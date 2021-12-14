В России резко подорожает ПО Microsoft

В России с 1 января 2022 г. вырастут цены на облачное ПО Microsoft, продиктованное удорожанием SPLA-лицензий. Рост составит от 5% до 10% в зависимости от продукта. В 2021 г. это уже четвертое объявление Microsoft о подорожании ее продуктов.

Разработки Microsoft становятся все менее доступными

Корпорация Microsoft повысит стоимость лицензий на целый ряд своих облачных продуктов в России. Как сообщила CNews директор департамента по связям с общественностью Microsoft в России Анна Лобанова, большая их часть подорожает на 10%.

Столь резко увеличится стоимость лицензий на облачное ПО Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, а также службы удаленных рабочих столов RDS SAL. Комплект лицензий CIS (Core Infrastructure Suite) Standard взлетит в цене на 7%, а за комплект CIS Standard россияне будут вынуждены платить больше на 5% в сравнении с нынешней ценой.

Новые расценки вступят в силу 1 января 2022 г. Как сообщили CNews представители Microsoft, изменения коснутся ее партнеров не только в России, но и в других странах мира.

Кого затронет подорожание

Повышение цен на лицензии ощутят на себе российские партнеры Microsoft по программе SPLA (Services Provider License Agreement). Это отдельная форма лицензирования, при которой партнер Microsoft или другой компании закупает лицензии на продукт, после чего разворачивает их в своем дата-центре и уже из него предлагает их своим клиентам как облачный сервис.

Продукция Microsoft с каждым разом становится все дороже

Microsoft выстроила процесс лицензирования следующим образом. Юрлицо Microsoft Ireland Operations Limited продает лицензии SPLA-реселлеру, а тот в свою очередь поставляет лицензии хостерам. После этого хостеры получают возможность включать лицензии Microsoft в свои сервисы, которые они предоставляют клиентам.

В России у Microsoft есть несколько SPLA-реселлеров. В их числе компании «1С», «Монт» и Softline.

Рост цен, как выяснилось, продиктован запуском Microsoft новой линейки своих продуктов. «В сентябре 2021 г. Microsoft объявил о доступности Windows Server 2022, следующей версии RDS и Office для партнеров по SPLA. В рамках выпуска новых продуктов были увеличены цены на лицензии WS, Core Infrastructure Suite (CIS), RDS и Office», – сообщили CNews представители корпорации.

Как сообщили CNews представители Microsoft, ее российские партнеры узнали о грядущем повышении цен на SPLA-лицензии за неделю до официального анонса. Корпорация разослала им уведомления еще 6 декабря 2021 г.

Рост цен стал регулярным

За неполный 2021 г. Microsoft многократно поднимала цены на свои продукты или заявляла о подготовке к их росту. Например, в начале декабря 2021 г. CNews писал, что корпорация намерена увеличить с 2022 г. стоимость пользования облачным сервисом 365 на 20% для бизнес-клиентов, которые не перейдут с месячной подписки на годовую. Это, по мнению экспертов, позволит компании лучше прогнозировать свои доходы и снизить отток клиентов.

В августе 2021 г. выяснилось, что грядет повышение цен на сервис Microsoft 365 по всему миру, в том числе и в России. С 1 марта 2022 г. некоторые тарифные планы подорожают сразу на 20%.

В июле 2021 г. CNews сообщал, что на 1 октября 2021 г. Microsoft назначила 15-процентный рост цен в России на целый ряд своих продуктов, примерно до уровня, принятого в странах Центральной Европы.

Microsoft и раньше заставляла россиян платить за свои продукты больше. Так, в конце декабря 2018 г. она объявила о росте цен из-за вступившего в силу 1 января 2019 г. российского закона об увеличении НДС с 18% до 20%. А в феврале 2015 г. она взвинтила российские цены на свои продукты в диапазоне от 15% до 30%. Корректировка затронула пользовательские и корпоративные линейки.