«Газпром» объявил колоссальную закупку иностранных процессоров, ноутбуков, ПК

«Газпром» решил обеспечить свои дочерние структуры по всей России запчастями для копировально-множительного оборудования, а также вычислительной техникой преимущественно зарубежного происхождения. На эти цели выделено свыше 12 млрд руб. Цены на договоры сроком без малого в два года установлены в национальной валюте.

Зарубежное «железо» для «Газпрома»

Как выяснил CNews, «Газпром» готов потратить до 12,29 млрд руб. на приобретение компьютеров, офисной и оргтехники, серверов, расходных материалов и запасных частей к ним.

Покупка «железа» должна произойти по итогам семи сходных тендеров для различных подразделений углеводородного гиганта. В частности, для компании «Газпром информ» предполагается приобретение техники и коплектующих на сумму 1,98 млрд руб. Для «Газпром межрегионгаза» — 1,86 млрд руб., для структур монополии в Приволжском федеральном округе и в компании «Газпром ПХГ» (от «подземное хранение газа») — 1,85 млрд руб., в Сибирском, Северо-западном и Дальневосточный округах — 1,84 млрд руб., в Уральском округе — 1,97 млрд руб., Центральном округе — 1,99 млрд руб., Южном и Северо-Кавказском округах — 809 млн руб.

Непосредственным заказчиком всех семи тендеров выступает «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие «Газпрома», централизованный поставщик для его структур.

Все тендеры стартовали 28 февраля 2022 г. в формате открытого конкурентного отбора. Заявки от претендентов будут приниматься до 16 марта. Подведение итогов намечено на 23 марта. Подписанные по итогам тендеров договоры будут действовать до 31 декабря 2024 г., то есть примерно один год и девять месяцев.

Газпром крупно закупается зарубежным «железом»

Содержащиеся в пакетах тендерных документов так называемые мастер-каталоги с краткими характеристиками требующихся товаров включают свыше 12 тыс. позиций каждый.

По представленным техническим характеристикам техники можно сделать вывод, что большая часть перечня подразумевает исключительно зарубежные решения. Где-то иностранный вендор прописан напрямую, как для жестких дисков. Где-то параметры просто не оставляют поставщику выбора в пользу чего-либо отечественного, например «завышенная» тактовая частота микропроцессоров.

Впрочем, отсылки к реестру отечественного железа при Минпромторге в списке товаров тоже встречаются, например, в отношении некоторых системных блоков.

CNewsожидает от «Газпром комплектации» комментариев относительно того, закупаются ли структуры «Газпрома» «впрок» или для решения конкретных текущих задач, а также связаны ли закупки с текущей политической напряженностью и санкционными рисками.

Что именно потребовалось «Газпрому»

Вышеупомянутые мастер-каталоги всех тендеров включают диски CDи DVD для записи и перезаписи информации, аудиоколонки, картридеры, всевозможные кабели, внешние аккумуляторы, ИБП, картриджи для принтеров. Примерно две трети позиций перечня включают расходные материалы и комплектующие для копировальномножительной техники.

Что же касается вычислительной техники, то структурам «Газпрома» требуются серверы, планшеты на iOSи Android, настольные и стоечные СХД, системные блоки, в том числе с предустановленной MacOS, серверные процессоры, блоки питания, точки доступа Wi-Fi, внешние жесткие диски, роутеры, карты памяти, флешки, клавиатуры, мышки, мониторы и пр.

Учтены ли риски поставщиков?

Редакция ожидает от «Газпром комплектации» комментариев относительно того, предусмотрен ли в рамках закупок механизм нивелирования рисков поставщиков с учетом того, что расчет цен сделан в рублях, в то время как курс национальной валюты по состоянию на 1 марта 2022 г. весьма нестабилен.

В тендерной документации в этой связи обращает на себя раздел проектов договоров «Индексация цены товара», который, впрочем, скорее всего является стандартным и носит формальный характер.

Тем не менее, в нем прописано, что «в случае, если срок действия договора превышает один год, предельная стоимость мастер-позиций может быть скорректирована в зависимости от изменения макроэкономических показателей, влияющих на стоимость товара, в соответствии с формулой изменения цены, установленной мастер-каталогом для каждой позиции, и с заданной периодичностью, но не чаще одного раза в год (первый раз — не ранее, чем через год после заключения договора)».