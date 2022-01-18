Россиянам откроют доступ к сайту госуслуг по биометрии

К декабрю 2022 г. «Ростелеком» интегрирует сайт госуслуг с единой биометрической системой. Это позволит заходить на госуслуги с помощью биометрии и сдавать образцы лица и голоса через мобильное приложение.

На госуслуги по биометрии

«Ростелеком» интегрирует сайт госуслуг с единой биометрической системой (ЕБС) за 1,2 млрд руб. Это позволит заходить на портал с помощью биометрии и сдавать образцы лица и голоса через мобильное приложение, пишет «Коммерсант».

Соответствующий контракт с «Ростелекомом» Минцифры заключило 30 декабря 2021 г., говорится на портале госзакупок. Работы должны быть завершены к декабрю 2022 г.

Аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко после публикации «Коммерсанта» распространил собственное сообщение по теме интеграции биометрии с госуслугами. «Как заверили Минцифры, никаких ограничений в использовании портала Госуслуг в связи с введением биометрии не будет. — говорится в сообщении. — Все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии».



Вице-премьер также отметил, что использование биометрии при входе на портал добровольное и будет устанавливаться по желанию гражданина.

Мнение экспертов

Президент InfoWatch Наталья Касперская в разговоре с «Коммерсантом» подчеркивает риски утечек при использовании такого приложения. «Злоумышленники могут получить данные через установку зловредного ПО на смартфон или использование социальной инженерии, — поясняет Касперская. — Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение "Ростелекома" в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake».

К порталу госуслуг появится доступ по биометрии

Эксперт Moscow Digital School Олег Блинов полагает, что для граждан могут ограничить удаленное получение кредитов без сдачи биометрии, а затем другие услуги — выдачу загранпаспорта, водительских прав и др.

Приложение «Ростелекома» «Биометрия» работает с 2018 г., количество его скачиваний превышает 500 тыс., сообщили в пресс-службе компании. С помощью него можно дистанционно оформить eSIM, открыть вклад или получить кредит. Зарегистрироваться и сдать биометрию удаленно в приложении пока нельзя. Для этого нужно сдать данные ЕБС в банках, где доступна такая услуга.

Наполнение банка биометрии

Таким образом, Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС. В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что министерство планирует собрать биометрию у 70 млн россиян в ближайшие два года, то есть, почти уравнять их число с числом подтвержденных профилей на портале госуслуг.

Минцифры также проведет годовой эксперимент по сдаче гражданами персональных данных самостоятельно через мобильное приложение. Россиянам, которые добровольно будут сдавать ведомству изображения своего лица, а также параметры голоса, будет доступен широкий перечень электронных услуг и цифровых сервисов. Эксперимент будет проводиться с 1 октября 2021 г. по 1 октября 2022 г.

История ЕБС

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минцифры. Оператором системы выступает «Ростелеком». Согласно приказу Минцифры №624, сервисы для удаленной идентификации через ЕБС стали также доступны для некредитных финансовых организаций и компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

В начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС намерен продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя, и половина останется у «Ростелекома».