Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ИТ в феврале 2022 года

В феврале 2022 г. HeadHunter опубликовал 110 тыс. вакансий в ИТ-сфере. Специально для CNews компанией был составлен список топ-10 наиболее высокооплачиваемых вакантных должностей. Среди них — руководитель команды разработки с зарплатой от 500 тыс. руб., ИТ-архитектор с такой же зарплатой также и ведущий системный аналитик с предложением о зарплате от 400 тыс. руб.

ТОП февраля 2022

В феврале 2022 г. в сервисе по поиску работы HeadHunter представлено более 110 тыс. ИТ-вакансий. Из них около 40 тыс. предложений составляют вакансии в области программирования и разработки, более 24 тыс. — в инжиниринге и более шести тысяч в управлении проектами. Для студентов и начинающих карьеру размещено свыше 62 тыс. вакансий.

В тройку лидеров по числу рабочих предложений вошли Москва (более 46 тыс.), Санкт-Петербург (16 тыс.) и Новосибирская область, насчитывающая (более 3,5 тыс).

По сравнению с самыми высокооплачиваемыми ИТ-вакансиями января 2022 г., в этот месяце работодатели предлагают меньше. Месяц назад разработчику бизнес-приложений предлагали от 600 тыс. руб. Также из списка исчезли вакансии от иностранных компаний.

Руководитель команды разработки

«Азиатско-тихоокеанский банк» ищет руководителя команды разработки в проект по цифровой трансформации продуктов и сервисов банка в Москве. В его обязанности будет входить выстраивание процессов разработки внутри команды, проработка архитектуры решений и создание ключевых модулей проекта. Соискателю важно знание языков Java/Kotlin, Spring, опыт проектирования структуры базы данных и управления разработкой. Будущий руководитель может рассчитывать на зарплату до 565 000 руб. до вычета налогов.

IT Project/Product manager

Skinprobiotic ищут специалиста на должность IT Project/Product manager, который будет заниматься разработкой сайта и ИТ-инфраструктуры компании. Практический опыт с проектами сегмента e-commerce и знание основных интеграций в e-commerce будут являться преимуществом для кандидата. Заработная плата — до 565 тыс. руб. до вычета налогов. Работа в Москве.

В феврале 2022 года для айтишников было более 110 тыс. вакансий

ИТ-архитектор

Научный центр автоматизированных систем управления МЭИ в поисках ИТ-архитектора, в обязанности которого будет входить аудит и модернизация текущего архитектурного решения университета. Специалисту важно обладать опытом разработки на Java от трех лет, проектирования ИТ-систем в роли архитектора от одного года и опытом работы с базами данных PostgreSQL. Зарплата до 500 тыс. руб. до вычета налогов. Работа в Москве.

Ведущий системный аналитик

«Бизапс» приглашает в команду ведущего системного аналитика, обладающего опытом работы на проектах по разработке и интеграции ПО от трех лет, а также опытом проектирования функций и работы с данными в форматах json, xml. На данной позиции аналитик может рассчитывать на доход от 400 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.

Руководитель направления по оптимизации бизнес-процессов

Компания «Си-норд» находится в поисках руководителя направления по оптимизации бизнес-процессов в команду, которая будет заниматься моделированием и описанием бизнес-процессов компании. Успешному кандидату важно иметь аналогичный опыт работы от пяти лет. Заработная плата — от 300 тыс. руб. до 350 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Санкт-Петербурге.

Ведущий iOS разработчик

L’etoile Digital приглашает на работу специалиста на должность ведущего iOS-разработчика. В его обязанности будет входить разработка новой функциональности, поддержка существующего кода и рефакторинг. Кандидату нужно иметь опыт коммерческой разработки под iOS от трех лет, знание Swift и основных фреймворков iOS (UIKit, Foundation и т. п.). Ведущий разработчик может рассчитывать на зарплату от 300 тыс. руб. до вычета налогов.

Ведущий веб-разработчик PHP

«Леди и джентльмен» в поисках специалиста на должность ведущего веб-разработчика PHP, который будет заниматься развитием e-commerce направления. Опыт лидерства команд, отличное знание PHP и SQL будут преимуществом для кандидата. Заработная плата — от 305 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.

Программист 1С

«Автомакон» в поисках программиста «1С», в обязанности которого будет входить доработка функциональности конфигураций «1С» по заданиям и разработка новых учетных подсистем. Кандидату важно иметь сертификат по платформе 1С и наличие знания языка запросов и умение делать формы и интерфейс. Зарплата — до 339 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Санкт-Петербурге.

Старший разработчик .NET/C#

Pegasys приглашает на работу старшего разработчика .NET/C#. Специалист будет проектировать и модернизировать архитектуру новых подсистем, самостоятельно писать наиболее сложные участки кода и оптимизировать алгоритмы. Успешный кандидат должен знать принципы работы CLR, языка C# и обладать многолетним опытом его использования. Старший разработчик на данной вакансии может рассчитывать на зарплату от 339 тыс. руб. до 452 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.

Android разработчик

«АйТи++» в поисках Android разработчика с опытом разработки, доставки и поддержки Android приложений и отличным знанием Kotlin и Java. В его обязанности будет входить проектирование архитектуры Android приложений, разработка новых и поддержка существующих Android приложений. Зарплата до 339 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.

Системный аналитик

SberTech примет в свою команду системного аналитика для развития инновационного проекта «Образовательная цифровая платформа». В его обязанности будет входить создание уникальных сервисов обучающего характера, и анализ рынка новых технологий. Опыт работы с ER-диаграммами и DevOps будет плюсом. Зарплата от 200 тыс. руб. до 330 тыс. руб. до вычета налогов. Вакансия в Москве.