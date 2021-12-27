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Власти просят HP, Acer и Lenovo устанавливать на ПК российские ОС

Минцифры ведет переговоры с зарубежными производителями ПК и ноутбуков о предустановке российских ОС на их устройства. Речь идет об ОС Astra Linux и ОС «Альт». Так, ведомство надеется обеспечить их установку минимум на 100 тыс. иностранных ноутбуков и компьютеров в 2022 г. Но эксперты сомневаются в этой инициативе. По их мнению, без соответствующего закона производители техники вряд ли на такое согласятся. А российские покупатели в таких системах в принципе не заинтересованы.

Российские ОС на ноутбуки и ПК

Минцифры пытается договориться с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских операционных систем на их ноутбуки и компьютеры. Речь идет именно о тех устройствах, которые поступают в продажу без установленных ОС. Информация следует из протокола совещания ведомства с зарубежными производителями электроники и разработчиками российского софта, с которым ознакомился «Коммерсант».

Министерство для стимулирования отечественных разработчиков программной продукции хочет обеспечить установку российских ОС минимум на 100 тыс. иностранных ноутбуков и компьютеров в 2022 г. Затем планируется выйти на цифру 1 млн в год.

Эксперимент планируется запустить уже в первом квартале 2022 г. В Минцифры не ответили на запрос «Коммерсанта». В HP изданию подтвердили, что знают об инициативе. В Lenovo отказались от комментариев, в Acer не ответили на запрос.

Какие ОС планируется устанавливать

По словам источника, знакомого с темой совещания, Минцифры рассматривает схему, при которой производитель или дистрибутор оборудования будет бесплатно получать копии ОС и ставить ее на устройства, которые поставляются в Россию. Речь идет об ОС Astra Linux и ОС «Альт».

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Минцифры ведет переговоры о предустановке российской ОС на ПК HP, Acer и Lenovo

Так, по оценке «М.Видео-эльдорадо», за девять месяцев в России продано 2,2 млн ноутбуков и 300 тыс. системных блоков. В «М.Видео-эльдорадо», например, установка ОС стоит около 9 тыс. руб. На долю устройств без предустановленной ОС пришлось 5%. В ассортименте Ozone доля таких ноутбуков составила 24%, а системных блоков — 17%.

Участники рынка отметили, что покупатели, приобретающие ноутбуки или ПК без операционной системы, редко интересуются покупкой лицензионных ОС. «Потребитель, купивший такой компьютер, как правило, ставит на него пиратский софт Microsoft», — рассказал «Коммерсанту» совладелец ГК Astra Linux (выпускает одноименную ОС) Илья Сивцев.

Сейчас ОС устанавливаются на конвейере у производителя, и теоретически, если он получит систему бесплатно, то не понесет дополнительных расходов на ее установку, поскольку процесс автоматизирован, объясняет редакции председатель совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает OC «Альт») Алексей Смирнов. «Сценарий, при котором ОС будут устанавливать дистрибуторы, требует дополнительных затрат, поскольку им придется распаковывать ноутбуки», — говорит он.

Эксперты сомневаются в инициативе

По словам экспертов, без законодательной обязанности производители вряд ли согласятся устанавливать российские ОС. Потребителей устройства на таких системах просто не заинтересуют (они проигрывают Windows в выборе приложений).

Массовый потребительский рынок просто не готов перейти на Linux, который продвигается в качестве отечественной ОС, отмечает директор по развитию web-технологий Artezio Сергей Матусевич. «Несмотря на все преимущества, у этой ОС не настолько богатый выбор приложений, как для Windows», — считает он. — Вряд ли решение о массовой установке российских ОС простимулирует разработчиков создавать для них больше приложений. Скорее потребители просто удалят эту ОС и установят привычную Windows», — заключает Матусевич.

Кристина Холупова

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