CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе Техника
|

Россия и Белоруссия станут совместно проектировать и производить электронные комплектующие

Россия и Белоруссия готовят соглашения о сотрудничестве в сфере микроэлектроники. Они предполагают развитие микроэлектронных технологий, а также проектирование и производство электронной компонентной базы. Ранее Россия и Белоруссия объявили о планах объединить свои ГИС, отменить роуминг между странами и гармонизировать использование электронных документов, а также предоставление госуслуг для россиян и белорусов.

Соглашение о микроэлектронике

Правительства России и Белоруссии подпишут соглашение о сотрудничестве в области развития микроэлектронных технологий, проектирования и производства электронной компонентной базы и электронного машиностроения. Это предусмотрено постановлением Совета министров Белоруссии, которое было опубликовано 4 февраля 2022 г. на национальном правовом интернет-портале республики.

Министерство промышленности Белоруссии проведет переговоры с Россией по проекту соглашения и подпишет его при достижении необходимых договоренностей.

Союзное государство

В сентябре 2021 г. стало известно о планах России и Белоруссии объединить свои государственные информационные системы, отменить роуминг между странами, а также гармонизировать использование электронных документов и предоставление госуслуг для россиян и белорусов.

В планах партнеров стандартизировать законодательства двух стран, построить единые финансовые и энергетические рынки, а также создать единое транспортное пространство между Россией и Белоруссией. Все эти усилия, с точки зрения участников заседания, направлены на препятствие деструктивным, противоречащим международному праву действиям ряда западных государств и структур, говорится на сайте Правительства.

putinilukashenkoobsudilisituacijuvkarabaheikirgizii1.jpg

Россия и Белоруссия договариваются о сотрудничестве в области микроэлектроники

Россия и Белоруссия договорились прийти к единым подходам по обеспечению информационной безопасности, созданию механизма взаимного признания результатов аудита в области информбезопасности, а также применению средств трансграничного контроля целостности и подтверждения подлинности при обмене электронной информацией.

Госзакупки из стран ЕАЭС

Помимо соглашений с Белоруссией в области микроэлектроники, Правительство России в декабре 2021 г. утвердило законодательные поправки, открывающие доступ к российским госзакупкам электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию).

Поправки предполагают доступ к рынку закупок госорганов для электронной продукции из стран ЕАЭС по сертификату подтверждения страны происхождения СТ-1 (разработан для участников СНГ).

Данную инициативу представители радиоэлектронной отрасли раскритиковали. «Это легализует канал поставок продукции транснациональных корпораций с локализацией финальных сборочных операций в странах ЕАЭС, открывает возможность внедрения зарубежных программно-аппаратных платформ в государственных информационных системах России, — полагают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ). — При этом в отношении российских разработчиков создаются дискриминационные условия».

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux»

Минцифры разрабатывает нормативную базу для революционного объединения реестров российского ПО и «железа»

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

Softline потратит $100 млн на выкуп собственных акций

Власти начали готовить гигантскую ИТ-систему к работе с электронными паспортами

Россияне создали нейросеть, которая проверяет ответы чиновников во «Вконтакте» и Facebook на вежливость и конкретику

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Современные проигрыватели виниловых пластинок: выбор ZOOM

Кофе для занятых и ленивых: выбираем самую функциональную кофемашину

Обзор смартфона Honor 50: теперь с Google

Показать еще

Наука

Новый язык квантовых вычислений распутывает собственную запутанность

5 научно-фантастических концепций, которые теоретически можно воплотить

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022