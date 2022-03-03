Алишер Усманов избавляется от ИТ-активов
Известный российский предприниматель Алишер Усманов продает ИТ-группу «ИКС холдинг» ее основателю Антону Черепенникову. Сделка была запланирована еще несколько месяцев назад.
Уход Усманова из USM
Группа USM миллиардера Алишера Усманова приняла окончательное решение продать ИТ-группу «ИКС холдинг». Полный контроль над ней получит ее основатель — предприниматель Антон Черепенников. Об этом со ссылкой на сообщение USM пишет Forbes. Сумма сделки не раскрывается.
По данным издания, в сообщении USM говорится, что оформление сделки завершится в ближайшее время. Ряд ИТ-активов «Юэсэм телеком» за собой все же сохранит. Среди них «Форпост», провайдер BSS-решений Nexign и разработчик платформы монетизации данных OneFactor. Эти компании нужны холдингу для развития телеком-бизнеса и поддержки ИТ-решений, сообщают в группе.
В продаваемом «ИКС холдинге» находятся ИТ-группа Yadro (известна выпуском российской вычислительной техники под этой маркой), научно-исследовательская компания «Криптонит», разработчик решений в сфере информационной безопасности «Цитадель», а также проекты, связанные с созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.
Черепенников, который ранее покинул пост операционного директора «Юэсэм телекома», остается членом совета директоров «Мегафона».
Что собой представляет «ИКС холдинг»
Группа «ИКС холдинг» была создана в 2018 г. В нее входит около 30 компаний, которые занимаются разработкой ИТ-решений и развитием телеком-медиа.
Входящие в холдинг группа «Форпост», «Цитадель» и «Криптонит» осуществляют поставки ИТ-систем информационной безопасности для исполнения «закона Яровой», а также научными исследованиями, производством и инвестициями.
Сделка была спланирована заранее
Имя Алишера Усманова в последние дни фигурировало в связи с потоком санкций, которые обрушились на Россию в контексте известных событий наУкраине. Евросоюз 28 февраля 2022 г. ввел новые персональные санкции против 26 россиян, включая и Усманова. Forbes пишет, что представитель «Металлоинвеста», основанного бизнесменом, назвал санкции против него «необоснованными и несправедливыми». По данным рейтинга Forbes 2021 г., состояние Алишера Усманова составляло $18,4 млрд.
В то же время, важно отметить, что решение о продаже «ИКС холдинга» Усманов принял еще несколько месяцев назад. CNews сообщал об этом в начале октябре 2021 г.
«Сейчас мы понимаем, что определенным образом ограничиваем развитие "ИКС холдинга"»,— говорил тогда гендиректор «Юэсэм холдинга» Иван Стрешинский. В тот момент он отметил, что USM не концентрируется на теме производства оборудования, и аффилированность между «ИКС-холдингом» и «Мегафоном» в определенной степени вредит бизнесу первого.
Что собой представляет USM
USM — это диверсифицированный российский холдинг, управляющий активами в сфере металлургии и горной добычи, а также телекоммуникаций и технологий. Группа была основана в 2012 г. для консолидации различных проектовАлишера Усманова и его партнеров.
В число активов USM входят крупнейшие отраслевые игроки рынка в своих сегментах. Среди них — мобильный оператор «Мегафон», поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа «Металлоинвест», «Удоканская медь» (владеет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире медным месторождением), один из крупнейших производителей цемента в России компания Akkerman Cement.
Группа выступает акционером «Центра развития перспективных технологий» — оператора единой национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров. USM также являлась косвенным акционером VK (ранееMail.ru Group), лидера русскоязычного сегмента интернет-рынка, владельца ведущих социальных сетей России.