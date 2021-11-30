CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPMS. Выручка топ-10 выросла на 12%

По данным обзора «Рынок BPM 2021», совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM-систем по итогам 2020 г. увеличилась на 12% и достигла ₽5,96 млрд. Российский рынок BPMS в целом растет, однако темпы его роста снижаются — в 2019 г. они составляли 20%, в 2018 г. — 37%. Самые востребованные технологии — искусственный интеллект, роботизация, машинное обучение и low/no-code. Недооцененные технологии — Process Mining и Process Intelligence.

Крупнейшие игроки

Как свидетельствуют данные рейтинга, собранного при подготовке обзора «Рынок BPM 2021», совокупная выручка топ-10 игроков российского рынка BPM составила ₽5,96 млрд. Это на 12,5% больше, чем в 2019 г. Таким образом, российский рынок BPMS растет, однако темпы его роста снижаются: в 2018 г. суммарная выручка топ-10 участников рейтинга увеличилась на 37,5%, в 2019 г. — на 20,5%. В рейтинге приняли участие 22 компании против 20 в прошлом году.

На первом месте по итогам 2020 г. «Ланит» — компания заработала на BPM-проектах почти ₽1,2 млрд, на втором Comindware (₽831,8 млн), на третьем Naumen (₽814,6 млн), на четвертом «Диджитал Дизайн» (₽801,5 млн), на пятом НПЦ «БизнесАвтоматика» (₽718,3 млн).

Крупнейшие игроки рынка BPMS 2020

№ 2020 № 2019 Компания Выручка в 2020 г. с НДС, ₽тыс. Выручка в 2019 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2020/2019, % 1 1 Ланит 1 184 800 939 500 26,1% 2 4 Comindware (1) 831 799 663 778 25,3% 3 5 Naumen 814 627 652 746 24,8% 4 3 Диджитал Дизайн 801 500 786 600 1,9% 5 — НПЦ "БизнесАвтоматика" 718 300 545 000 31,8%

С полными данными рейтинга можно ознакомиться в обзоре «Рынок BPM 2021».

Суммарная выручка топ-10 разработчиков BPM-систем в 2020 г. составила ₽4,2 млрд — это на 45% больше, чем в 2019 г. Топ-10 интеграторов, внедряющих BPM-системы или разрабатывающих их под заказ, в 2020 г. заработали ₽2,5 млрд — на 25% меньше, чем годом ранее.

Основные тренды

BPMS стала одним из центральных «хребтов» ИТ-ландшафта для большинства современных и зрелых заказчиков. На смену традиционному пониманию BPMS приходит понятие Low-Code платформы для автоматизации, роботизации, управления бизнес-процессами, максимально быстрого построения цифровых решений. При этом требования к инструментарию постоянно увеличиваются. Если в классических BPM-системах Low-Code использовался в основном для моделирования процессов, а в классических ECM — для моделирования визуального интерфейса форм документов, то сейчас средства Low-Code позволяют моделировать полноценные приложения для решения различных прикладных задач.

Еще одна востребованная технология — RPA. Выгода от ее использования понятна, однако область применения достаточно узкая. RPA идеально подходит для выполнения рутинных операций, однако при потоковой автоматической обработке проигрывает традиционной автоматизации с помощью API по быстродействию и по надежности.

Недооцененными остаются технологии Process Mining и Process Intelligence, которые позволяют не только упростить моделирование процессов, но и обеспечить их реальное непрерывное улучшение.

Подробнее о рынке BPMS читайте в обзоре «Рынок BPM 2021».