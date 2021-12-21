Громкое уголовное дело об обогащении на ИТ-системе ФСС на 4 млрд руб. закрыто по сроку давности

Симоновский райсуд закрыл уголовное дело в отношении Сергея Ковалевского, экс-зампреда Фонда социального страхования. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Экс-чиновник обвинялся в том, что незаконно внедрил в сеть фонда систему «Соцстрах» и обогатился на ней почти на 4 млрд руб. Ковалевский зарегистрировал на себя права использования этой системы и скрыл от фонда и Роспатента тот факт, что алгоритм ее был запатентован еще в 1991 г.

Уголовное дело закрыто

Бывшего зампреда Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского освободили от уголовной ответственности. По данным ФСБ, Ковалевский незаконно внедрил в компьютерную сеть фонда СУБД «Соцстрах». За содеянное Ковалевскому грозило тюремное заключение на срок до 10 лет.

Судья Симоновского районного суда Москвы Дмитрий Мерзляков по просьбе подсудимого закрыл уголовное дело по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) за истечением срока давности, пишет «Коммерсант». Ковалевский уволился из ФСС более 10 лет назад. Вину свою подсудимый признал.

Сейчас прокуратура изучает возможность подачи апелляционного представления по поводу прекращения преследования по ст. 285 УК РФ.

История разбирательства

Сергей Ковалевский работал в ФСС в период с 1997 по 2010 гг. и был уволен по приказу Генпрокуратуры за ряд нарушений. В течение этих 13 лет он занимался реорганизацией компьютерного обеспечения ФСС с целью автоматизации и ведения учета деятельности фонда. Вопросы к экс-зампреду возникли спустя несколько лет после ухода из фонда.

Экс-зампреду ФСС Сергею Ковалевскому простили 10 лет тюрьмы

Так, в 2013 г. пост председателя ФСС занял Андрей Кигим, который начал ревизию работы ведомства в ИТ-сфере. В ходе нее было установлено, что Сергей Ковалевский в 2005 г. зарегистрировал на себя права использования системы «Соцстрах». Но он скрыл и от самой службы и от Роспатента тот факт, что алгоритм СУБД был запатентован еще в 1991 г. (среди его создателей — кандидат технических наук Андрей Малярский). При этом с Малярским авторские права не были разграничены, а само действие патента было прекращено, так как никто регулярных платежей за патентную защиту не вносил. Не смотря на это, Ковалевский успел получить около 3,7 млрд руб. бюджетных денег за патент.

После увольнения из ФСС Ковалевский просил выплатить ему еще 1,7 млрд за систему и угрожал фонду обращением к следователям. За что в отношении него и возбудили второе дело по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество). На данный момент его материалы возвращены в ФСБ для доследования.



В 2014 г. начались судебные споры ведомства с экс-зампредом и в мае 2019 г. в отношении Ковалевского было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый признался в корыстных мотивах своих действий после того, как был помещен в СИЗО. Однако из-за проблем со здоровьем был переведен под домашний арест.

С чем остался Ковалевский

В сентябре 2019 г. CNews писал о том, что в ходе разбирательств с Ковалевским впервые в России был создан прецедент по аресту интеллектуальной собственности — была арестована компьютерная программа «Соцстрах». На данный момент Симоновский суд закрепил права на нее в собственности ФСС.

Сам экс-чиновник оставлен под домашним арестом до весны 2022 г. Также в марте 2022 г. будет снято обременение с собственности и счетов Ковалевского. Как пишет «Коммерсант», в собственности Ковалевского находятся коттедж в подмосковном Домодедово, 150-метровая квартира в Сочи, Mercedes и 42 млн руб. на банковском счете, а также прочие активы. При этом Ковалевский в СИЗО практически не сидел и провел большую часть времени под домашним арестом.