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Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) продает ГК «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Таким образом акционеры НКК объявили о прекращении многомесячной борьбы за руководство над холдингом. В собственности Леонида Гольденберга и Евгения Лачкова останутся все остальные активы НКК, а наблюдательный совет «Аквариуса» возглавит Александр Калинин.

У «Аквариуса» новый владелец

Закончилась битва за контроль над «Национальной компьютерной корпорацией» (НКК) между семьей основателя и акционера компании Александра Калинина, его сына Алексея Калинина и группой акционеров и управленцев, включающей в себя Леонида Гольденберга, Евгения Лачкова и президента НКК Дениса Фролова.

Холдинг НКК продает основной предмет корпоративного спора компанию «Аквариус» сервисному ИТ-интегратору «Смарт текнолоджис». Об этом CNews рассказали представители «Аквариуса». Сумма сделки не разглашается.

Акционеры НКК Александр Калинин, и председатель совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин о прекращении конфликта вокруг НКК и «Аквариуса». В собственности Гольденберга и Лачкова останутся все прочие активы холдинга — «Национальная платформа», «Национальная энергетическая платформа», международный филиал холдинга National Computer Corporation Middle East со штаб-квартирой в Дубае и ИТ-холдинг «Группа систематика», объединяющий 11 самостоятельных компаний.

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Битва за НКК закончилась

«Смарт текнолоджис» и «Аквариус» будут самостоятельными компаниями в структуре нового холдинга «Смарт холдинг». Александр Калинин возглавит наблюдательный совет «Аквариуса», Алексей Калинин сосредоточится на развитии бизнеса «Смарт холдинга». Гольденберг и Лачков продолжат осуществлять руководство холдингами НКК и «Группа систематика».

На момент публикации материала представители президента НКК Дениса Фролова не смогли ответить на вопрос о том, намерен ли он предпринять какие-то дальнейшие действия в отношении холдинга. В конце октября CNews узнал о том, что назначение Фролова президентом НКК было признано Арбитражным судом Москвы недействительным. Это решение представители Фролова тогда собирались обжаловать.

НКК - одна из крупнейших ИТ-компаний России. По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2019 г. НКК в очередной раз сохранила за собой статус крупнейшей ИТ-компании с совокупной выручкой 215,7 млрд руб.

История конфликта

Битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым и семьей Калининых началась в апреле 2021 г. Тогда Гольденберг и Лачков, которым, напомним, принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов, в числе прочего, контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» (юрлицо группы Astra Linux).

У Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК, и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть реализовано. После сообщений в СМИ о намерении Алексея Калинина и Дениса Фролова приобрести 64% долей корпорации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В мае 2021 г. Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании. Согласно ему, для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания останется под контролем семьи Калининых. Лачков и Гольденберг обратились в суд с иском о признании итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

В июне 2021 г., как говорилось выше, Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации был избран Денис Фролов. В октябре 2021 г. Фролова доставили в Следственный комитет на допрос по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина. Тот был советником и партнером бывшего генерального директора НКК Александра Калинина. Ионкина, как пишет Telegram-канал «Незыгарь», задержала ФСБ при передаче взятки за попытку организовать незаконное уголовное преследование Александра и Алексея Калининых.

Несколько фактов о «Смарт текнолоджис»

«Смарт текнолоджис» разрабатывает и внедряет инфраструктурные решения для государственных и корпоративных заказчиков. По итогам 2020 г. компания вошла в список 40 нанаиболее успешных ИТ-компаний по версии CNews (29 место).

Согласно «Контур.фокусу», ООО «Смарт текнолоджис» зарегистрировано 7 сентября 2012 г. в Москве. До 2016 г. его единственным учредителем выступала структура «Эм.ай.пи.эр. инвестментс», зарегистрированная на Кипре. В ноябре 2016 г. по 50% долей сосредоточились в руках Олега Кота и Антона Ефремова. В июне 2018 г. по 25% у них выкупил холдинг НКК и тогда же 10% долей НКК в компании достались Надежде Бланкет. В ноябре 2018 г. у НКК было 40% компании, а у Кота, Ефремова и Бланкет по 20%. На данный момент 40% долей, принадлежащих НКК, сосредоточены у Алексея Калинина и остальные 60% в равной степени остались у Кота, Евремова и Бланкет.

Также, согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2020 г. составила 9,1 млрд руб. Чистая прибыль достигла 982,7 млн руб. В базе имеется информация о 22 заключенных госконтрактов на общую сумму 4,9 млрд руб.

Кристина Холупова

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