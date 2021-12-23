Мишустин разрешил Минцифры обеспечивать спрос на российскую электронику, которым оно уже давно занималось

Правительство законодательно закрепило за Минцифры обязанности по стимулированию спроса на российское «железо» и ПО, которые министерство уже и так взяло на себя еще несколько месяцев назад. Среди других (новых) обязанностей ведомства — участие в реализации госполитики в области международной информационной безопасности и передача сведений об учетной записи физлица в ЕСИА. Соответствующий документ был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным.



Расширенные полномочия Минцифры

Правительство законодательно закрепило за Минцифры обязанности по стимулированию и развитию спроса на российское «железо» и ПО. Речь также идет о поддержке проектов по их разработке, внедрению и использованию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В то же время отечественный рынок о новых обязанностях Минцифры был осведомлен еще с начала лета 2021 г. Представители министерства публично рассказывали о предпринимаемых ими шагах в новом направлении на многочисленных отраслевых мероприятиях.

В июне 2021 г. проект постановления Правительства с упоминанием новых полномочий был опубликован для общественного обсуждения. В нем говорилось, что министерство займется стимулированием и координацией использования преимущественно отечественных технологий и продукции при оказании господдержки разработке, внедрению и использованию ИТ-решений.

Согласно июньскому документу Минцифры должно вести перечень разработчиков, производителей и заказчиков отечественной радиоэлектроники, АПК и ПО, имеющих право на получение госсубсидий или налоговых льгот, а также определять критерии отнесения организаций к этому перечню.

Однако в подписанном документе последние из перечисленных обязанностей не оказалось. «Документ был скорректирован в ходе согласования с другими ведомствами, — рассказали CNews представители Минцифры. — Деятельность по стимулированию спроса на отечественную продукцию и ПО уже ведется, Минцифры стимулирует спрос на внедрение отечественных ИТ-решений, что должно способствовать ускорению цифровой трансформации российской экономики».

Новые полномочия

Согласно подписанному документу, Минцифры помимо спроса на электронику теперь займется направлением формирования сведений об учетной записи физлиц в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) для формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. Также министерство будет вести взаимодействие с «федеральным органом исполнительной власти в области обороны» по вопросам совместной эксплуатации и восстановления единой сети электросвязи в интересах обеспечения обороны и безопасности страны. Ко всему прочему, Минцифры будет участвовать в реализации госполитики в области международной информационной безопасности.

Правительство расширило полномочия Минцифры

Правительство наделило Минцифры правом самостоятельно принимать ряд правовых актов. Среди них — порядок построения сетей связи общего пользования и технологических сетей связи, присоединенных к сети связи общего пользования в целях обеспечения деятельности экстренных оперативных служб. В этих же целях министерство утвердит порядок пропуска и маршрутизации трафика.

Также Минцифры определит порядок организационно-технического обеспечения устойчивого функционирования сети связи общего пользования и требования к линиям связи, пересекающим государственную границу России.

Формирование спроса

Еще в августе 2020 г. CNews сообщил о консолидированном обращении российских производителей ПО и электроники в Правительство с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих отраслей.

В начале марта 2021 г. CNews рассказал о том, что президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко утвердил дорожную карту формирования и развития спроса на российскую электронику и микроэлектронику.

В марте 2021 г. также стало известно о передаче Дмитрию Чернышенко полномочий по формированию долгосрочного спроса на продукцию отечественной радиоэлектронной промышленности. Все остальные вопросы в сфере развития российской радиоэлектроники по-прежнему остались в ведении вице-премьера Юрия Борисова.