Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ

Выступая на CNews FORUM, представитель крупнейшего частного оператора грузовых железнодорожных перевозок в России рассказал, какие элементы составляют костяк его подхода к цифровизации, и почему затраты на ИТ в компании окупаются.

Окупаемость вложений в ИТ

Вложения в цифровизацию крупной коммерческой компании могут и должны окупаться, а затраты на ИТ, даже очень серьезные, при грамотном подходе приносят пользу бизнес-инфраструктуре, которая в существующих реалиях без них работать просто не сможет. Об этом об этом в ноябре 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассуждал Алексей Агапкин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» — крупнейшего частного оператора грузовых железнодорожных перевозок в России.

«Находясь какое-то время в цифровом забеге, мы обнаружили для себя несколько приятных вещей, — отметил он. — Они нам очень понравились, и мы хотим дальше ими пользоваться, потому что эти инструменты хорошо себя окупают, и даже, более того, в принципе дают ответ на вопрос, как же окупить инвестиции в ИТ».

Одна из этих составляющих — повышение при помощи цифровых решений эффективности клиентского портфеля. «Важно умение рассказать клиенту обо всем, что ты знаешь, что ты умеешь, и показать, что все работает в один клик, — говорит Агапкин. — Люди, которые привыкли к использованию цифровых инструментов, например, при заказе такси, хотят, чтобы и на работе все было так же».

Другая составляющая — развитие бренда в глазах партнеров и потенциальных сотрудников. «Без цифрового лица тебе сложно будет сказать потенциальным сотрудникам “приходите, работайте у нас, вот как у нас здорово”, — рассуждает топ-менеджер. — И если ты приходишь к партнеру и рассказываешь ему “смотрите, что я умею”, тот понимает, что с сильным дружить интересней».

Алексей Агапкин : Мы по-другому умеем работать с клиентом, по-другому выстраиваем бренд, обеспечиваем технологический задел, меняем сотрудников, культуру, и все это приятно окупается

Также важна культурная составляющая — привлечение в компанию сотрудников, обладающих принципиально другим набором компетенций и качеств. «Мы видим, как, приобретая опыт с работы с цифровыми продуктами, в разработке продуктов, участвуя в создании продуктов, меняются сотрудники, меняются их компетенции, меняется их подход к работе, видим, как они хотят принести что-то новое и сказать команде разработки “смотрите, вот это точно будет работать; дайте, я сам попробую сделать, и это станет изменением в моей ежедневной рутине”, — говорит Агапкин.

Наконец, важен технологический задел — внедрение технологий, позволяющих конкурировать с существующими игроками рынка и защитить компанию от установки новыми конкурентами своих правил игры. «Нельзя развиваться скачкообразно, — поясняет топ-менеджер. — Ты постоянно должен инвестировать в ИТ, в инфраструктуру, в навыки, в способность выпускать продукты. Не делая следующего шага, ты отсекаешь для себя возможности в будущем».

Особенности цифровизации

«Любой, кто внедрял что-то в крупных компаниях, понимает, как сложно понять, что хочет пользователь, что ему действительно нужно, как сложно попробовать не ошибиться, как сложно внедрить и обеспечить приживаемость, используемость инструмента сотрудниками, — отмечает Агапкин. — Мы отталкиваемся от существующих организационных инструментов, которые есть в компании».





Выступление Алексея Агапкина на CNews FORUM

В его понимании, производственная или бизнес-система — это набор людей, рассредоточенных по всем структурным подразделениям компании, целью которой является управление проектами, реализация изменений, улучшений, поддержка культурной повестки, продвижение компании в сторону совершенствования компетенций, навыков, командной работы.

«Мы использовали для цифровых идей ту же самую воронку, что и для сбора инициатив сотрудников в части бизнес-системы, — говорит Агапкин. — Например, хочешь что-то оптимизировать, говоришь “мне нужна вот такая-то отчетность”. Так пойди в группу прототипирования, там посмотрят, насколько сложен твой запрос, и научат тебя работать с ноу-кодом, лоу-кодом. Ты пройдешь курсы и попробуешь решить свою задачу сам. Если это невозможно, мы сделаем это за тебя. Сеть экспертов на местах помогает обеспечивать приживаемость, объяснять, проводить тренинги, внедрять культурную историю во всю компанию, во всех сотрудников, коллектив, который должен измениться для того, чтобы уметь работать со всем этим».

Презентация Алексея Агапкина (нажмите для пролистывания)

С другими вопросами, поднятыми Алексеем Агапкиным на CNews FORUM, можно ознакомиться из его презентации и видеозаписи его выступления.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин замглавы Минпромторга Василий Шпак, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга»Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.