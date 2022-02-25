Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки

Стартапу, выпустившему несколько лет назад гаджет, который публично похвалил Путин, придется расплатиться по долгам с дистрибьютором своей продукции, образовавшимся из-за брака части устройств, низкого на них спроса, а также недоплаченных бонусов, которые впору считать фантастическими. За закупку дистрибьюутором гаджетов на определенную сумму производитель обещал ему премии вплоть до 73% от суммы приобретения. На этом фоне за шесть лет компания ни разу не закончила год с прибылью, накопив чистых убытков на 468 млн руб.

Фантастические бонусы и проблемы «Мультикубика»

Как выяснил CNews, наделавший много шуму в последние годы стартап «Мультикубик» (за рубежом продвигается под маркой Cinemood) на фоне крайне необычной маркетинговой стратегии накопил огромные долги.

В частности, ему придется по решению суда выплатить дистрибьютору «О-си-эс-центр» 47,3 млн руб., из которых 7,5 млн руб. приходятся на возврат аванса, а все остальное на различного рода задолженности. Из документов судебного разбирательства, инициированного дистрибьютором, следует, что 9,4 млн руб. «Мультикубику» предстоит отдать за возвращенный ему некачественный товар, 12,5 млн руб. — за возвращенный нереализованный дистрибьютором товар и 17,9 млн руб. — по долгам за невыплаченные премии.

Под товаром здесь подразумевается портативный проектор Cinemood Storyteller и аксессуары к нему. Гаджет представляет собой беспроводное компактное устройство в форме куба, проецирующее стриминговый контент на любую доступную поверхность. В разные годы «Мультикубик» подписывал соглашения о предоставлении через этот гаджет контента с сервисами Ivi, «Mегафон.ТВ», «Яндекс.музыка» и др., а также позволял просматривать восстановленные советские диафильмы, классику «Союзмультфильма» и новинки российской анимации.

Договор поставок между «О-си-эс-центром» и «Мультикубиком» был подписан 3 июля 2017 г. Не компенсированные товаром авансовые платежи были перечислены «Мультикубику» в марте-июле 2020 г. Ставший одним из предметов разбирательства некачественный товар был возвращен производителю несколькими партиями в июле-сентябре 2021 г.

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Договор также предусматривал возврат нереализованного в течение 90 дней товара с полной компенсацией средств. Фигурирующие в деле нераспроданные гаджеты были возвращены поставщику в августе-декабре 2019 г., а также в мае 2021 г.

Что касается невыплаченных «О-си-эс-центру» премий, то в документах суда говорится, что они были прописаны в дополнительных соглашениях 2020-2021 гг. В частности, в соглашении от 9 января 2020 г. «Мультикубик» пообещал выплатить дистрибьютору бонус в 5,2 млн руб., если тот с 9 января по 31 марта 2020 г. закупится на 10 млн руб. По другому договору за покупку гаджетов на 20 млн руб. с 1 апреля по 30 июня 2020 г. «О-си-эс-центру» было обещано 2,2 млн руб. Еще один договор подразумевал премию за покупку товара на 10 млн руб. в период с 1 июля по 31 декабря 2020 г. на уровне 7,3 млн руб.

В двух договорах 2021 г. были прописаны премии за покупку гаджетов на 6,5 млн руб. в период с 1 января по 31 марта и на 3 млн руб. в период с 1 апреля по 30 июня на уровне 1,8 млн руб. и 1,4 млн руб. соответственно.

Таким образом, сумма установленного поставщиком своеобразного «кэшбэка» в течение полутора лет варьировалась от 11% до 73%.

Что происходит с бизнесом «Мультикубика»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Мультикубик» было зарегистрировано в Москве 6 ноября 2014 г. С 2016 г. местом регистрации является территория инновационного центра «Сколково». Основателем, гендиректором и основным учредителем (около 39% долей) выступает Михаил Буховцев.

В декабре 2018 г. CNews писал, что «Мультикубик» привлек 263 млн руб. инвестиций: 140 млн руб. от российско-белорусского фонда венчурных инвестиций RBF Ventures (с участием РВК), 60 млн руб. от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), а также неуточненные суммы от бизнес-ангелов — гендиректора компании-производителя термосов «Арктика» Федора Захарова и эксперта в медиа и телекоме, в прошлом продуктового директора МТС и коммерческого директора «НТВ плюс» Павла Ройтберга.

На данный момент структуре ФРИИ принадлежит 22,6% долей «Мультикубика», структуре РВК — 9,6%, Захарову — 4,8%, Ройтбергу — менее 1%.

По данным «Контур.фокуса», который оперирует официальной финансовой отчетностью компании по российской системе (РСБУ), с 2015 по 2020 г. «Мультикубик» ни разу не заканчивал год с прибылью. В 2015 г. чистый убыток составил 2 млн руб., в 2016 г. — 71,8 млн руб., в 2017 г. — 68,2 млн руб., в 2018 г. — 114 млн руб., в 2019 г. — 95,5 млн руб., в 2020 г. 116,6 млн руб. Таким образом, за шесть лет совокупный чистый убыток составил 468 млн руб.

Финансовые данные за 2021 г. в публичном доступе пока не представлены. Прояснить CNews финансовое состояние компании на момент публикации данного материала не смогли представители самого «Мультикубика», а также ФРИИ, фонда РВК и Павел Ройтберг.

Комментарии «О-си-эс центра»

Представители «О-си-эс центра» сообщили в разговоре с CNews, что раскрывать коммерческие детали своего сотрудничества компания не вправе по юридическим причинам.

«Мы работали с “Мультикубиком”, чтобы разрешить назревший кризис, но увы, у нас не получилось прийти к позиции, которая была бы комфортная для обеих компаний, — прокомментировали они состоявшееся судебное разбирательство. — У “Мультикубика” получился очень интересный инновационный, разработанный в России продукт. Но все же мы не акционеры этого бизнеса и не могли нести дальнейшие расходы по его поддержанию. Финансовый контроль требовал от нас подачи иска в суд».

Со слов собеседников редакции можно было заключить, что дела у разработчика проектора сейчас обстоят неважно. «С нашей точки зрения, “Мультикубик” — это еще одна компания, которая не пережила пандемийного спада продаж, увеличения сроков поставок и подорожания компонентов, — отмечает дистрибьютор. — Не каждому зрелому бизнесу удается долго безболезненно терпеть потери в текущей турбулентности, что уж говорить о молодом российском стартапе».

«Мультикубик» хвалил Путин

В контексте предполагаемых текущих финансовых проблем «Мультикубика» стоит вспомнить, что в марте 2018 г. проектор компании получил позитивную оценку Президента России Владимира Путина.

В ходе встречи Путина с женщинами-предпринимателями, сооснователь «Мультикубика» Дарья Мингалиева вручила ему семейный мини-кинотеатр и предложила идею продвижения национальной культуры через стартап.

«Наш портативный кинотеатр, на мой скромный взгляд, становится рупором культурного наследия и культурного кода не только в России, но и за рубежом, — заявила тогда Мингалиева. — Наш продукт есть в 90 странах мира. И у меня есть мечта, чтобы мы начали продвигать культуру, искусство. И я предлагаю инициировать программу сотрудничества российских стартапов с культурно-образовательными и музейными комплексами страны. Я давно мечтаю, чтобы мы начали сотрудничать сТретьяковской галереей, Большим театром. Внутрь кубика можно сделать раздел “Третьяковская галерея” и транслировать картины на любую поверхность и помогать детям изучать, что это за картина».

«Это Мединскому скажу обязательно, пускай посмотрит, как можно это использовать», — ответил на это Путин имея в виду тогдашнего министра культуры.

Кроме того, Путин тогда же сообщил, что проекторы «Мультикубика» есть «у многих его знакомых». «Я даже удивился, когда увидел», — сказал он.