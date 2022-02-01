«Микрон» решил нахрапом устранить всех своих конкурентов

Зеленоградский «Микрон» предпринял попытку через суд зачистить российское правовое поле от торговых знаков на рынке электроники с аналогичными наименованиями. В отношении «дочки» «Ростеха» ему это удалось. В отношении знаменитой американской Micron Technology и екатеринбургского ЗАО «Микрон», с которым связан разработчик отечественных процессоров «Мультиклет», — пока нет. По свидетельству оппонентов, «Микрон» досудебные переговоры вел в лоб, нахрапом. Собственного товарного знака, зарегистрированного Роспатентом, у подмосковного «Микрона» сейчас нет.

Атака на формальных конкурентов

Как выяснил CNews, известное зеленоградское микроэлектронное предприятие «Микрон» предприняло попытку вытеснить из правового поля дублирующие его название торговые марки, связанные с рынком электроники.

В частности, компания (АО «Микрон») 16 июля 2021 г. подала четыре иска в Суд по интеллектуальным правам. Ответчиком в первых двух стало Нижегородское научно-производственное объединение им. М. В. Фрунзе (ННПО), которое входит в «Концерн радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — дочернюю структуру «Ростеха».

Требованиями в этих двух исках было указано досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков по свидетельствам РФ с номерами 123217 и 452920 в отношении товаров девятого класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) в связи с их неиспользованием.

Товарный знак № 123217 относится к категории «радиостанции, радиоприемники, телевизоры, стереофонические усилители мощности, устройства охранной сигнализации», № 452920 — «антенны, аппаратура для дистанционного управления, коробки распределительные электрические, передатчики электронных сигналов…».

Зеленоградский «Микрон» попытался зачистить российское правовое поле от конкурентов

Ответчиком по другому иску стала ни много ни мало Micron Technology — американская транснациональная корпорация-миллиардер, хорошо известная рынку своей полупроводниковой продукцией: чипами памяти DRAM и NAND, флеш-памятью, SSD-накопителями, датчикам CMOS.

Требование было аналогичным: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 238464 в отношении товаров девятого класса МКТУ в связи с его неиспользованием. Категория товаров — «оборудование для обработки информации и ЭВМ, ПК и периферийные компьютерные устройства, полупроводниковые устройства, части и принадлежности к вышеуказанным товарам».

Последний из исков был подан к екатеринбургскому ЗАО «Микрон». С этой организацией связана компания «Мультиклет», занимающаяся развитием собственной процессорной архитектуры и разработкой оригинальных «многоклеточных» (а не многоядерных) процессоров.

Заявленное требование: досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству РФ № 343051 вследствие его неиспользования. Категория — волоконно-оптическая связь, информация по вопросам связи, передача сообщений…, услуги по предоставлению телефонной связи, факсимильная связь, электронная почта».

Товарный знак зеленоградского «Микрона». В Роспатенте не зарегистрирован

Представители «Микрона» уклонились от прямого ответа на вопросы CNews относительно того, почему компания озаботилась устранением с рынка схожих с его названием товарных знаков, если они все равно не используются; не появились ли у компании какие-то новые планы по продвижению своей марки.

«Это обычная практика защиты нематериальных активов», — прокомментировали ситуацию собеседники редакции.

Удача «Микрона»

На данный момент рассмотрение иска к ННПО в отношении товарного знака по свидетельству № 452920 все еще продолжается. По свидетельству № 123217 разбирательство в суде первой инстанции завершено, и служители Фемиды встали на сторону зеленоградского «Микрона» — его требования удовлетворены.

В обоснование этих требований «Микрон» указал, что ННПО свой товарный знак не использует в течение трехлетнего периода, предшествующего предъявлению искового заявления. Ответчик доказать обратное не смог.

Товарный знак Нижегородского научно-производственного объединения им. М. В. Фрунзе

В судебных документах говорится, что истец был заинтересован в прекращении правовой охраны спорного товарного знака ННПО, поскольку осуществляет свою деятельность в рамках производства чип-модулей, в том числе послепродажного обслуживания. В рамках осуществления своей деятельности, а также вспомогательных работ в сфере создания и разработке микрочипов «Микроном» планируется выпуск различного вида наукоемкого оборудования, относящегося к товарам девятого класса МКТУ.

Из судебного решения можно заключить, что именно товарный знак ННПО был препятствием для регистрации «Микроном» собственного товарного знака. На данный момент у АО «Микрон» зарегистрированного Роспатентом товарного знака нет

В суде зеленоградское предприятие указало, что 24 мая 2019 г. подало заявку № 2019724603, но уведомлением Роспатента от 18 января 2020 г. ему было отказано. Заявленное на регистрацию обозначения («micron») оказалось сходно до степени смешения с товарным знаком ответчика в отношении однородных товаров девятого класса МКТУ.

Зарегистрированный в России товарный знак американского гиганта Micron Technology

Представители КРЭТа в разговоре с CNews подтвердили, что оба товарных знака ННПО с наименованием «Микрон» не используются более шести лет, и их использование не планируется в будущем.

«Продукция с данными товарными знаками — радиоприемник под маркой “Микрон” — снята с производства, — сообщили собеседники редакции. — Поэтому предприятие не планирует отстаивать свои права данные товарные знаки и оспаривать решения о досрочном прекращении правовой охраны этих знаков».

Поражение «Микрона»

В ходе разбирательств по двум оставшимся искам удача оказалась не на стороне «Микрона». Исковое заявление к Micron Technology было компании возвращено. Изначально заявление оказалось подано с некоторыми нарушениями, поэтому оно было оставлено без движения, после чего «Микрон» пропустил сроки устранения нарушений.

Товарный знак екатеринбургского ЗАО «Микрон»

Что же касается иска к екатеринбургскому ЗАО «Микрон», то оно было официально оставлено без рассмотрения, и как можно заключить из судебного решения, тоже по причине плохой ориентации юристов зеленоградского «Микрона» в установленных законом процессуальных сроках тех или иных действий.

Судом было установлено, что обязательная попытка урегулировать спор во внесудебном порядке была предпринята истцом в 2020 г., и к моменту подачи иска срок давности уже вышел.

Собирается ли зеленоградский «Микрон» предпринять повторные попытки прекратить действия товарных знаков Micron Technology и ЗАО «Микрон», в компании CNews сообщить не смогли.

Modus operandi: лобовая атака

Представитель екатеринбургского ЗАО «Микрон», гендиректор и соучредитель «Мультиклета» Борис Зырянов сообщил CNews, что его организация свой товарный знак в отношении продукции по 38 классу МКТУ использует.

При этом истец, в его понимании, действовал без намека на дипломатию. «Зеленоградский Микрон, к сожалению, предпринял попытку “отжать” эдаким нахрапом, чтобы мы (с чего вдруг?) сами отказались, — говорит Зырянов. — Предложили бы договорные решения, мы пообсуждали бы, если им надо для каких-то услуг».

В этой связи стоит отметить, что в досудебном разбирательстве с ННПО «Микрон» тоже пытался договориться лишь формально. В судебных документах отмечается, что «в ответ на обращение истца о досудебном урегулировании спора, научно-производственное объединение направило в адрес общества “Микрон” письмо от 29 апреля 2021 г. с предложением заключить договор об отчуждении товарного знака, ответа на которое в адрес ответчика не поступало».

При этом из судебных документов также следует, что «Микрон» поступление в его адрес каких-либо предложений от ННПО отрицает. «Истец направил 16 апреля 2021 г. в адрес ответчика предложение об отказе от права на товарный знак. Неполучение ответа на адресованное правообладателю спорного товарного знака предложение о досудебном урегулировании спора послужило основанием для обращения общества “Микрон” в суд».