МВД раскритиковало «железо» на «Эльбрусах». В нем причина медленной ИТ-модернизации министерства

К критике серверов на «Эльбрусах» присоединилось МВД, указав недостатки чипов в качестве одной из причин низких темпов модернизации своей ИТ-инфраструктуры в 2021 г. Министерство по всем признакам является главным публичным потребителем «Эльбрусов» среди госведомств (скорее всего подневольным), однако вынуждено раз за разом заказывать «железо» на старых «Эльбрусах-8С». Разработчик чипов уже давно отчитался о создании более совершенных «Эльбрусов-8СВ», но, видимо, не имел возможности привезти их в Россию в нужном количестве.

Недовольство «Эльбрусами»

Министерство внутренних дел (МВД) столкнулось с существенными проблемами при эксплуатации «железа» на российских процессорах из линейки «Эльбрус», которую разрабатывает компания МЦСТ. Это следует из направленного в Правительство письма замглавы МВД Виталия Шулики от 27 декабря 2021 г., оказавшегося в распоряжении «Коммерсанта».

МВД по итогам 2021 г. в целом осталось недовольно низкими темпами модернизации собственной ИТ-инфраструктуры. Причиной этому послужили сложности при запуске и эксплуатации российской вычислительной техники, утверждает Шулика. В его письме говорится, что серверы на процессорах «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, «что не позволяет обеспечить достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».

В этой связи Шулика предлагает в 2022 г. провести тестирование производительности «Эльбрусов» при работе с отечественным системным софтом.

Напомним, 13 декабря 2021 г. CNews писал, что о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям заявил Сбербанк. Организация провела тестирование двух типов серверов на «Эльбрусах» и, несмотря на определенное приятное удивление, все же заключила, что в нынешнем виде их использование в банке совершенно исключено в силу их технического несоответствия.

МВД недовольно серверами на «Эльбрусах»

Несколько дней спустя, 17 декабря «Коммерсант» сообщил, что серверной техникой на «Эльбрусах» остались недовольны и другие потенциальные госзаказчики в силу их дороговизны, недостаточной производительности и низкой энергоэффективности. Это обсуждалось на совещании Минцифры, которое состоялось 9 декабря 2021 г. На нем присутствовали «Росатом», «Ростех», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, «Почта России», «Алроса», ДИТ Москвы.

Критикуют старый «Эльбрус-8С»; уже есть новый чип

Необходимо подчеркнуть, что все вышеупомянутые организации критикуют вычислительную технику на 28-нанометровых процессорах «Эльбрус-8С», которые были разработаны МЦСТ еще в 2015 г. в ходе исполнения контракта с Минпромторгом.

На данный момент компанией также по заказу Минпромторга созданы более современные 28-нанометровые восьмиядерные серверные чипы «Эльбрус-8СВ». Официально они увидели свет в начале 2019 г.

Общаясь в конце 2021 г. с представителями рынка, CNews мог заключить, что новый чип существенно превосходит по своим характеристикам своего предшественника. Причем, отличия столь значительны, что те разработчики вычислительной техники, которые с «Эльбрус 8С» связываться не готовы ни при каких обстоятельствах, на «Эльбрус-8СВ» уже строят вполне конкретные планы.

Проблема в том, что достаточного количества новых чипов как минимум до конца 2021 г. в Россию поставлено не было. Несмотря на то, что по информации на сайте разработчика, «Эльбрус-8СВ» серийно выпускается с 2020 г., по данным CNews, пользователи пока знакомы с ним весьма ограниченно.

Яркое тому подтверждение — последний на данный момент крупный «железный» тендер МВД, ориентированный на покупку техники на «Эльбрусах». Запуская его 27 декабря 2021 г. с начальной ценой контракта в 481 млн руб., министерство в ТЗ четко прописало параметры «Эльбрус-8С», а не «Эльбрус-8СВ». Частота требующихся чипов по техзаданию не должна превышать 1,4 ГГц, в то время как у «8СВ» она 1,5 ГГц.

К слову, закупка пока не состоялась. По окончании срока приема заявок выяснилось, что желающих поставить в МВД 133 сервера не оказалось.

Зачем тогда МВД «Эльбрусы»

Как уже теоретизировал CNews в мае 2021 г. пристрастие МВД к критикуемой им технике на «Эльбрусах» (оно ее покупает регулярно, хотя большую часть «железа» все же приобретает на заведомо зарубежных чипах) возможно объясняется тем, что министерство выступает фигурантом государственного Плана гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники, курируемого Минцифры. Данный документ описывает, какие государственные структуры и в каких объемах обязаны купить для своих нужд те или иные отечественные электронные решения.

Первая версия этого плана была принята в середине 2016 г. на перспективу до 2018 г., но по итогам первых полутора лет премьер-министр (на тот момент) Дмитрий Медведев по сути признал его исполнение проваленным, чем подтвердил сделанные накануне аналогичные выводы CNews.

В августе 2018 г. CNews узнал, что в Минкомсвязи (ныне Минцифры) разрабатывается новая версия плана. Примечательно, что о корректировке плана редакции стало известно из пояснительной записки МВД к проекту приказа, касающегося внедрения электронных водительских прав, который был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru. В записке, датированной 22 августа 2018 г., отмечалось, что финансирование задуманных ведомством нововведений «уже предусматривается» в рамках реализации плана на 2018-2024 гг.

Факт корректировки плана CNews тогда подтвердили в Минкомсвязи. «Новая редакция плана действительно подготовлена, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Она разрабатывалась под руководством министерства».

К сожалению, ознакомиться с планом в каких-либо публичных источниках невозможно. Он существует под грифом ДСП — для служебного пользования.