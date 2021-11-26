Знаменитый российский дистрибьютор потратил $70 млн на покупку немецких и индийских конкурентов

Softline за последние два года приобрела 5 ИТ-компаний в России и за рубежом на общую сумму $70,2 млн. Наиболее крупными сделками стали покупка египетского дистрибьютора Microsoft компании Embee за $42 млн и покупка одноименной немецкой компании за $12,6 млн.

Softline раскрыл суммы совершенных им сделок

Дистрибьютор ПО Softline раскрыл подробности совершенных им за последние два года сделок по покупке ИТ-компаний из разных стран мира. Информация об этом приводится в инвестиционном проспекте Softline, опубликованном на сайте Финансового регулятора Великобритании (FCA) в рамках проведенного компанией первичного размещения акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже.

$42 млн за египетского дистрибьютора Microsoft

Наиболее крупной сделкой является покупка индийской компании Embee. Как и Softline, компания Embee занимается лицензированием ПО, облачными сервисами, кибербезопасностью и системной интеграцией. Благодаря сделке, Softline становится вторым по величине партнером Microsoft в Индии. Softline сама является крупным партнером Microsoft: продукты американской корпорации обеспечивают Softline 48% от общего оборота по всему миру.

В июле 2020 г. Softline приобрела 14,9% долю в Embee. В январе 2021 г. Softline увеличила свою долю до 94,8%, докупив еще 79,9%. В сентябре 2021 г. Softline реализовала опцион на приобретение оставшихся 5,2% акций, став единоличным владельцем Embee. Стоимость приобретения всех 100% акций Embee составляет $42 млн, включая отложенные платежи.

Softline за последние два года приобрела 5 ИТ-компаний в России и за рубежом на общую сумму $70,2 млн

Softline начала консолидировать показатели Embee, начиная с января 2021 г. За I квартал 2021 г. Embee добавила в выручку Softline $35,4 млн, в валовую прибыль $3,3 млн, в чистую прибыль - $1,98 млн и в скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) - $2 млн.

$12,6 млн за одноименную немецкую компанию

В конце 2020 г. Softline приобрела 63,4% акций в одноименной немецкой компании Software AG. Сумма сделки составила $12,6 млн. Softline AG является публичной компанией, 20,9% ее акций котируются на Франкфуртской фондовой бирже. Softline AG занимается консалтингом в сфере управления ПО и ИТ-инфраструктуры, облачными технологиями, информационной безопасности и цифровыми рабочими пространствами. Помимо Германии компания работает в Нидерландах, Бельгии и Великобритании.

В штате компании работает 200 ИТ-специалистов. С декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г. Softline AG добавила в выручку Softline $6,9 млн, в валовую прибыль - $4,16 млн. При этом компания является убыточной: за указанный период ее чистый убыток составил $190 тыс., а скорректированный показатель EBITDA имеет отрицательное значение – минус $100 тыс.

Покупки Softline в России

Softline совершает покупки и в России. В ноябре 2020 г. был приобретен аутсорсинговый ИТ-бизнес Aplana Group. В результате к трем центрам разработки Softline в России присоединилось 180 ИТ-разработчиков из Aplana Group. Сумма сделки составила $2,7 млн. За период с ноября 2020 г. по 31 марта 2021 г., благодаря данной сделке, выручка Softline увеличилась на $3,8 млн, валовая прибыль - $2 млн, чистая прибыль –на $817 тыс., скорректированный показатель EBITDA – на $791 тыс.

В августе 2019 г. Softline приобрела 100% долю в базирующихся в столице Удмуртии Ижевске и занимающихся заказной ИТ-разработкой компаний ЦВТ («Центр высоких технологий) и «Инженерная информатика». Сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составила $900 тыс. За период с августа 2019 г. по 31 марта 2020 г., благодаря данной сделке, выручка Softline увеличилась на $2,48 млн, валовая прибыль – на $830 тыс, чистая прибыль – на $62 тыс, скорректированный показатель EBITDA – на $84 тыс,

Кроме того, как ранее сообщал CNews, в апреле 2021 г. Softline приобрела 100% долю в компании «Национальный центр развития и поддержки» (НЦПР), разрабатывающую Linux-дистрибутив для военных «МСВС.Сфера» и являющуюся дистрибьютором компании Alfresco Software (разработчик корпоративного ПО с открытым кодом). Сумма сделки составила $12,4 млн.

Таким образом, исходя из информации о раскрытых сделках, с лета 2019 г. по лето 2021 г. Softline приобрела пять ИТ-компаний на общую сумму $70,6 млн.

Покупки Softline в Египте, Белоруссии и Прибалтики

Начиная с лета 2021 г., Softline осуществила еще ряд сделок, суммы которых пока не раскрываются. В августе была приобретена 51% доля в египетской компании Digitech, являющегося одним из основных партнеров Microsoft в этой стране.

В июле была приобретена 75% доля в белорусской компании Belitsoft, занимающейся заказной разработкой ПО для клиентов из Великобритании, США, Израиля и Дании. До конца марта 2026 г. Softline обязалась докупить оставшиеся 25% в Belitsoft. В белорусской компании работают 350 ИТ-разработчиков.

В сентябре 2021 г. Softline приобрела 100% в подразделениях компании Squalio в Литве, Латвии и Белоруссии. Squalio занимается лицензированием ПО, компания работает в странах Восточной Европе, имея при этом клиентов из стран Западной Европы.