Минцифры хочет разрешить зарубежным ИТ-шникам работать в России без «прописки». Минтруд против

Власти придумали, как привлечь иностранных айтишников в Россию. Для этого Минцифры разрабатывает модель «цифрового резидентства». Она позволит зарубежным ИТ-специалистам устраиваться на работу в России, регистрировать юрлица и платить налоги без вида на жительство или российского гражданства. Не смотря на то, что эксперты считают такие меры необходимыми, проблемы кадрового голода, по их мнению, они не решат.

«Цифровой резидент»

По поручению Правительства Минцифры прорабатывает вопрос «цифрового резидентства» для зарубежных ИТ-специалистов. Эта мера позволит иностранным ИТ-шникам работать в России, регистрировать юрлица, платить налоги и получать льготы, не имея гражданства или вида на жительство, сообщает РБК.

В министерстве также обсуждается вопрос дистанционной идентификации сотрудника при наличии биометрических данных в иностранном паспорте. В частности это станет доступным через платежные системы, а также посредством электронного документооборота между российскими и зарубежными компаниями. Для этого в России должны быть признаны документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, выданной зарубежными сертифицированными центрами.

Информацию о готовящихся изменениях подтвердил замглавы Минцифры Максим Паршин. Он сообщил РБК, что ведомство прорабатывает комплекс мер для создания дополнительных условий для релокации иностранных ИТ-компаний, в том числе имеющих российские корни, в российскую юрисдикцию, а также упрощения порядка привлечения квалифицированных ИТ-специалистов для работы в России. Модель «цифрового резидентства» планируется подготовить к февралю 2022 г.

Другие иностранные меры

Также среди разрабатываемых мер — изменения в законодательство для оформления дистанционной работы по трудовому соглашению с иностранным гражданином. Нововведения позволят присоединиться к международным конвенциям, касающимся закрепления правил определения подсудности трудовых споров, а также уплаты различных взносов и платежей.

Иностранным айтишникам упростят устройство на работу в России

Также Минцифры предлагает расширить льготы при налогообложении интеллектуальной собственности. Среди новых мер есть и изменения в законодательство о валютном контроле, уголовное и административное законодательство, устанавливающие гибкие правила при работе ИТ-компаний с иностранными контрагентами, а также минимизирующие риски привлечения физических и юридических лиц к уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства и пр.

Зачем они нужны

Согласно действующим требованиям трудового кодекса России, невозможно оформить трудовой договор с иностранным ИТ-специалистом без его физического присутствия в стране. Для этого работнику необходимо получить временную регистрацию и оформить ряд документов, которые требуют подписания собственноручной подписью, например СНИЛС. Кроме того, работодатель обязан обеспечить выполнение требований по охране труда сотрудника, что в случае работы из другой страны может быть проблематично. Также не проработан вопрос о том, как будут решаться споры между российской компанией и работником, проживающим за рубежом.

Минтруд выступил против внесения изменений в Трудовой кодекс, сообщил один из собеседников РБК и подтвердил представитель министерства. В ведомстве в целом поддерживают идею «цифрового резидентства», но считают, что иностранных специалистов стоит привлекать в рамках гражданско-правовых, а не трудовых отношений, например на договор подряда. Кроме того, трудовое законодательство действует в пределах страны. Поэтому в случае возникновения трудовых споров работодатель и работник не смогут урегулировать противоречия в рамках трудовых отношений, подчеркивают в Минтруде.

По мнению исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Рената Лашина, механизм «цифрового резидентства» может упростить привлечение зарубежных кадров. Это, по его словам, будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов в России. Однако, как подчеркивает президент Лиги цифровой экономики и основателя AT Consulting Сергей Шилов, описанные меры нужны, но сами по себе они вряд ли решат проблему дефицита кадров.