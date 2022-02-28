Крошечная компания заблокировала создание огромной ИТ-системы на знаменитом российском курорте

По решению ФАС заблокировано создание ИТ-системы распознавания лиц и авто на улицах Анапы. В антимонопольный орган пожаловалась майкопская компания с двумя штатными сотрудниками и выручкой в 5,4 млн руб., но со 166 официальными видами деятельности, среди которых разведение ослов, производство мороженого, выращивание рассады, выработка спирта, строительство электростанций, торговля фармацевтикой, парикмахерские услуги, транспортировка нефти.

Блокировка проекта

Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) застопорила масштабный проект организации системы видеонаблюдения с распознаванием людей и машин на территории Анапы, имеющей статус федерального города-курорта.

Куратором проекта выступает местное муниципальное бюджетное учреждение «Служба спасения». Целью проекта заявлено повышение эффективности управления городским хозяйством, уровня обеспечения безопасности жителей города и удобства повседневной жизни граждан.

Система должна была обеспечить централизованный сбор, хранение и обработку данных, поступающих в режиме реального времени с сотен видеокамер. Автоматическая обработка изображений подразумевает «распознавание лиц, силуэтов и автомобилей, а также накопление индексных данных для дальнейшего анализа».

Исполнителя проекта куратор системы должен был определить в ходе тендера, который был запущен 30 декабря 2021 г. в формате открытого конкурса. Начальная цена контракта была выставлена на уровне 442,5 млн руб. Изначально заявки принимались до 1 февраля 2022 г, а фронт работ был рассчитан на 1740 календарных дней (без малого пять лет).

Заблокировано создание ИТ-системы распознавания лиц и авто на улицах Анапы

Однако в таком формате тендер не состоялся. За день до окончания сбора предложения, в ФАС поступила жалоба от адыгейской компании «Газобъект». Она зарегистрирована в Майкопе, в 2020 г. официально имела в штате двух человек. По итогам этого же года, по данным «Контур.фокуса», ее выручка составила 5,4 млн руб. с падением этого показателя на 17% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль оказалась на уровне 839 тыс. руб.

Основным видом деятельности компании заявлено распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям. В то же время, за этой крошечной с точки зрения финансовых показателей компанией официально закреплено еще 165 видов деятельности, включая разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков, овец, коз, свиней, производство мороженого, выращивание рассады, производство пищевого спирта и вина, строительство электростанций, торговля оптовая фармацевтической продукцией, деятельность гостиниц, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. По линии ИКТ компания формально занимается строительством линий электропередачи и связи.

ФАС признало жалобу «Газобъекта» обоснованной и предписала госзаказчику устранить нарушения (о них ниже).

На данный момент часть условий техзадания уже скорректирована, однако в системе госзакупок тендер продолжает пребывать в статусе «определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки».

На что пожаловались в ФАС

В базовой версии техзадания было прописано, что исполнителю нужно организовать подготовительные мероприятия в течение 20 календарных дней с даты заключения контракта

В рамках подготовительного этапа необходимо ввести в эксплуатацию комплексную систему видеонаблюдения, позволяющую оказывать услугу в полном объеме, включая хранение и обработку данных посредством ЦОД, в том числе путем ввода соответствующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) в помещение заказчика.

Для создания системы исполнителю необходимо осуществить установку 478 видеокамер, предварительно согласовав их установку с собственниками имущества, а при необходимости установив инженерные опоры. Также ему надо организовать ЦОД, установив в нем необходимые программно-аппаратные и иные технические средства для обработки и хранения информации (серверы, рабочие места операторов и т. д.), комплекс технических средств по обеспечению бесперебойного и автономного электропитания, систему кондиционирования и вентиляции, систему информационной безопасности, оборудование коммутации и пр.

Помимо этого требуется организовать транспортную сеть передачи данных. Необходимо организовать линейно-кабельные сооружения от ЦОДа до узлов доступа на базе волоконно-оптического кабеля. При этом топология сети должна представлять смешанную древовидно-кольцевидную структуру с использованием колец для резервирования транспортных участков.

«Заявитель в жалобе указывает, что выполнить весь необходимый комплекс работ в указанные 20 календарных дней невозможно, — отмечается в документах ФАС. — Реализовать данный проект в столь малые сроки сможет только организация, у которой уже имеются соответствующие ВОЛС и (или) заключенные соглашения (либо договоренности о заключении соглашений) на размещение видеокамер, либо видеокамеры уже размещены».

Реакция заказчика

Как видно по последней редакции ТЗ, опубликованной на сайте госзакупок 22 февраля 2022 г. Срок осуществления работ подготовительного этапа был продлен с 20 до 60 календарных дней. Общий срок проекта уменьшен с1740 до 1670 календарных дней. Заявки на тендер от соискателей теперь принимаются до 11 марта 2022 г.

Курортные особенности Анапы

Анапа представляет собой черноморский российский курорт, расположенный в юго-западной части Краснодарского края на стыке предгорий Кавказа и степей Таманского полуострова. Площадь региона составляет почти 1 тыс. кв. км.

Возраст города составляет более 2,5 тыс лет. В разные периоды здесь располагались города Синдика и Горгиппия. В 1846 г. Анапа получила статус портового города «для поселения жителей торгового и промышленного класса».

Указом Президента России от 22 сентября 1994 г. Анапа была наделена статусом федерального курортного региона. Не считая городов Крыма, Анапа — самый солнечный город России, где солнце светит почти 300 дней в году, а купальный сезон длится с 15 мая по 15 октября.

Анапа обладает лечебными песчаными пляжами протяженностью 42 километра и 12-километровыми галечными пляжами. Анапа богата целебными грязями и минеральными водами. Оздоровительный эффект дает ионизированный воздух многовековых реликтовых можжевеловых лесов, расположенных в районе села Большой Утриш, и солнечные ванны на кварцевых песках — псаммотерапия.

На всем протяжении города и его главной магистрали, Пионерского проспекта построены прогулочные тропы здоровья — «терренкуры» протяженностью 22 км. Вдоль них размещены питьевые бюветы с местной минеральной водой.

Генеральная ассамблея Всемирной федерации водолечения и климатолечения (FEMTEK) неоднократно присваивала Анапе титул «Лучший курортный регион мира».

Крупнейшей отраслью Анапы является санаторно-курортный и туристский комплекс, который включает 129 предприятий санаторно-курортного комплекса, 789 гостиниц и отелей, 25 объектов туристского показа, 38 туристических организаций, шесть автокемпингов, пять общегородских и девять расположенных в здравницах бюветов, 27 бальнеологических и 38 грязевых отделений.



