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«Дочку» «Т1» с полуторамиллиардной выручкой полностью выкупил гендиректор компании

Компания «Рексофт», до недавнего времени пребывавшая под контролем «Т1», перешла в полное владение ее основателя и гендиректора. Отношения двух структур длились с 2008 г.

Продажа «Рексофта»

Группа «Т1» (ранее «Техносерв») продала свою контролирующую долю в группе «Рексофт» (Reksoft). Об этом CNews рассказали представители обеих компаний.

«Новым владельцем пакета акций стала команда менеджмента “Рексофта” под руководством основателя и генерального директора компании Александра Егорова», — отметили собеседники редакции.

Параметры сделки стороны не сообщают, ссылаясь на соглашение о неразглашении информации.

«Компании “Т1” и “Рексофт” продолжат сотрудничество в рамках реализации совместных проектов в качестве независимых партнеров, — отмечают представители “Рексофта”. — В качестве самостоятельного игрока “Рексофт” планирует расширять присутствие на российском и зарубежном рынках».

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«Дочка» «Т1» перешла под полный контроль своего гендиректора

В составе «Т1» эта компания позиционировала себя в качестве разработчика цифровых решений. Сообщается, что теперь за разработку программного обеспечения в группе «Т1» будут отвечать компании «Иннотех» и «Т1 консалтинг».

Юридическая сторона вопроса

По данным ЕГРЮЛ упомянутый Александр Егоров заявлен директором ООО «Рексофт», которое было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 30 мая 1991 г. Единственным учредителем этой структуры выступает зарегистрированное 22 ноября 2016 также в Санкт-Петербурге ООО «Группа Рексофт» с гендиректором Денисом Каморджановым.

До недавнего времени последняя из этих организаций на 82,4% принадлежала «Т1», а на 17,6% — ООО «Некстстеп», чьим единственным владельцем является Егоров.

Несколько дней назад, 13 января 2022 г. доля «Т1» в ООО «Группа Рексофт» перекочевала в ООО «Квадра++». Данная структура была зарегистрирована в Москве 2 октября 2013 г. С 8 июня 2018 г. ее единственным учредителем выступает также Егоров.

Таким образом, через промежуточные общества Егоров теперь стал 100-процентным владельцем ООО «Группа Рексофт».

Финансовые показатели «Рексофта»

По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Рексофт» по итогам 2020 г. составила 831,3 млн руб. с приростом этого показателя на 62% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток за отчетный период достиг 57,4 млн руб.

Что касается ООО «Группа Рексофт», то оно по итогам 2020 г. продемонстрировало выручку в 1,1 млн руб. и чистую прибыль в 9 тыс. руб.

Представители «Рексофта» сообщили CNews, что по предварительным итогам 2021 г. выручка группы «Рексофт» (явно не стоит путать с ООО «Група Рексофт») составит 1,51 млрд руб. с учетом НДС, что на 21% выше, чем по итогам предыдущего периода. При этом 80% доходов «Рексофт» приходится на российский рынок, а 20% — на международный.

На сегодня офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону и Стокгольме. В штате компании работает более 400 человек.

История отношений с «Т1»

Завершившаяся сейчас история отношений «Рексофта» с «Т1» вела свой отсчет с сентября 2008 г., когда один из крупнейших игроков российского рынка системной интеграции, «ТехноСерв А/С», объявил о покупке 74% акций разработчика.

«Рексофт» тогда считался одним из наиболее заметных игроков российского рынка офшорного аутсорсинга: в 2007 г. оборот компании составил $22,6 млн. До конца 2005 г. основными держателями акций «Рексофта» являлись основатели компании: Александр Егоров, Виктор Козлов и Дмитрий Рудаков. К моменту сделки последние двое в оперативном управлении компанией участия не принимали.

В 2005 г. порядка трети акций «Рексофта» (32%) приобрел венчурный фонд NTVP, который и перепродал в 2008 г. свою долю «Техносерву». Также частью акций в пользу интегратора поступились топ-менеджеры разработчика.

Денис Воейков

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