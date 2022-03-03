Oracle ушла из России. Власти США ее об этом не просили

Oracle объявила о приостановке своей деятельности на территории России в качестве своей реакции на спецоперацию в ДНР и ЛНР. Ее программное обеспечение используют многие представители крупного бизнеса, даже компании с господдержкой. В последние годы ее ПО все чаще заменяется на отечественные аналоги.

Пути России и Oracle разошлись

Компания Oracle прекратила свою работу в России. О своем решении она объявила в соцсети Twitter, замедляемой на территории России.

Oracle – американская компания, однако ее уход из России никак не связан с американскими санкциями на фоне конфликта России и Украины. В своем заявлении она написала, что делает это в знак поддержки Украины.

«От имени 150 тыс. сотрудников Oracle по всему миру... корпорация Oracle уже приостановила все операции в России», – говорится в заявлении компании.

Следует отметить, что компания не стала размещать оповещение на своем официальном сайте. Более того, поста об уходе из России нет даже в ее собственном блоге в Twitter. Она сообщила это в комментариях в блоге министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Бизнесу Oracle в России конец. Возможно, временный

Незадолго до публикации данного поста Федоров обратился к Oracle с просьбой остановить деятельность на территории России. Важный момент: аналогичную просьбу Федоров отправил еще и в немецкую компанию SAP – немецкую компанию – разработчика бизнес-программ, в первую очередь одноименной ERP-системы.

В своем посте об остановке операций в России Oracle обратилась и к Федорову, и к SAP. Последняя на 9:30 утра 3 марта 2022 г. по Москве об уходе из России не заявляла.

Другие участники обсуждения пишут, что теперь от России должна отвернуться еще и Microsoft.

Заявление Oracle

На момент публикации материала не было известно, как Oracle поступит с уже подписанными контрактами – не исключено, что их реализация тоже будет приостановлена. Нет данных и о том, как долго компания собирается бойкотировать российский рынок. Редакция CNews обратилась к представителям Oracle с этими вопросами и ожидает ответа.

Плюс к этому, совершенно непонятно, почему столь крупная компания не стала размещать сообщение об уходе из России на своем официальном сайте или хотя бы в микроблоге, ограничившись лишь комментарием к посту украинского министра.

Ранее по просьбе все того же Михаила Федорова свои продажи в России свернула компания Apple.

Чем так важна Oracle

Компания Oracle одним из крупнейших по объемам выручки разработчиком программного обеспечения в мире. 2021 финансовый год, завершившийся для нее 31 мая 2021 г., Oracle закрыла с выручкой $40,48 млрд. Рост год к году составил 4%. Основой продукт компании – это система управления базами данных Oracle Database. Также с января 2010 г. она владеет языком программирования Java – она купила компанию Sun Microsystems, его непосредственного разработчика.

Твит Михаила Федорова об обращении в SAP и Oracle

По итогам 2021 г. число клиентов компании достигло 430 тыс. Ее ПО используется в 175 странах мира.

В дополнение к своей СУБД и Java Oracle владеет собственной платформой разработки приложений Weblogic. Также в ее арсенале есть OEBS или Oracle E-Business Suite – комплекс прикладного ПО, включающий функциональные блоки ERP, CRM и PLM. Его продвижением Oracle занимается в с 80-х годов XX века.

Все было ожидаемо

Уход Oracle из России в марте 2022 г. – это реакция компании на спецоперацию России в Донецкой и Луганской народных республиках. То, что она поступит именно так, было вполне прогнозируемо.

В апреле 2014 г. после воссоединения России и Крыма многие российские банки попали под американские санкции. Как сообщал РБК, Oracle готовилась оставить эти банки, использовавшие ее ПО, без технической поддержки.

Официальный Twitter Oracle. Упоминаний об уходе из России нет

Однако на тот момент речи о полном прекращении операций Oracle в России не шло. Более того, на протяжении всего 2015 г. компания планомерно увеличивала штат своего центра разработки в Санкт-Петербурге.

Россия «подсела» на Oracle

В России по итогам 2020 г. выручка компании составила 6,26 млрд руб. По информации Tadviser, это 38-процентный рост в сравнении с показателями «доковидного» 2019 г., когда компания получила выручку в размере 4,5 млрд руб. В 2018 г. ее размер составлял 7,08 млрд руб.

Продукцию Oracle используют или использовали многие крупные российские компании, даже те, в числе акционеров которых есть российское государство. Например, в апреле 2016 г. Сбербанк закупил техподдержку Oracle на 428 млн руб. Также в начале 2015 г. Сбербанк заключил соглашение на поставку серверов Oracle на сумму $5,84 млрд.

В марте 2013 г. оператор связи МТС завершил крупнейшее на тот момент в СНГ внедрение разработок Oracle. Он закупил ERP Oracle e-Business Suite R12 более чем на 10 тыс. рабочих мест. В том же месяце оператор МГТС, много лет использовавший корпоративное ПО немецкой SAP, принял решение о переходе на Oracle.

Возможности софта Oracle в свое время оценил и Россельхозбанк. В феврале 2015 г. он приступил к внедрению Oracle Siebel CRM за сумму 157 млн руб.

Российский крупный бизнес годами закупал продукцию Oracle, даже несмотря на набирающую обороты госполитику отказа от иностранного ПО. Так, в 2018 г. на программы этой компании российские компании с госучастием, а также многие госструктуры заплатили Oracle свыше 13,3 млрд руб. В частности, ее продукцию купили Центробанк, Сбербанк, оператор связи «Ростелеком» и даже Федеральная налоговая служба России (ФНС).

Альтернативы есть

У ряда продуктов Oracle есть российские аналоги, переход на которые в стране начался задолго до событий февраля и марта 2022 г. В первую очередь это отечественная система управления базами данных Postgres Pro, созданная российской компанией Postgres Professional.

Основа отечественной Postgres Pro Enterprise – это PostgreSQL, реляционная СУБД, написанная одноименным сообществом разработчиков. Однако полностью российской данную СУБД считать все же нельзя, поскольку разработка PostgreSQL восходит к проекту Postgres, который стартовал в Калифорнийском университете в Беркли, США, в 1986 г. Проект спонсировали американские госведомства, в том числе Министерство обороны США.

В 1994 г. в Postgres был добавлен интерпретатор языка SQL. Система получила название Postgres95 и стала распространяться с открытым кодом. Спустя еще два года ее переименовали в Postgres SQL, а затем в PostgreSQL.

Кто оценил возможности PostgreSQL

За последние несколько лет использовать Postgres Pro в своей работе вместо продукции иностранных разработчиков стали многие российские компании. Например, на нее в июне 2021 г. перешла Госсистема «Признание», до этого использовавшая ПО Microsoft. Это информсистема Рособрнадзора, через которую в России можно официально подтверждать зарубежное образование.

В августе 2021 г. авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», запланировала закупить отечественную СУБД Postgres Pro. Компании требовалось 24 лицензии.

В мае 2021 г. в сторону Postgres Pro посмотрел и «Росатом». Он инициировал миграцию с СУБД Oracle всей своей финансовой ИТ-системы для учета своих казначейских операций. В ее контур входит свыше двухсот дочерних организаций госкорпорации.

В декабре 2020 г. оператор «Ростелеком» выделил почти 257 млн руб. на приобретение отечественного софтверного продукта Postgres Pro. Его представители заявили, что это не первый опыт использования в ней отечественной СУБД, однако это самая масштабная закупка оператором данного ПО.