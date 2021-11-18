«Цифровая экономика» прирастет федпроектами по линии госуслуг, ИТ-кадров, СЭД, интернета

Национальная программа «Цифровая экономика» в дополнение к имеющимся в ее составе семи федпроектам получит еще три. Это в первую очередь полностью новый «Цифровые услуги и сервисы онлайн», в который войдут пять уже существующих в стране ИТ-инициатив. Еще два проекта, «Доступ в интернет» и «Подготовка кадров для ИТ» трансформируются из одноименных также существующих инициатив.

Федеральных проектов много не бывает

Российские власти намерены дополнить национальную программу «Цифровая экономика» сразу тремя новыми федеральными проектами. Об этом CNews сообщил представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

По данным Правительства, новые федпроекты включают в себя пять из недавно утвержденных 42 инициатив социально-экономического развития страны.

Первый проект носит название «Цифровые услуги и сервисы онлайн». Он должен объединить в себе три инициативы: «Цифровой профиль гражданина», «Госуслуги онлайн» и «Электронный документооборот».

Оставшиеся два проекта будут созданы на основе инициатив «Доступ в интернет» и «Подготовка кадров для ИТ» с сохранением названия. В настоящее время достижение этих инициатив является целевым показатели других федеральных проектов в составе «Цифровой экономики.

Утверждение паспортов новых федпроектов пройдет в форме голосования в рамках ближайшего заседания президиума правительственной комиссии под председательством вице-премьера. Одновременно с этим будут назначены администраторы и руководители новых проектов. Дата заседания не сообщается.

Правительство не уточняет, планируется ли в дальнейшем прирост числа федеральных ИТ-проектов

Список из 42 инициатив социально-экономического развития России, рассчитанных до 2030 г., власти утвердили в октябре 2021 г. Только лишь до 2024 г. на эти цели планируется выделить 4,6 трлн руб.

Необходимость изменений

Как сообщил «Интерфаксу» Дмитрий Чернышенко, решение о внедрении в нацпрограмму трех новых проектов принято Правительством для отслеживания эффективности реализации значимых национальных показателей. «К ним относятся повышение качества и удобства государственных и муниципальных услуг, наличие широкополосного доступа в интернет на всей территории России и обучение программированию 240 тыс. учеников 8-11 классов», – подчеркнул вице-премьер.

Со слов Чернышенко, в настоящее время предполагается, что деньги на реализацию трех новых федпроектов будут выделены из текущего финансирования «Цифровой экономики».

Показатели проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн»

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванного источника, получившего доступ к паспорту проекта «Цифровые услуги и сервисы онлайн», у этого проекта будет три показателя. Под первым подразумевается количество услуг, предоставляемых россиянам в онлайн-режиме. В 2022 г. их должно быть пять, годом позже – уже 15, а в 2024 г. – 30.

Второй показатель – это «создание возможностей для перехода на цифровое взаимодействие граждан и бизнеса с государством», третий – «повышение скорости обслуживания граждан и создание комфортных условий для бизнеса при оказании государственных услуг». Значения этих двух показателей пока не установлены.

«Объем финансового обеспечения из всех источников в документе указан равным нулю», – заявил источник издания. Он добавил, что достижение требуемых показателей планируется реализовать путем «доработки инфраструктуры электронного правительства и разработки соответствующей нормативно-правовой базы»

В документе указано, что курировать федпроект будет Минцифры. В список ответственных исполнителей вошли три замминистра: Олег Пак, Андрей Черненко и Дмитрий Огуряев.

Олег Пак в настоящее время руководит федпроектом «Цифровое государственное управление» и курирует развитие идентификации личности при помощи биометрии. Дмитрий Огуряев отвечает за развитие «Госуслуг» и создание «Цифрового профиля гражданина», а в ведении Андрея Черненко находится развитие электронного документооборота в органах власти.

«В рамках федпроекта предполагается законодательно урегулировать применение облачной подписи, упрощенной и удаленной идентификации гражданина, обеспечить возможность применения юридически значимых электронных уведомлений и электронного взаимодействия компаний и государства», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Подробности о двух других федпроектах, которые скоро станут частью «Цифровой экономики» в настоящее время неизвестны.

Дублирования не было

В своем актуальном виде нацпрограмма «Цифровая экономика» состоит из семи федеральных проектов. В перечень входят «Информационная инфраструктура», «Информационная безопасность», «Нормативное регулирования цифровой среды», «Цифровые технологии», а также «Цифровое государственное управление», «Искусственный интеллект и «Кадры для цифровой экономики».

Таким образом, после утверждения изменений в составе нацпрограммы появится проект «Подготовка кадров для ИТ», по названию схожий с «Кадрами для цифровой экономики». Также нельзя не отметить, что по вопросам обеспечения интернет-доступа реализуется федпроект «Информационная инфраструктура». При этом власти хотят внедрить в программу проект «Доступ в интернет».

На вопрос CNews о возможном дублировании проектов представитель аппарата Дмитрия Чернышенко ответил: «Дублирования нет – отдельные результаты действующих федеральных проектов перенесены в новые федеральные проекты с целью сохранения целостности решаемых задач и повышения эффективности реализации инициатив».