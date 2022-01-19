Автоматизация налоговой службы обойдется государству в 30 миллиардов

На развитие АИС «Налог-3», обеспечивающей автоматизацию Федеральной налоговой службы, до 2024 г. планируется выделить 30,1 млрд руб. В рамках намеченных мероприятий предполагается наладить межведомственный обмен данными об актах гражданского состояния, составе семьи и доходах физических лиц, создать внутренний информационный ресурс участников инвестиционной деятельности и изменить шаблоны налоговой отчетности с учетом появления новой категории налогоплательщиков.

Во сколько обойдется развитие АИС «Налог-3»

Обеспечение развития и функционирования Автоматизированной информационной системы (АИС) «Налог-3» обойдется федеральному бюджету в 30,1 млрд руб. Эта информация следует из актуальной версии федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика» (документ имеется в распоряжении CNews).

АИС «Налог-3» является единой информационной системойФедеральной налоговой службы (ФНС). Система обеспечивает автоматизацию деятельности ФНС, включая прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ФНС и предоставления информации внешним потребителям.

Как появилась и на чем работает АИС «Налог-3»

Задачами, которые решает АИС «Налог-3», являются создание единого информационного массива и подключение налоговых органов к новым внешним источникам информации, гарантированное соблюдение регламентных процедур налогового администрирования, снижение издержек налогового администрирования за счет создания и внедрения электронной системы массовой обработки сведений, поступающих в налоговые органы, обеспечение контроля над налоговой деятельностью налогоплательщика путем создания единого и достоверного ресурса, содержащего всю информацию по конкретному налогоплательщику (в том числе сведения, позволяющие своевременно выявлять признаки ухода от уплаты налогов).

Также среди задач — обеспечение автоматизированного мониторинга деятельности ФНС со стороны руководства налоговых органов, повышение качества контрольной работы и принятия решений, снижение трудозатрат налоговых органов, переход от количественного к качественному анализу налогов и налоговой базы.

АИС «Налог-3» ФНС предстоит крупная модернизация

Разработчиком АИС «Налог-3» является принадлежащий государству «Главный научный инновационный вычислительный центр» (ГНИВЦ), образованный на базе ГНИВЦ ФНС. Работы по созданию АИС «Налог-3» велись почти десять лет — с 2010 по 2019 гг. Как ранее писал CNews, к моменту начала работы над АИС «Налог-3» система электронного документооборота в ФНС была децентрализованной и использовала совершенно различные продукты — от устаревших СУБД Access до современных J2EE. Это усложняло техническую поддержку и увеличивало стоимость владения.

Современная АИС «Налог-3» представляет собой полностью централизованную систему на основе единой базы данных. Система позволяет организовать единое рабочее пространство для всех территориально и организационно распределенных пользователей, создавать центры компетенций и обеспечить обслуживание системы по всей стране. Система реализована на базе трехзвенной архитектуры: единая централизованная СУДБ, централизованные серверы приложений и распределенные клиентские приложения (толстый клиент).

В конце нулевых в качестве базовых платформ для создания системы были выбраны продукты Microsoft (серверы приложений и клиентские места), Oracle Exadata (СУБД транзакционного сегмента) и Teradata (СУДБ аналитического сегмента). С 2014 г. из-за угрозы западных санкций развитие АИС «Налог-3» стало двигаться в направлении открытого ПО: все новые решения создаются с использование программных продуктов экосистемы Hadoop и СУБД с открытыми кодами (MongoDB, PostgreSQL).

ФНС и сеть ЦОД

Параллельно с началом разработки АИС «Налог-3» ФНС приняла решение о строительстве двух новых центров обработки данных (ЦОД): федерального ЦОДа в подмосковном Дубе и регионального в Городце Нижегородской области. Первая очередь данных ЦОДов была открыта в 2015 г., вторая — в 2020 г. На церемонии открытия второй очереди ЦОДов присутствовал премьер-министр и бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

Подрядчиком ФНС по строительству ЦОДов с 2013 г. была компания «Компьюлинк», но с 2019 г. новые тендеры выигрывались другим подрядчиком — компанией «Амдтехнологии». У ФНС также есть ЦОД в Москве. За работу ЦОДов отвечает подведомственное ФНС федеральное казенное учреждение «Налог-сервис».

Крупным ИТ-поставщиком ФНС традиционна была компания «ИБС консалтинг», входившая в группу IBS. В 2020 г., после раздела IBS между ее основателями — Анатолием Карачинским и Сергеем Мацоцким — «ИБС консалтинг» перешел к Мацоцкому и был переименован в «Рубитех». Помимо прочего, в 2020 г. «Рубитех» выиграл аукцион на поставку оборудования и ПО и развитие ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3» в ЦОДах в Дубне, Городце и Москве на сумму 8,75 млрд руб.

Для чего нужно развивать АИС «Налог-3»

Согласно федпроекту ЦГУ, целью развития АИС «Налог-3» является организация межведомственного обмена в режиме онлайн данными, необходимыми для предоставления государственных и муниципальных услуг и сервисов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). В числе таковых — данные об актах гражданского состояния, данные о составе семьи, о доходах физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Также должна быть организована выдача с использованием инфраструктуры электронного правительства усиленной квалифицированной подписи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В рамках достижения указанного результата запланирована разработка и ввод в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения АИС «Налог -3», обеспечивающего формирование и ведение внутреннего информационного ресурса участников инвестиционной деятельности, изменение шаблонов налоговой отчетности по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам с учетом появления новой категории налогоплательщиков, реализацию задач статистики и аналитики по сведениям об участниках инвестиционной деятельности.

Также запланировано расширение централизованной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры АИС «Налог-3» в федеральном ЦОДе в Дубне и создание катастрофоустойчивой централизованной инфраструктуры в региональном ЦОДе в Городце.