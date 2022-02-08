Гигантская «дочка» РЖД переводит управление строительством и матобеспечением с софта IBM на российское ПО

Строительная компания в составе РЖД, обладающая многомиллиардными финансовыми показателями, переводит с платформы IBM Maximo на российское решение «Аксиома» ИТ-системы управления материально-техническим обеспечением и строительно-монтажными работами. На проект выделено 32 млн руб. Опыт подобной миграции у компании уже имеется.

С IBM на «Аксиому»

Как выяснил CNews, специализирующаяся на строительных работах компания «РЖДстрой», дочерняя структура «РЖД» намерена перевести ИТ-системы управления материально-техническим обеспечением и строительно-монтажными работами с американского софта на российское ПО.

Управление этими процессами обеспечивают одноименные программные модули в составе автоматизированной системы управления предприятием «РЖДстроя» (АСУП). Она обеспечивает работу подразделений организации на всей сети железных дорог — от Калининграда до Южно-Сахалинска.

В настоящий момент упомянутые модули строятся на платформе управления активами IBM Maximo. На замену ей определена отечественная платформа «Аксиома». Она была разработана и развивается компанией «Интерпроком». В начале 2017 г. платформа была внесена в Реестр российского ПО при Минцифры.

«Дочка» РЖД переводит с IBM на российское ПО управление строительством и матобеспечением

Проекта помимо миграции модулей, также подразумевает интеграцию АСУП с Единой информсистемой управления строительным комплексом РЖД. Целью проекта заявлено импортозамещение и обеспечение возможности дальнейшего поэтапного перевода остальной функциональности АСУП на отечественное ПО, а также расширение функциональности системы по мере возникновения новых задач.

Выбор подрядчика

Осуществить миграцию программных модулей «РЖДстрой» рассчитывает силами привлеченного подрядчика, которого заказчик намерен выбрать на конкурсной основе. Тематический тендер в формате запроса котировок в электронной форме был объявлен им 7 февраля 2022 г. с начальной ценой договора в 32 млн руб.

Заявки от претендентов принимаются до 15 февраля. Подведение итогов намечено на 18 февраля. Заказчик рассчитывает, что работы начнутся в марте, а завершатся в декабре 2022 г.

Это уже не первый отказ «РЖДстроя» от IBM

Опыт перевода модулей АСУП с IBM Maximo на «Аксиому» у «РЖДстроя» уже имеется. Как ранее сообщал CNews, в апреле 2021 г. компания также провела тендер в формате запроса котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блоков управления объектами строительства и договорами. Стартовая цена договора была выставлена на уровне 17,9 млн руб.

На тендер свои заявки подали три компании, иена двух из которых в документах не указаны. Победителем в итоге был признан вышеупомянутый «Интерпроком» с ценовым предложением в 17,6 млн.

Кроме того, в октябре 2020 г. «РЖДстрой» провел запрос котировок на перевод на «Аксиому» функциональности блока управления недвижимым имуществом. Стартовая цена договора была определена в 14,7 млн руб.

На тендер вышло два участника; имя одного из них в документах не указано. Победителем и в этот раз стал «Интерпроком» с ценой предложения в 14,2 млн руб.

Некоторые особенности «Аксиомы»

В марте 2017 г., после включения Аксиомы» в реестр российского ПО представители «Интерпрокома» отмечали, что эта платформа призвана помочь заказчикам оптимизировать управление физическими активами и сервисными службами, а также автоматизировать управление техническим обслуживанием и ремонтами (ТОиР) и процессы эксплуатации имущества.

«В основу решения положен опыт работы и проекты внедрения в крупных российских коммерческих и государственных предприятиях из многих отраслей производственной сферы, от транспортных до торговых и сервисных компаний, — сообщал “Интерпроком”. — «”Аксиома” позволяет предприятиям перейти к проактивному управлению активами, добиваясь снижения простоев и эксплуатационных затрат, высвобождения ресурсов, повышения производительности и уровня обслуживания, отложенных расходов на замену и ремонт активов, позволяющих высвободить и перераспределить инвестиции. Решение может быть интегрировано с прогнозной аналитикой на основе статистических данных по работе оборудования и системой управления надежностью».

На сайте «Интерпрокома» говорится, что специалисты компании имеют более 10 лет практического опыта внедрения «Аксиомы» в России.

Масштабы деятельности «РЖДстроя»

«РЖДстрой» представляет собой строительно-промышленное предприятие федерального масштаба, действующего по всей территории России — от Калининграда до Южно-Сахалинска. В структуру организации входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями — строительно-монтажными поездами и строительными участками — и три специализированных филиала.

На сайте компании сообщается, что при ее участии было сдано в эксплуатацию свыше 3,7 тыс. км железнодорожных путей, а также построено либо восстановлено 734 моста, более 13,8 тыс. км высоковольтных линей электропередачи, 64,9 км линий связи, 2056 объектов вокзального хозяйства, 7,1 тыс. объектов капитального строительства.

Компания производит сборные железобетонные изделия и конструкции, а также металлоконструкции различного назначения: шпалы и опоры контактной сети, плиты для покрытия дорог и пр. «Дочки» «РЖДстроя» производят так называемые нерудные строительные материалы: щебень и песок.

По данным «Контур.фокуса», АО «РЖДстрой» по итогам 2020 г. продемонстрировало выручку в 127,2 млрд руб. с приростом этого показателя на 15% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль при этом составила 1,6 млрд руб. За компанией числится 1130 госконтрактов на общую сумму в 170,8 млрд руб. При этом она сама становилась госзаказчиком работ свыше 17 тыс. раз, заключив договоров на 1,1 трлн руб.