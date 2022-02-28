Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС

Из-за технологических санкций США российское ПО, разработанное на базе Open Source, может частично перестать работать. К таким выводам приходят юристы. В Twitter уже появляются сообщения иностранных разработчиков о намерении заблокировать свои исходные коды для российских пользователей. В Минцифры такие ограничения считают маловероятными.

Лишиться Open Source

Российский софт, разработанный на базе открытого исходного кода (Open Source), может частично перестать работать. К таким последствиям могут привести технологические санкции США. Об этом «Коммерсанту» рассказали юристы.

Иностранные разработчики начали публиковать в Twitter сообщения о том, что заблокируют свои исходные коды для российских пользователей. Такое заявление делал Флориан Рот (Roth Florian) — создатель крупного репозитория с открытым исходным кодом на GitHub (крупнейший веб-сервис для разработки ПО). Он рассматривал возможность отключения своих бесплатных инструментов на системах с определенными настройками языка и часового пояса (русский язык и пояса в пределах России). Впрочем позже он сообщил, что решил не отключать свои инструменты в российских системах, в том числе из-за сопутствующего ущерба.



На данный момент 85% софта в реестре Минцифры работает на открытом коде, утверждает собеседник «Коммерсанта». Среди такого ПО почти все российские операционные системы, созданные на базе ядра Linux. Среди них — Alt Linux компании «Базальт СПО», Astra Linux группы «Астра», «Ред ОС» компании «Ред софт» и Rosa Linux, разработанная НТЦ ИТ РОСА.

Открытое ПО в России

«Во многих лицензиях есть условие о санкциях, и если США и ЕС захотят, то смогут ввести их и запретить использование ПО с открытым кодом или архитектурой; тогда российские продукты не смогут получать поддержку и обновления либо использовать официально такое ПО», — рассказал «Коммерсанту» управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

Российский софт на базе Open Source может перестать работать

По словам управляющего партнера Swordfish Security Алексея Антонова, в России есть ряд собственных проприетарных разработок ПО, однако существуют иностранные программные решения, которые не имеют аналогов в нашей стране.

В Минцифры считают маловероятным вышеупомянутые ограничения. В России к декабрю 2022 г. собираются создать репозиторий для хранения свободного ПО — аналог GitHub. В него в первую очередь попадут программы, созданные на бюджетные средства. Также в ноябре 2021 г. ИТ-сообщество предложило открыть в России фонд для создания софта с открытым кодом.

По данным источника CNews, Сбербанк уже занимается созданием репозитория открытого ПО в рамках работы над «Гостехом». Другой источник подтвердил наличие у Сбербанка контракта с Github.

Стремление к независимости

Идея перейти на Open Source появилась еще летом 2021 г. ТогдаМинцифры предложило приравнять открытое ПО к российскому. Российская ИТ-отрасль раскритиковала эту идею.

Также Правительство предлагает меры поддержки для разработок на основе открытого кода. Минцифры включило во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденный председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В федеральном проекте «Цифровые технологии» предлагается создать российскую платформу Open Source и разработать программу стимулирования участия отечественных ИТ-компаний в международных альянсах открытого кода.