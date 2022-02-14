Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества

Миллионы от крупной проблемы

Сразу несколько разработчиков средств борьбы с онлайн-мошенничеством получили крупные инвестиции за последние месяцы.

В частности, фирма Sardine, разрабатывающая платформу для достижения нормативов, получила $19,5 млн от венчурных фондов Andreessen Horowitz, NYCA и Experian. Среди её разработок - ИИ-алгоритм, позволяющий идентифицировать мошеннические транзакции.

Со своей стороны, компания Allure Security объявила о получении инвестиций в размере $6,8 млн на дальнейшую разработку ИИ-алгоритма, идентифицирующего онлайновое мошенничество - в Сети, мобильных приложениях, соцмедиа и т.д.

Allure Media возникла благодаря исследователям из Университета Колумбии в Нью-Йорке; их разработка сразу же получила грант от DARPA на сумму $10 млн.

Сразу несколько разработчиков средств борьбы с онлайн-мошенничеством получили крупные инвестиции

Основным преимуществом системы Allure является скорость, с которой ИИ-алгоритм опознаёт мошеннические сайты, мобильные приложения и аккаунты в соцсетях: именно скорость позволяет уменьшить ущерб от мошенников - как рядовым гражданам, так и коммерческим брендам.

Разработка Sardine, в свою очередь, реагирует на пользовательское поведение, позволяя идентифицировать наиболее типичные сценарии попыток совершения мошеннических действий; кроме того, алгоритм проверяет данные с акселерометра и гироскопа мобильного устройства, а также сетевой трафик, чтобы оценить вероятность угрозы мошенничества.

Глобальный характер

«Мошенничество носит глобальный характер. В поведении мошенников всегда встречаются сходные характеристики, и не важно, где они пытаются украсть деньги, в Канаде, США или Японии», - отметил сооснователь Sardine Супс Ранджан (Soups Ranjan).

Ранджан в прошлом работал в качестве директора по аналитике данных и управлению рисками криптобиржи Coinbase.

Платформа Sardine ориентирована на компании в области финтека, криптобиржи, NFT-рынки и другие смежные сферы. На данный момент её клиентами являются более 50 различных организаций, в том числе Brex, FTX, Luno и Moonpay.

«Основная проблема с онлайновым мошенничеством заключается в том, что злоумышленникам приходится тратить намного меньше времени и усилий для совершения преступления, нежели защитникам - чтобы предотвратить его и уберечь бизнес или конечных пользователей, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». - В этой связи технологии ИИ, которые способны детектировать и оперативнее, чем люди, блокировать атаки мошенников, - действительно выглядят как будущее защиты от фрода. Ну, а крупные инвестиции - лишний повод для PR-продвижения конкретных разработок. Главное, чтобы они оказались действительно эффективными. ИИ в контексте информационной безопасности сейчас является источником большого количества хайпа, не факт, что всегда оправданного».

Как отметил глава Allure Security Джош Шоул (Josh Shaul), глобальный ущерб от мошенничества оценивается в $76 млрд. Купировать его сегодняшними технологиями удаётся далеко не всегда.