Власти потратят 5,5 миллиардов на ИТ-систему защиту капиталовложений, которая пока им только навредила

Федеральный бюджет должен потратить 5,5 млрд руб. на создание ГИС «Капиталовложения», которая призвана обеспечить инвесторам крупных проектов защиту их вложений через механизм соглашений о защите и поощрения капиталовложений (СЗПК). Однако, Минэкономразвития, куратор СЗПК, затянуло ввод системы в эксплуатацию, в результате чего заключение новых СЗПК было приостановлено. В Правительстве рассматривают возможность сменить оператора ГИС и назначить им «ВЭБ.РФ».

Затраты на создание ГИС «Капиталовложения»

На создание, развитие и функционирование государственной информационной системы (ГИС) «Капиталовложения» в 2021-2024 гг. будет выделено из федерального бюджета 5,55 млрд руб. Это следует из обновленной редакции федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

Как ГИС должна помочь инвесторам крупных проектов

Создание ГИС «Капиталовложения» предусмотрено принятым в России в 2020 г. Законом «О защите и поощрения капиталовложений в РФ». Закон предусматривает неизменность условий реализации крупных инвестиционных проектов и обеспечивает условия получения инвестором компенсаций в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Также закон предусматривает стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности.

Минимальный порог инвестиций для заключения СЗПК составляет 200 млн руб. В 2020-2021 г. было заключено СЗПК на общую сумму 1,3 трлн руб. До конца 2024 г. планируется заключить СЗПК на общую сумму 12,6 трлн руб. Целью ГИС «Капиталовложения» значится сделать массовым процесс заключения СЗПК, а также обеспечить контроль за их соблюдением. За работу механизма СЗПК отвечает Минэкономразвития.

Из-за задержек во вводе ГИС «Капиталовложения» Правительство подумывает сменить ее оператора

ГИС «Капиталовложения» должна стать единой платформой для привлечения частных капиталов в новые инвестиционные проекты в России и охватить все инвестиционные проекты, поддерживаемые государством. В системы будут размещаться необходимые для инвесторов сведения, в том числе о мерах поддержки бизнеса из бюджетов разных уровней. ГИС «Капиталовложения» будет использовать данные Федеральной налоговой службы (ФНС), Федеральной таможенной службы (ФТС) и других федеральных, региональных и муниципальных реестров.

ГИС «Капиталовложения» должна обеспечить поддержку процессов заявлений на заключение, изменение и прекращение соглашений о защите и поощрении капиталовложения в электронной форме, мониторинг исполнения соглашений, а также ведение реестра соглашений. Сервисы официального сайта, входящего в состав ГИС «Капиталовложения», позволят проводить конкурсный отбор инвесторов для целей реализации публичных проектных инициатив федерального и регионального масштаба, осуществлять удобный подбор необходимых мер государственной (муниципальной) поддержки в целях формирования оптимальных условий в реализации инвестиционных проектов.

Планируемые результаты работы ГИС «Капиталовложения»

Согласно планам, изложенным в федпроекте ЦГУ, в 2021 г. в системе должно было быть заключено и внесено в реестр соглашений более 500 соглашений, а в реестре мер поддержки должно было быть представлено более 300 мер. На официальном сайте системе должно было быть размещено более 50 деклараций публичной проектной инициативы. Также должна была быть разработана уже вторая версия системы, включая ее официальный сайт.

В 2022 г. должна была быть разработана третья версия системы, учитывающая региональную специфику. В 2023 г. должна быть разработана четвертая версия системы, включающая мобильное решение и ведение соглашений, содержащий сведения, составляющих государственную тайну. В 2024 г. должна быть разработана пятая версия системы, учитывающая изменения законодательства. При этом количество заключенных в системе соглашений должно превысить 3 тыс., количество внесенных в реестр мер поддержки также должно превысить 3 тыс., а на официальном сайте должно быть размещено 350 деклараций публичной проектной инициативы.

Как ГИС «Капиталовложения» затормозила весь процесс заключения СЗПК

Однако пока реальность отстает от планов. Первые СЗПК заключались в бумажном виде. Утвержденные Правительством в 2020 г. Правила заключения, изменения, прекращения действия СЗПК действовали до апреля 2021 г. После этого СЗПК должны были заключаться в электронном виде.

Но ГИС «Капиталовложения» к этому моменту не заработала, в связи с чем процесс заключения СЗПК был поставлен на паузу. Осенью 2021 г. замминистра экономического развития Андрей Иванов говорил газете «Ведомости», что ГИС «Капиталовложения» будет запущена в тестовом режиме в декабре 2021 г., на полную мощность – в июне 2022 г. При этом министерство подготовило новый проект правил, согласно которым СЗПК можно будет продолжить заключать в бумажном виде до запуска ГИС «Капиталовложения».

Проблемы оператора ГИС «Капиталовложения»

К настоящему моменту вопросы заключения СЗПК и работы ГИС «Капиталовложения» остаются нерешенными. Остается неясность и в вопросе о том, кто будет оператором ГИС «Капиталовложения». Первозначально планировалось, что им будет специально созданное для обеспечения функционирования механизма СЗПК АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР). Данная организация была организована в 2020 г. на базе АНО «Инвестиционно-технологическое развитие» (ИТР), учрежденного ранее фондом «Сколково» и Фондом развития промышленности (ФРП).

Изначально ИТР выполняла функции проектного офиса Министерства финансов, деятельность организации курировал замминистра финансов Андрей Иванов. К моменту преобразования в АИР в число учредителей организации вошли также госкорпорация «ВЭБ.РФ», Правительство России и Минэкономразвития, а Иванов перешел в Минэкономразвития и некоторое время был гендиректором АИР. Для создания ГИС «Капиталовложения» Сбербанк открыл для АИР кредитную линию объемом до 300 млн руб.

Но в 2021 г. Минэкономразвития и Правительство России вышли из состава учредителей АИР, а Иванов покинул должность гендиректора организации. После этого в АИР начались массовые сокращения и задержки по зарплатам. Уволенные сотрудники, не получившие компенсаций, стали судиться с АИР, писала газета «Ведомости». К организации также был подан ряд исков от ее контрагентов, а ФНС приостановила операции по банковским счетам организации из-за задолженности по уплате налогов.

В Правительстве стали рассматривать варианты замены оператора ГИС «Капиталовложения». Вице-премьер Андрей Белоусов в конце 2021 г. говорил журналу Forbes, что эти функции могут быть переданы «ВЭБ.РФ». В пресс-службе Минэкономрзавития не ответили на запрос CNews о нынешнем статусе работ по созданию ГИС «Капиталовложения».