Госкомпании катастрофически провалили планы Правительства по импортозамещению ПО

Доля российского софта в госкомпаниях по отношению к зарубежному составила 30-35% при директиве Правительства в 50-70%. Самые низкие показатели продемонстрировали ВТБ и «Аэрофлот» — менее 10%. Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ отметил, что главы компаний «просто так не отделаются». Перейти на российские решения многим мешает привычка пользоваться зарубежными продуктами, а также несовместимость решений.

Низкая доля софта

По состоянию на конец 2021 г. доля российского софта, используемого в госкомпаниях, составила всего 30-35% при нормативе в два раза выше, рассказал РБК глава Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух. Согласно директиве Правительства, подписанной первым зампредом Правительства Антоном Силуановым (ныне министр финансов) в декабре 2018 г., доля импортозамещения в зависимости от класса ПО должна была достичь 50-70%.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что задачи, которые госкомпании сами себе поставили, они не выполнили», — говорит Массух. По его словам, самые низкие показатели (менее 10%) у ВТБ и «Аэрофлота». Также «Транснефть» и «Российские железные дороги» демонстрируют очень серьезную зависимость от иностранных решений в ключевых бизнес-процессах компании. Наиболее высокие показатели у Государственной транспортной лизинговой компании и ГЛОНАСС, а также крымского банка РНКБ.

Правительство сделает выводы по отстающим и невыполняющим директивы, подчеркнул Массух. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Минцифры о введении персональной ответственности руководителей компаний за переход на отечественные решения. «Так что просто так отстающие не отделаются», — заключил он.

На момент публикации материала представители Минцифры не смогли прокомментировать CNews ситуацию и сообщить, как планируется исправлять ситуацию в 2022 г., и какие меры могут быть приняты в отношении отстающих госкомпаний.

В чем проблема

По словам Массуха, многим госкомпаниям было тяжело переходить на российское ПО, потому что они привыкли к зарубежным продуктам. Финансовые, транспортные и энергетические компании, которые последние десятилетия активно развивали ИТ, в первую очередь смотрели на зарубежные решения, используемые их международными конкурентами.

Госкомпании не спешат переходить на российский софт

«Сейчас в разговорах с компаниями мы слышим, что основная проблема не в том, что нет функциональности, а в том, что они хотят, чтобы эти решения были все совместимы между собой, а также с российским оборудованием», — отмечает Массух.

Из-за низкой доли отечественного софта в госкомпаниях российские разработчики недополучили десятки миллиардов руб., считает Массух. До 1 сентября 2021 г. госкомпании должны были разработать стратегии цифровой трансформации, построенные преимущественно на российских решениях. Так, в 2022-2024 гг. расходы госкомпаний на отечественные решения должны достигнуть 70% их ИТ-бюджета. При этом до сих пор крупные компании в среднем тратили не более 10–15% этого бюджета на российское ПО, отметил он.

В 2021 г., по словам главы ЦКИТ, госкомпании активно начали переход на отечественные решения. «Думаю, в следующем году российский ИТ-рынок почувствует это в деньгах. В тех программах цифровой трансформации, которые через нас прошли, предусмотрено около 400 млрд руб. на закупки российского ПО», — говорит он. При этом Массух отметил недостаточный объем производства российских решений. «Даже если мы потребуем 70-процентный переход на отечественное “железо”, его производители будут не в состоянии удовлетворить спрос», — говорит он.

Как это исправить

На данный момент обсуждается вопрос обеспечения независимости госкомпаний от производителя решений к 2024 г. Имеется в виду использование иностранных продуктов вне зависимости от зарубежной конъюнктуры. Также в оборонно-промышленном комплексе может быть поставлена задача на 100% перейти на отечественные решения. ЦКИТ, в том числе, объясняет иностранным компаниям, каким образом их продуктам можно попасть в реестр российского ПО и сохранить возможность продажи в госструктуры.

«Но, пока ты не используешь решение, оно не начнет улучшаться, поэтому задача — начать использовать отечественные решения», — говорит Массух. По его словам, в первом квартале 2022 г. Минцифры намерено запустить на базе НИИ «Восход» центр тестирования отечественного оборудования и ПО. Он будет работать по методологии ЦКИТа, и в нем можно будет проверить готовность конкретных продуктов для использования в госорганах и госкомпаниях. Создатели ПО смогут использовать центр для разработки версий программ, совместимых с российским оборудованием.