрд руб., в Сибирском, Северо-западном и Дальневосточный округах — 1,84 млрд руб., в Уральском округе — 1,97 млрд руб., Центральном округе — 1,99 млрд руб., Южном и Северо-Кавказском округах — 809 млн руб.

Непосредственным заказчиком всех семи тендеров выступала компания «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома», централизованный поставщик для его структур.

Содержавшиеся в пакетах тендерных документов так называемые мастер-каталоги с краткими характеристиками требующихся товаров включали свыше 12 тыс. позиций каждый.

По представленным техническим характеристикам техники можно было сделать вывод, что большая часть перечня подразумевала исключительно зарубежные решения. Где-то иностранные вендоры были прописаны напрямую, как, наприменр, для жестких дисков. Где-то параметры просто не оставляли потенциальному поставщику выбора в пользу чего-либо отечественного, например «завышенная» тактовая частота микропроцессоров.

Впрочем, отсылки к реестру отечественного железа при Минпромторге в списке товаров тоже встречались, например, в отношении некоторых системных блоков.

Представители «Газпром комплектации» прокомментировать CNews тендеры не смогли.

Что именно требовалось «Газпрому»

Вышеупомянутые мастер-каталоги всех тендеров включали диски CD и DVD для записи и перезаписи информации, аудиоколонки, картридеры, всевозможные кабели, внешние аккумуляторы, ИБП, картриджи для принтеров. Примерно две трети позиций перечня включали расходные материалы и комплектующие для копировально-множительной техники.

Что же касается вычислительной техники, то структурам «Газпрома» требовались серверы, планшеты на iOS и Android, настольные и стоечные СХД, системные блоки, в том числе с предустановленной MacOS, серверные процессоры, блоки питания, точки доступа Wi-Fi, внешние жесткие диски, роутеры, карты памяти, флешки, клавиатуры, мышки, мониторы и пр.

Были ли учтены ли риски поставщиков

Редакция CNews не дождалась от «Газпром комплектации» комментариев относительно того, предусмотрен ли был в рамках закупок механизм нивелирования рисков поставщиков с учетом того, что расчет цен был сделан в рублях, в то время как курс национальной валюты по состоянию на 1 марта 2022 г. (дата публикации материала) оставался весьма нестабилен.

В тендерной документации в этой связи обращал на себя раздел проектов договоров «Индексация цены товара», который, впрочем, скорее всего является стандартным и носил формальный характер.

Тем не менее, в нем было прописано, что «в случае, если срок действия договора превышает один год, предельная стоимость мастер-позиций может быть скорректирована в зависимости от изменения макроэкономических показателей, влияющих на стоимость товара, в соответствии с формулой изменения цены, установленной мастер-каталогом для каждой позиции, и с заданной периодичностью, но не чаще одного раза в год (первый раз — не ранее, чем через год после заключения договора)».