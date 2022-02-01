ИТ-институт РЖД не смог потратить 130 млн руб. на ПО Microsoft

Подконтрольный РЖД ИТ-институт не смог приобрести свыше двух тысяч лицензий на различное ПО и сервисы Microsoft. Оба претендента на 130-миллионный бюджет закупки подали ненадлежащие заявки, которые были отклонены. Предыдущим поставщиком института в рамках аналогичной закупки три года назад стала «Ланит-интеграция».

Несостоявшаяся закупка

Как выяснил CNews, принадлежащий РЖД Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (НИИАС) не смог осуществить закупку ПО Microsoft.

На приобретение софта этой американской компании институт выделил 128,9 млн руб. Данная сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере, который был объявлен 30 декабря 2021 г. в формате запроса котировок в электронной форме.

Заявки от претендентов принимались 17 января 2022 г. Во время подведения итогов 26 января заказчик признал тендерную процедуру несостоявшейся в силу того, что все котировочные заявки не соответствовали закупочной документации.

Из протокола оценки заявок следует, что всего на тендер были поданы предложения от двух неназванных в документе компаний. Обе организации указали в заявках цены за единицу наименования ПО без учета НДС, которые были «снижены не пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора». Кроме того, один из участников в отношении одной из позиций указал сумму, превышающую стартовую цену.

ИТ-институт в структуре РЖД не смог приобрести ПО Microsoft

Редакция CNews ожидает от НИИАС комментариев относительно того, собирается ли институт перезапускать тендер и станет ли что-нибудь менять в его условиях, например цену.

Какое ПО хотел купить НИИАС

Номенклатура поставки ПО для НИИАС представляет собой хоть и во многом вполне интерпретируемый, но все же формально невразумительный набор позиций с буквенной абракадаброй вида «WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AP CoreLic».

В том, что заказчику требуется ПО именно вышеупомянутого американского вендора, не оставляет сомнений прямое указание в ТЗ на то, что «закупка осуществляется в рамках программы корпоративного лицензирования Open Value Subscription на право воспроизведения определенного программного обеспечения Microsoft».

Исходя из этого, можно определить, что за набором буквенных сокращений скрываются различные версии продуктов Microsoft Windows Server, Project, Office, SQL Server, Exchange Server, Skype for Business и др. То есть заказчику требуются ОС общего назначения, серверное и связующее ПО, средства управления проектами, офисные приложения, СУБД, средства подготовки исполнимого кода, разработки, тестирования и отладки, управления ИТ-службой, ИТ-инфраструктурой и ИТ-активами.

Совокупно на вышеупомянутые продукты заказчику требуется свыше 1 тыс. лицензий. Кроме того, поставка предусматривает передачу 1,2 тыс. лицензий на Core CAL. Это не программный продукт, а подтверждение права доступа к различным службам на сервере Microsoft.

В ТЗ прописано, что все описанные лицензии должны иметь срок действия в 12 месяцев. В то же время из документа следует, что в дальнейшем между заказчиком и поставщиком будут заключены дополнительные соглашения на передачу прав на второй и третий годы использования ПО, а затем на передачу прав выкупаемых в постоянное (бессрочное) пользование. В этой связи общее действие договора продлится до 31 мая 2025 г.

Предыдущая аналогичная поставка

Анализ сайта госзакупок, показывает, что НИИАС закупает ПО Microsoft по программе корпоративного лицензирования Open Value Subscription не впервые. В частности, аналогичный тендер был объявлен заказчиком 31 октября 2018 г. со стартовой ценой лота в 80,5 млн руб.

По итогам процедуры 28 ноября 2018 г. договор был заключен с компанией «Ланит-интеграция» без снижения начальной цены. Срок действия соглашения был ограничен декабрем 2021 г.

Чем занимается НИИАС

НИИАС позиционирует себя в качестве ведущего института холдинга РЖД в области интеллектуальных систем управления и обеспечения безопасности движения поездов, мониторинга и диагностики объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Среди стратегических направлений разработок и внедрений НИИ указаны единая интеллектуальная система управления и автоматизации производственных процессов на ЖД-транспорте (ИСУЖТ), система управления перевозочным процессом, комплексная система управления и обеспечения безопасности движения поездов и контроля их технического состояния, система управления инфраструктурой и энергоэффективностью, система обеспечения транспортной безопасности и защита информации, спутниковые и геоинформационные технологии в управлении перевозками, обеспечении безопасности и содержании ЖД-инфраструктуры, методология и система управления ресурсами, рисками и надежностью объектов ЖД-инфраструктуры и подвижного состава на основе разработки и внедрения Единой корпоративной платформы (ЕКП УРРАН), системно-технические решения в области кибербезопасности и их реализация при внедрении информационно-управляющих систем.

Сегодня в институте работает 1434 высококвалифицированных специалиста и инженера, в том числе 22 доктора и 87 кандидатов наук, один академик Российской академии наук, говорится на сайте организации.