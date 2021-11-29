CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в госсектор 2021. Выручка топ-50 поставщиков увеличилась на 30%

Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в госсектор в 2020 г. увеличилась почти на 30% и достигла ₽225 млрд. Порог входа в рейтинг вырос на треть. В списке самых востребованных проектов миграция в облака, импортозамещение, возможность дистанционного оказания услуг и создание цифровых каналов для взаимодействия с гражданами и бизнесом.

Крупнейшие поставщики

Опубликован ежегодный обзор CNews «ИКТ в госсекторе 2021». Совокупная выручка топ-50 поставщиков в госсектор в 2020 г. увеличилась почти на 30% и достигла ₽225 млрд. Порог входа в рейтинг опять начал расти— в 2020 г. он составил ₽340 млн. против ₽256 млн в 2019 г. После нескольких лет отказа крупных компаний от участия в рейтинге по разным причинам, в прошедшем году их список стабилизировался — число отказов свелось к нулю.

На первом месте, как в прошлом году, «Ростелеком» — выручка оператора от проектов в госсекторе растет почти вдвое быстрее, чем у компаний топ-50 в среднем: в 2020 г. она увеличилась на 55% до ₽77,2 млрд. На втором месте, как и в прошлом году, группа компаний Softline, заработавшая на проектах в госсекторе в 2020 г. почти ₽15 млрд, что на 21% больше, чем в 2019 г. На третьем месте впервые участвующий в рейтинге «Аквариус» с показателем ₽12 млрд.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора 2020

№2020 №2019 Название компании Город Выручка от проектов в госсекторе в 2020 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от проектов в госсекторе в 2019 г., с НДС, ₽тыс. Рост, % 1 1 Ростелеком* Москва 77 230 000 49 800 000 55,1% 2 2 ГК Softline Москва, Лондон 14 998 021 12 395 059 21,0% 3 — Аквариус Москва 12 023 122 н/д — 4 6 ГК ОТР Москва 11 576 000 6 431 000 80,0% 5 3 Ланит Москва 9 977 844 9 401 524 6,1% Источник: CNews Analytics, 2021

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться в обзоре «ИКТ в госсекторе 2021».

В списке технологий, активно используемых в госсекторе, первое место занимают облака. Растет интерес к искусственному интеллекту и большим данным. Активно изучается применение технологии блокчейн, но крупных кейсов в госсекторе на данный момент не так много. Важное направление цифровизации госсектора — отказ от «бумаги» при взаимодействии госорганов как с физическими и юридическими лицами, так и друг с другом.

Цифровое государство

Ориентиры цифровизации госсектора, выработанные несколько лет назад, продолжают оставаться актуальными. Самые заметные направления — миграция в гособлако, подготовка к переходу на цифровую платформу «Гостех» с использованием стандартизированных компонентов для создания информационных систем, импортозамещение как ПО, так и аппаратного обеспечения, пересмотр важности управления государственными данными (создание Национальной системы управления данными, НСУД).

По-прежнему актуален перевод госуслуг в электронный формат и переход к проактивному формату их оказания, создание цифровых каналов для взаимодействия с гражданами и бизнесом, автоматизации процессов поддержки и принятия решений. Это усилило спрос на услуги по поддержке ИТ-инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и переходом на отечественное или свободно-распространяемое ПО. Госзаказчикам нужны не просто отдельные информационные системы, а комплексные решения и цифровые сервисы, отвечающие самым высоким требованиям. Еще одна важная задача — подготовка квалифицированных кадров в регионах.

Подробнее о ходе цифровизации госсектора можно прочитать в обзоре «ИКТ в госсекторе 2021».