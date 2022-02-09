«Русгидро» переводит управление инвестициями с Microsoft Excel на российскую ИТ-платформу

Государственная компания «Русгидро», управляющая десятками гидроэлектростанций в России, создаст на отечественной платформе информсистему формирования своей инвестиционной программы. Сейчас она формируется вручную в MS Excel. На проект, включающий создание еще одной системы на этой же платформе, выделено свыше 200 млн руб.

От таблиц Excel к российскому ПО

Как выяснил CNews, государственная группа «Русгидро», которая объединяет более 60 гидроэлектростанций в нашей стране, намерена создать две новые информационные системы (ИС) на российской единой программной платформе.

Более крупная из систем (минимум на 1000 пользователей) предназначена формирования консолидированной инвестиционной программы группы «Русгидро» (ИС КИПР). Вторая система (минимум на 400 пользователей) будет управлять производственной программой компании (ИС УПП).

В настоящий момент процесс формирования консолидированной инвестпрограммы в «Русгидро» никак не автоматизирован. Работа осуществляется в ручном режиме с использованием MS Excel, сообщает компания.

За подготовку и формирование производственной программы в организации отвечает «модуль сводного планирования» информсистема управления фондами и активами (ИС УФАП).

«Русгидро» автоматизирует на российском ПО ручные бизнес-процессы, осуществляемые в MS Excel

Как писал CNews в июле 2021 г., «Русгидро» задумало перевести всю ИС УФАП на российское по, выделив на это 350 млн руб. В качестве конкретного отечественного решения компания выбрала для проекта платформу «Аксиома» компании «Интерпроком».

Однако с учетом того, что тендерная процедура определения поставщика забуксовала, и контракт до сих пор не подписан, система сейчас продолжает работать на зарубежном ПО. Поэтому, опираясь на тендерное ТЗ, можно предположить, что «модуль сводного планирования» сейчас функционирует на американском ПО IBM Maximo.

Выбор подрядчика

Выбрать разработчика ИС КИПР и ИС УПП «Русгидро» намерено в ходе конкурса в электронной форме. Он был запущен компанией 9 февраля 2022 г. с начальной максимальной ценой договора в 213,3 млн руб.

Заявки от претендентов станут приниматься до 25 февраля. Подведение итогов намечено на 14 апреля. Фронт предстоящих работ рассчитан на срок не более 29 месяцев с момента старта проекта.

Требования к российской платформе

Названия конкретного разработчика ИТ-платформы, на которой будут созданы рассматриваемые информсистемы, заказчик в ТЗ не приводит. Среди прописанных к ней требований отметим указание на то, что платформа и все ее компоненты (в том числе СУБД) должны быть включены в реестр российского ПО при Минцифры.

«Система должна быть развернута на отечественной операционной системе, зарегистрированной в реестре, например, на решении Astra Linux», — говорится в ТЗ.

Запланированная функциональность ИС КИПР

В соответствии с ТЗ, создаваемая ИС КИПР должна обеспечить автоматизацию множества процессов. Среди них — формирование паспортов инвестиционных проектов (плановых и отчетных) по видам деятельности в соответствии с требованиямиМинэнерго, экспорт из ИС УПП и ручное формирование инвестиционных проектов (не включенных в контур ИС УПП) инвестиционных программ организаций в соответствии с требованиями Минэнерго.

Также в системе станут формироваться ежемесячные и ежеквартальные отчеты об исполнении инвестиционной программы, формы приказов об утверждении инвестпрограмм субъектов электроэнергетики, гибкие отчеты и аналитические таблицы по заданным параметрам и пр.

Масштабы деятельности «Русгидро»

Группа «Русгидро» позиционирует себя в качестве одного из крупнейших российских энергетических холдингов, лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающим генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

По данным организации, по состоянию на 31 декабря 2020 г. Российской Федерации принадлежит 61,7 % уставного капитала ПАО «Русгидро», банку ВТБ — 12,95 %, миноритарным акционерам — 20,1 %, общее количество размещенных акций — 439 288 905 849 (с учетом зарегистрированного уставного капитала). Общее количество акционеров «Русгидро» — 460 349.

Акции компании включены в котировальный список первого уровня и торгуются на Московской бирже (ранее — Фондовой бирже ММВБ). В июле 2008 г. была открыта программа глобальных депозитарных расписок, в июле 2009 г. расписки были допущены к обращению на основном рынке Лондонской фондовой биржи. В августе 2009 г. была открыта программа американских депозитарных расписок.

Помимо ГЭС, группа объединяет тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также в состав «Русгидро» входят геотермальные станции на Камчатке, высокоманевренные мощности Загорской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Московской области, используемые для выравнивания суточной неравномерности графика электрической нагрузки. Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Русгидро» составляет 38 ГВт.

Кроме эксплуатации действующих объектов «Русгидро» реализует инвестиционные проекты строительства ГЭС в различных регионах России. Самыми крупными из них являются строительство Усть-Среднеканской ГЭС (570 МВт) в Магаданской области и Красногорских МГЭС (49,8 МВт) в Карачаево-Черкесии.