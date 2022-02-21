Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома

Бывший гендиректор Merlion Вячеслав Симоненко задержан по подозрению в даче ложных показаний и заведомо ложном доносе. Он утверждал, что сооснователи и топ-менеджер Merlion пытались убить его путем поджога его дома. В результате все они провели под арестом несколько месяцев. В ходе расследования были получены улики, указывающие на инсценировку самим Симоненко пожара в его доме.

Из пострадавших в подозреваемые

Бывший гендиректор крупного ИТ-дистрибьютора Merlion Вячеслав Симоненко был задержан по подозрению в даче ложных показаний и из-за заведомо ложного доноса, пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских правоохранительных органах. Ранее Симоненко утверждал, что его бывшие партнеры по бизнесу в Merlion устроили покушение на него и его семью, путем поджога его дома.

«Симоненко задержан, он подозревается в нарушении статей УК РФ 307 (заведомо ложные показания потерпевшего), 306 (заведомо ложный донос) и 303 (фальсификация доказательств). В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о его мере пресечения. Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Информацию о задержании Симоненко подтвердили в Басманном суде Москвы. Его представители заявили, что получили «ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Симоненко В. А.».

Истории Симоненко о покушениях на его жизнь могут оказаться выдумками

Суд вынесет свой вердикт по данному вопросу 21 февраля 2022 г.

С чего все началось

Арест Вячеслава Симоненко является продолжением крупного скандала в топ-менеджементе Merlion, начавшегося в ноябре 2020 г. Как сообщал CNews, тогда в Федеральную службу безопасности России (ФСБ) с повинной явился неизвестный на тот момент солдат. Он заявил, что в 2015 г. участвовал в поджоге дома Вячеслава Симоненко в Красногорске, выполняя заказ четырех человек.

Солдат назвал имена своих «работодателей». Ими, с его слов, оказались бывший топ-менеджер Merlion Борис Левин, а также трое совладельцев компании: Владислав Мангутов, Олег Карчев и Алексей Абрамов.

В конце января 2021 г. Симоненко во всех подробностях поведал «Коммерсанту» историю о том, как его самого и его семью пытались сжечь в его собственном доме. Он был уверен, что за этим стояли его бизнес-партнеры, арестованные по доносу солдата. Тогда же Симоненко рассказал, что в 2019 г. на него тоже было совершено покушение – на этот раз на него напали у входа в подмосковный ресторан «Загородный очаг».

В феврале 2021 г. из-под стражи был освобожден Олег Карчев (его тогда поместили под домашний арест). В начале апреля 2021 г. строгие ограничительные меры были сняты с Мангутова и Абрамова. Таким образом, на тот момент под арестом находился только Левин.

Симоненко отреагировал на это незамедлительно. Он тут же обратился в Следственный комитет с просьбой вернуть в СИЗО всех трех совладельцев Merlion. Он заявил, что выход бывших коллег на свободу является угрозой его жизни и здоровью. Однако спустя еще четыре месяца, в начале августа 2021 г., Апелляционная инстанция Московского городского суда перевела Бориса Левина под домашний арест. Он был последним из подозреваемых в деле Симоненко, кто оставался в СИЗО.

Разворот на 180

О том, что Симоненко мог лгать относительно причин пожара в его доме, впервые стало известно в апреле 2021 г. Об этом сообщил адвокат совладельцев ИТ-дистрибьютора Георгий Поспелов.

С его слов, расследование по делу Симоненко показало, что он «инсценировал поджог дома, в котором его не было, для незаконного привлечения совладельцев Merlion к уголовной ответственности по заведомо ложному доносу с целью вымогательства и рейдерского захвата их бизнеса». Защита незамедлительно направила заявление о возбуждении в отношении экс-гендиректора Merlion уголовного дела по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), ч. 5 ст. 128.1 УК (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления), ч. 3 ст. 298 УК (клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и ч. 3 ст. 306 УК (заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

По данным ТАСС, факт пожара в доме Симоненко действительно был зафиксирован, но он был классифицирован как бытовой. Описание случившегося со слов пострадавших и приложенная в качестве доказательства видеозапись «не позволяют установить ни место, ни достоверность происходившего, а представленные на видеозаписи события похожи на инсценировку».

Защита Мангутова, Левина, Карчева и Абрамова настаивала на том, что все четверо стали жертвами оговора со стороны Вячеслава Симоненко. На момент публикации материала его представители не давали никаких комментариев относительно того, как он из пострадавшего почти мгновенно стал подозреваемым.

Следует добавить, что в конце января 2022 г. в Москве произошел крупный коррупционный скандал. По решению Басманного суда под заочным арестом оказался столичный следователь Алексей Неснов. Он был обвинен в коррупции, и именно он вел дело троих сооснователей и одного топ-менеджера Merlion.