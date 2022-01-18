CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Интеграция ИТ в госсекторе Техника
|

Россия раздаст иностранцам миллиарды на закупку отечественного ПО

Иностранные заемщики смогут получить до 10 млрд руб. на закупку и внедрение российского софта. Инициатива содержится в проекте постановления Правительства, подготовленном Минцифры. Министерство предлагает выдавать иностранным заемщикам льготные кредиты. Сейчас этой программой пользуются только российские компании, занимающиеся цифровой трансформацией. Минцифры, в том числе, предлагает подключить к ней российских разработчиков и ИП.

Льготы иностранцам

Власти хотят предоставить льготный кредит и льготное финансирование зарубежным заказчикам российского софта. Соответствующий проект постановления Правительства подготовило Минцифры, пишут «Ведомости».

На данный момент программой льготного кредитования пользуются только российские компании, занимающиеся цифровой трансформацией. Ведомство предлагает субсидировать иностранных заказчиков, российских разработчиков софта, индивидуальных предпринимателей, а также российские компании.

Условия субсидирования

По условиям рассматриваемого кредитования, заемщики сейчас могут привлекать от 5 млн руб. до 5 млрд руб. на проект цифровой трансформации по ставке от 1 до 5% в год. На комплекс проектов юрлицо может получить до 10 млрд руб. Согласно условиям, 70% этой сумму должно быть потрачено на отечественное ПО.

dom_pravitelstva.jpg
Правительство хочет подключить к льготному кредитованию иностранные компании

Кроме того, проект министерства предполагает льготное финансирование под уступку денежного требования (факторинг) для заемщиков. Также Минцифры считает необходимым ввести льготное финансирование затрат на модификацию и адаптацию зарубежных разработок.

Чтобы получить льготный кредит, иностранный заемщик не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации заемщика в форме присоединения или преобразования), а также в отношении заемщика не должно быть возбуждено дело о банкротстве.

Другие меры

Помимо стимулирования закупок отечественного ПО, Правительство вводит жесткие меры и для закупок российского «железа». Так, если на гостендерах хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее, отклонив все заявки с импортным оборудованием.

В России также отслеживаются и пресекаются закупки иностранного софта. Например, в октябре 2021 г. Минцифры запретило «Транснефти» покупать программное обеспечение Microsoft. Запрет стал следствием жалобы на закупку со стороны Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ).

А в январе 2022 г. ЦКИКТ обратил внимание на закупку Департаментом информационных технологий Москвы софта Microsoft для образовательных учреждений столицы. Центр намерен обжаловать данную закупку, направив соответствующие обращения в Минцифры, Федеральную антимонопольную службу и Минпросвещения.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января

McAfee и FireEye теперь будут работать под брендом Trellix

Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

«Ростелеком» получил 12 млрд руб. на обеспечение работы портала госуслуг, СМЭВ и других госсервисов

Верховный суд переходит с СУБД Oracle на российское или открытое ПО

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022