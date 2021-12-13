Сбербанк заявил о катастрофическом несоответствии «Эльбрусов» своим требованиям

Провальные тесты «Эльбрусов»

Специалисты Сбербанка провели оценку применимости в экосистеме своей организации серверов на базе российских процессоров «Эльбрус» и по ее итогам на сегодняшний день исключили такую возможность. Об этом рассказал представитель лаборатории новых технологических решений Сбербанка Антон Жбанков.

«Технические выводы достаточно простые: очень слабо для сравнения с Intel Xeon — мало памяти, медленная память, мало ядер, мало частоты. Функциональные требования катастрофически не выполнены», — сообщил он. По его словам, даже близко не может идти речи об эксплуатации в банке предоставленных на тестирование серверов.

Сбербанк проводил изучение серверов по различным методикам. Приведенные критические оценки в первую очередь относятся к итогам функционального тестирования по методике Sberinfra на соответствие корпоративным эксплуатационным требованиям банка.

В результате тестирования, как отметил Жбанков, «чуда не произошло» — серверы показали соответствие семи из 44 параметров («наличие лапки кабель-менеджмента, наличие рельсов, наличие индикации каждого элемента, наличие удаленного управления» и пр.) — 16%.

«Тесты в принципе вполне выполнимые. Мы так понимаем, что МЦСТ просто раньше с ними никогда не встречались, не работая с коммерческими компаниями, — сказал специалист. — Все понимаем, все принимаем; результаты переданы в МЦСТ».

По итогам тестирования серверов на «Эльбрусах» Сбербанк в ближайшие годы использовать их не станет

В предположении Жбанкова, чтобы соблюсти большую часть требований нужно просто переупаковать сервер, не трогая сам процессор и ОС. «Надеемся, в МЦСТ нас услышат, и в будущем серверы будут в более доступном варианте для применения в таких компаниях как Сбербанк. Такие серверы сейчас в эксплуатацию взять не можем».

В тестах, которые вместе с оценкой результатов заняли четыре месяца, участвовали два различных типа серверов ( двух- и четырехпроцессорные) на восьмиядерных процессорах «Эльбрус 8С». Отметим, что МЦСТ уже подготовила массовое появление на рынке следующей серверной модели своих чипов — «Эльбрус-8СВ». На сайте компании говорится, что они серийно выпускаются с 2020 г., но рынок с ними пока знаком ограниченно. В то же время CNews известны отзывы производителей вычислительной техники, в соответствии с которыми эти новые изделия заметно превосходят своих младших братьев.

Как еще испытывались серверы на «Эльбрусах»

В отношении серверов на российских чипах Сбербанк применил свою стандартную многоуровневую систему тестов. В обычном случае, после провала первого уровня, рассмотренного выше, остальные этапы уже не проводятся. Для «Эльбрусов» Сбербанк сделал исключение.

На других этапах было проведено синтетическое тестирование на основе известных бенчмарков PGbench из пакета PostgreSQL и SPEC CPU 2017, а также прикладное тестирование на основе Java-приложения, реализующего бизнес-логику.

В качестве критериев по оценке продуктов использовались ценовая эффективность (количество транзакций на $100 млн), средняя производительность на сервер с типовой нагрузкой, а также время старта и отклика Java-приложения.

Сравнение проводилось по отношению к серверу на базе 20-ядерного чипа с частотой в 2,1 ГГц — Intel Xeon Gold 6230. В Сбербанке такую технику называют классической (не топовой); она тысячами закупается этой организацией.

Изделия на российских чипах уступили зарубежному конкуренту по всем параметрам, однако полученные результаты сотрудников Сбербанка все же «неожиданно и очень приятно» удивили.

«Мы ожидали, что разница будет не в разы, а в 20-30 раз, — отмечает Жбанков. — Для нас это реально удивительно». Вторым фактором удивления для тестировщиков стал вывод о том, что перед ними оказался законченный продукт. По словам специалиста, обычно российские разработчики приходят к ним с предложениями об использовании своих решений, имея на руках просто чертеж.

«На данный момент “Сбер” говорит нет, но мы приятно удивлены, что это вообще работает, — резюмирует Жбанков.

Рекомендации Сбербанка

По итогам тестирования в Сбербанке делают вывод, что процессоры семейства «Эльбрус» имеют теоретический потенциал роста производительности: увеличение тактовой частоты, увеличение количества ядер, увеличение объема и ускорение памяти (в т. ч. числа контроллеров памяти).

«Рекомендуем перейти на более современный техпроцесс и использовать современные стандарты оперативной памяти, — говорится в справке банка. — Необходимо провести тестирование серверов «Эльбрус» под управлением сертифицированных ФСТЭК операционных систем по профилю не ниже ОС.А4 (для применения в проектах, связанных с персональными данными и ГИС). Для конкуренции с лидирующими зарубежными решениями необходимо разработать новый процессор, сопоставимый с ними по характеристикам и производительности на момент его выхода».

Комментарии МЦСТ

К выступлению Жбанкова с описанными заявлениями на партнерском мероприятии МЦСТ (разработчик «Эльбрусов») специалисты компании подготовили свои комментарии, слайд с которыми был включен в его презентацию.

В этих комментариях сообщается, что стоимостные показатели «железа» МЦСТ планируется улучшить для поколения серверов на базе «Эльбрус-8СВ», с оптимизацией конфигурации под требования Сбербанка.

«За время тестирования улучшили время старта Java-приложений на 30%, — указывают специалисты МЦСТ. — Над ускорением troughput не работали. Запланирована работа по дальнейшему улучшению характеристик Java-машины. Часть функциональных требований невозможно выполнить на не-х86 платформах в принципе».

Также планируется доработка системы менеджмента и конструкции серверов для новой платформы «Эльбрус-8СВ». В МЦСТ полагают, что необходим диалог со службой эксплуатации Сбербанка для выявления первостепенных и второстепенных функциональных требований.

«В будущих версиях платформы “Эльбрус” планируется увеличение объема ОЗУ: сервер “Эльбрус-8СВ” до 1 ТБ, сервер “Эльбрус-16С” до 4 ТБ на сервер, — заверяют в компании. — В будущих версиях платформы “Эльбрус” планируется поддержка стандартов ОЗУ: сервер “Эльбрус-8СВ” до DDR4-2400, “Эльбрус-16С” до DDR4-3200. Для поддержки Enterprise-сред для контейнеризации и виртуализации для использования в облачных платформах заложены технические возможности в процессор “Эльбрус-16С”».

Уже вне презентации Жбанкова МЦСТ представила некоторые дополнительные комментарии.

«Java-приложение: это сложный ПАК, включает Java-application и СУБД, МЦСТ не имело доступа к приложению, что не позволило провести полноценный анализ, — говорится в них. — Удалось вслепую улучшить время старта Java-приложения и задержку отклика в три раза только подбором опций запуска Java-машины».

Для цели тестирования Сбербанком было разработано и передано макетное приложение, — продолжают сотрудники МЦСТ. — Для этого макетного приложения за счет доработки Java-машины и подбора опций улучшили среднее время отклика на процессоре “Эльбрус-8С” с исходных 24 мс до 4 мс (в шесть раз), при этом на X86 (Соге i7-9700 CPU 3 GHz) оно получилось 3 мс».

«При запуске Java-приложения на сервере загружались не более четырех ядер, что позволило платформе х86 поднимать частоту до 3,9 ГГц, что, скорее всего, не соответствует частоте ядер полностью загруженного сервера (2,1 ГГц)», — добавляют в МЦСТ.