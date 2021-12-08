В продаже появились бракованые процессоры «Эльбрус»

В России нашли коммерческое применение отбракованные отечественные процессоры, которые неизбежно попадаются в любой серийной партии выпускаемых чипов. В продажу поступили серверные «Эльбрусы-8СВ», превращенные в сувенирные магниты. Цена на рабочие процессоры этой марки будет объявлена только через несколько дней, но она явно окажется значительно выше сувенирной.

«Эльбрусы» — на магнитики

Как выяснил CNews, в России в розничной продаже стало возможно приобрести отечественные серверные процессоры «Эльбрус-8СВ». Правда они не работают, а представляют собой сувениры на магнитной основе, что позволяет крепить их, например, на дверцу холодильника.

«В упаковке находится настоящий процессор “Эльбрус-8СВ”, но не прошедший полное функциональное тестирование и отбракованный на раннем этапе, — говорится в сопроводительном тексте к сувениру. — Причин отбраковки может быть масса: зависание, не работают какие-либо блоки внутри процессора, да и просто брак фабрики». Напомним, как и все современные российские чипы малого нанометража, «Эльбрусы» выпускаются на тайваньской фабрике TSMC.

Уточняется, что отбраковка сейчас на 100% проходит в Москве специалистами компании МЦСТ — разработчика линейки «Эльбрусов». Однако данная ситуация, видимо, скоро изменится.

«Важный момент: при достижении единовременного заказа на фабрике нескольких десятков тысяч процессоров серии “Эльбрус”, экономически выгодно становится отбраковывать кристаллы на фабрике до корпусировки, — отмечает продавец. — А это означает, что сувениры скоро закончатся».

В продажу поступили сувенирные «Эльбрусы»

Продажа магнитов с «Эльбрусами-8СВ» осуществляется в интернет-магазине («маркетплейсе российской техники») Imaxai. Он заработал в Сети недавно — осенью 2021 г. В его запуске принимал участие как минимум один сотрудник МЦСТ.

Представитель магазина пояснил CNews, что на данный момент никто из крупных российских разработчиков чипов (МЦСТ, «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль») не работает с физлицами. Поэтому магазин заключил с компаниями партнерские соглашения для того, чтобы предложить их продукцию всем желающим, включая и частных лиц.

Цена на сувенирные «Эльбрусы-8СВ» выставлена на уровне 2,5 тыс. руб.

А что же с годными процессорами

Восьмиядерные 28-нанометровые «Эльбрусы-8СВ», увидели свет в начале 2019 г. Чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц. Сфера применения — многопроцессорные серверы и рабочие станции, а также бортовые вычислители, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

По информации на сайте разработчика, процессор серийно выпускается с 2020 г., однако по данным CNews, пользователи пока знакомы с ним весьма ограниченно. Цена на них будет публично объявлена МЦСТ только 13 декабря 2021 г.

Напомним, что ориентировочная цена другого российского серверного процессора Baikal-S, по заявлениям его создателей должна составить около $3 тыс. Правда, эта новинка была создана на принципиально иной архитектуре — ARM.

При этом, по сведениям редакции, физически готовые «Эльбрусы-8СВ» в Россию уже, определенно, приехали, а размер тиража может измеряться тысячами. В январе 2021 г. представители МЦСТ рассказали CNews, что компания планирует в течение календарного года заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов. Преимущественно заказы на выпуск должны были затронуть серверные «Эльбрус-8СВ» и «Эльбрус-8С». В последнем случае речь идет о предшественнике «Эльбрус-8СВ», разработанном в 2015 г. и серийно выпускаемом с 2016 г.

Что касается процента брака, то, как пояснил CNews, представитель МЦСТ Максим Горшенин, свести его к нулю выпускающая фабрика не может в принципе — брак неизбежен в силу особенностей технологического процесса. Некоторый предельный процент брака производитель заранее прописывает в договоре с разработчиком.

По словам Горшенина, 28-нанометровый техпроцесс сейчас на TSMC уже очень хорошо отлажен, поэтому сейчас речь идет «буквально о паре процентов».