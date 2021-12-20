В России особым законом запретят роботов, способных убивать людей

Власти разработали законопроект, регулирующий оборот роботов в России. В нем определено понятие «робот», установлены классы его опасности, а также закреплены принципы взаимоотношений робота и человека. Документ, в том числе, запрещает оборот роботов, способных принимать самостоятельные решения о применении оружия. Правительство также может создать реестр роботов и их производителей.

Законопроект о роботах

Власти хотят запретить на территории России оборот роботов, способных самостоятельно принимать решения об использовании оружия. Запрет также затронет роботов, созданных для целей совершения преступлений. Соответствующий законопроект был разработан главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, пишет информационное агентство ТАСС.

Кутепов предлагает классифицировать роботов по степени их потенциальной опасности. Документ определяет четыре класса опасности: первый — высокий, второй — средний, третий — низкий, и к четвертому классу будут отнесены неопасные роботы. Критерии отнесения будут установлены Правительством. Роботы первого, второго и третьего классов предлагается относить к источникам повышенной опасности.

Документом также предлагается создать государственный кадастр моделей роботов и их составных частей, разрешенных к обороту на территории России. Роботы, которые являются источником повышенной опасности, подлежат, согласно законопроекту, обязательному внесению в кадастр, иначе их оборот в России будет запрещен. Также в случае принятия законопроекта будет создан государственный реестр субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота роботов и их модулей. В него попадут государственные военные организации, госорганы, юрлица, ИП, которые занимаются ремонтом, разработкой, производством, испытаниями, техобслуживанием, а также экспортом и импортом роботов-источников повышенной опасности.

На данный момент комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере оборота роботов направлен на отзывы в Минэкономразвития и Минцифры.

Понятие и виды роботов

Законопроект также определяет понятие «робота» (робототехническое устройство, комплекс, система) как «продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы». В том числе, робот должен быть способен как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач.

Робот FEDOR, разработанный в 2019 г. Фондом перспективных исследований и НПО «Андроидная техника», умеет действовать автономно и стрелять из пистолета

Документом предлагается выделить два вида роботов — гражданские и служебные. Так, гражданские роботы реализуют частные интересы, и их оборот регулируется гражданским законодательством. Служебные — роботы, деятельность которых связана с интересами государства и общества. Гражданские роботы подразделяются на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных и научных. Служебные — на военных (оборона страны и безопасность государства) и правоохранительных (охрана общественного порядка).

Законопроект также выделяет два типа роботов в зависимости от характера и степени участия человека в их функционировании — управляемые и автономные. Как отмечает Кутепов, указанные ограничения в их обороте вводятся в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Господдержка

В документе также говорится о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере оборота роботов. Так, законопроектом предлагается предоставлять льготы по уплате налогов, субсидии, гранты и кредиты. В том числе господдержка может быть направлена на образовательные услуги, информационную поддержку, формирование спроса на роботов, поддержку экспорта и обеспечение инфраструктуры.

Законопроект гарантирует, что имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность по разработке, производству, испытанию, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и утилизации роботов, не подлежит принудительному изъятию, в том числе национализации и реквизиции (изъятие имущества с выплатой собственнику его стоимости).