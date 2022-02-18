Внутренний ИТ-интегратор «Росатома» вышел на открытый рынок с прицелом на выручку в 5 миллиардов

«Дочка» «Росатома» — «Гринатом», внутренний ИТ-интегратор госкорпорации — вышла на открытый рынок российских заказчиков. В планах компании к 2024 г. выйти на уровень выручки в 5 млрд руб. в год за счет услуг по системной интеграции, консалтинга и аутсорсинга, а также роботизации рутинных операций. На данный момент среди клиентов «Гринатома» — «Росреестр» и РЖД и др., в том числе у компании уже обслуживается 38 органов исполнительной власти. За счет этого в 2021 г. интегратор набрал заказов на сумму свыше 600 млн руб.

«Гринатом» на внешнем рынке

Как стало известно CNews, внутренний ИТ-интегратор «Росатома», «Гринатом» в 2021 г. полноценно вышел на внешний рынок. К 2024 г. компания планирует достигнуть на нем уровня выручки в 5 млрд руб. в год. Об этом редакции рассказал гендиректор «Гринатома» Михаил Ермолаев.

«”Гринатом” принял решение выходить на внешний рынок с целью дальнейшего профессионального роста, а также достижения целей “Росатома”», — отметил он. На внешнем рынке компания будет предоставлять услуги консалтинга и аутсорсинга по направлениям финансового учета, управления персоналом, операционной эффективности и документационного обеспечения.

Также среди услуг «Гринатома» — импортозамещение рабочих мест, системная интеграция и роботизация рутинных операций.

В 2021 г. интегратор набрал внешних ИТ-заказов на сумму свыше 600 млн руб.



Опыт на внешнем рынке

«Наши основные клиенты, это либо крупные корпорации с процессами, как в “Росатоме”, либо государственные органы власти», — уточнил Ермолаев. Первый опыт работы «Гринатома» с внешними клиентами был получен в ходе реализации проекта для правительства Нижегородской области еще в середине 2020 г. «За время сотрудничества с нижегородским правительством удалось повысить производительность по направлению документационного обеспечения на 51%, — рассказали CNews в “Гринатоме”. — Также мы внедрили 13 роботов на направлении документооборота».

«Гринатом» выходит на внешний рынок

На данный момент у «Гринатом» появился опыт предоставления услуги «Роскосмосу», «Росреестру» и РЖД. Также компания запустила проекты в 38 органах исполнительной власти. Среди услуг для заказчиков уже вышеупомянутые аутсорсинг поддерживающих функций (управление персоналом, финансовый учет, документооборот), консалтинг по этим же направлениям и операционная эффективность и ИТ. Кроме того, «Гринатом» уже оказывал услуги по переходу на отечественное ПО и системной интеграции.

В результате работы с внешними клиентами был получен опыт в десяти отраслях промышленности в части кадрового учета и информационных технологий. «По направлению кадрового учета мы освоили специфики ведения личных дел госслужащих и особенности работы с госаппаратом, — отмечают в компании. — В целом, по направлению кадров удалось на 80% сократить трудозатраты по основным процессам и переориентировать почти половину сотрудников, ранее занятых “бумажной работой”, на решение стратегических задач».

Несколько фактов о «Гринатом»

«Гринатом» — инсорсинговое предприятие атомной отрасли с 7 тыс. сотрудников, 60% которых ИТ-специалисты. Оно было образовано в декабре 2009 г. К 2020 г. компания охватила весь спектр ИТ-услуг предприятий «Росатома».

В компании разработано более 250 программных роботов и создан ИТ-продукт, который позволяет обрабатывать спутниковые снимки Земли и анализировать лесные пожары, разливы нефти, нецелевое замлепользование и т. д. Также в «Гринатоме» есть продукт «Атом.порт», который применяется для перевода рабочих мест на российский софт. «Мы перевели на отечественное ПО более 13,5 тыс. рабочих мест, сотрудничая с Правительствами Челябинской, Томской, Иркутской областей, а также с компанией РЖД», — рассказали CNews в «Гринатоме».

В марте 2021 г. «Гринатом» началработу по переводу ПК компании РЖД на Astra Linux Common Edition. А в январе 2022 г. ИТ-интегратор «Росатома» взялся за создание огромной платформы цифровых сервисов Северного морского пути. Стоимость только первой очереди работ по ее созданию составит 1,3 млрд руб. Платформа поможет справится с двукратно увеличившимися грузоперевозками в акватории.