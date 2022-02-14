На фоне нападок властей «Транснефть» сформировала стратегию импортозамещения ИТ

CNews стали известны подробности стратегии цифровой трансформации «Транснефти». В нее вошли десять программ развития бизнеса, среди которых цифровой бэк-офис и HR, цифровизация управления финансами, создание цифровых двойников и цифровой инжиниринг. Данная стратегия была утверждена в январе 2022 г. и согласована с Минэнерго и Минцифры. Основной задачей стратегии в госкомпании назвали импортозамещение. «Транснефть» планирует масштабно перейти на отечественное ПО, а также включить собственные разработки в реестр российского софта.

Цифровая трансформация «Транснефти»

Как стало известно CNews, в рамках стратегии цифровой трансформации «Транснефти» госкомпания внедрит цифровой бэк-офис, аналитику больших данных для развития закупочной деятельности, цифровых двойников для эффективной работы магистральных трубопроводов и «цифровой HR». Об этом редакции рассказали представители «Транснефти».

«В целях систематизации подхода по реализации цифровых инициатив, в стратегии цифровой трансформации предусмотрены программы цифрового развития бизнеса, которые позволили сгруппировать цифровые инициативы по направлениям деятельности, — сообщили CNews представители компании. — В результате были сформированы десять программ цифрового развития бизнеса».

Среди них — вышеупомянутый цифровой бэк-офис, который предполагает цифровизацию управления архивами, делопроизводством, ИТ-обеспечением, автоматизацию внешних коммуникаций и пр. В перечень программ также входят цифровое строительство, цифровой инжиниринг, цифровизация управления финансами, рассказали представители нефтепроводной компании.

«Транснефть» одна из первых среди госкомпаний разработала стратегию цифровой трансформации, подчеркнули представители компании в своем комментарии для CNews. Однако напомним, Правительство обязало отечественные госкомпании разработать свои стратегии цифровой трансформации не позднее 1 сентября 2021 г. Совет директоров «Транснефти» утвердил данную стратегию 26 января 2022 г. Она разработана в соответствии с директивами Правительства и методическими рекомендациями Минцифры по цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием. Ранее стратегия была согласована Минэнерго и Минцифры. В «Транснефти» подчеркнули, что на цифровизацию компании до 2025 г. будет направлено около 30 млрд руб.

Остальные программы

Под цифровым инжинирингом в компании подразумевают цифровизацию процессов инженерных изысканий, информационного моделирования, проектирования и проектного производства магистральных трубопроводов. Также среди программ цифровой трансформации — развитие решений по обеспечению управления финансами, направленных на цифровизацию процессов с применением технологий роботизации, работы с большими данными, машинного обучения, глубинного анализа процессов, а также чат-ботов и мобильных приложений.

Транснефть » утвердила стратегию цифровой трансформации

В цифровую трансформацию «Транснефти» входят мероприятия по развитию решений, направленных на повышение надежности и эффективности работы магистральных трубопроводов, — за счет развития средств интеллектуальной диагностики, предиктивного анализа технического состояния объектов магистральных трубопроводов, создания цифровых двойников, непрерывного контроля за работой магистрального трубопровода, а также централизованного сбора и хранения технологических и производственных данных. Также в программу входит развитие решений по обеспечению управления товарно-транспортной деятельностью и управления диспетчеризацией потоков нефти и нефтепродуктов.

Реализация импортозамещения

«Помимо программ цифрового развития бизнеса, стратегия включает в себя технологический фундамент, состоящий из программ, нацеленных на достижение целевого состояния информационных технологий, — рассказали CNews представители “Транснефти”. — Это программы построения единой архитектуры, датацентричности управления, мобильности и внедрения цифровых инструментов взаимодействия, повышения операционной эффективности, непрерывности инфраструктуры и связи».

Одной из основных задач стратегии, подчеркнули в компании, является импортозамещение и достижение технологической независимости, направленной на масштабное использование отечественного ПО и аппаратных средств во всех сферах деятельности «Транснефти».

В «Транснефти» в рамках стратегии цифровой трансформации планируется тестировать отечественные решения, заменять проприетарный иностранный софт на российский, а также включать собственные разработки «Транснефти» в Реестр российского ПО при Минцифры. Также в рамках политики импортозамещения госкомпания планирует усовершенствовать правила и требования к закупкам товаров, работ и услуг.

Зависимость от иностранных решений

По состоянию на декабрь 2021 г. «Транснефть», по мнению главы Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Ильи Массуха, демонстрировала очень серьезную зависимость от иностранных решений в ключевых бизнес-процессах компании.

В октябре 2021 г. Минцифры запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение корпорации Microsoft. Сумма закупки составляла 600,9 млн руб. Данный запрет стал следствием жалобы вышеупомянутого ЦКИКТ.

ЦКИКТ также выступил за жесткий контроль над «Транснефтью» в плане закупок ею иностранного ПО. В частности, центр предложил полностью запретить такие закупки для госкомпании вплоть до 2024 г. ЦКИКТ в том числе утверждает, что в «Транснефти» нет отечественного ПО.

Впрочем, в конце октября 2021 г. CNews выяснил, что нефтепроводная компания в 2020 г., по ее собственным отчетным данным, увеличила закупки российского ПО в 270 раз. На эти цели было потрачено 3,55 млрд руб. При этом в 2021 г. доля приобретаемых отечественных решений и связанных с ним услуг превысила 50% от общего тематического бюджета.